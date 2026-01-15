První vozidlo s baterií s pevným elektrolytem si už můžete koupit. Pochází z Evropy
O Evropě se poslední dobou píše jako o kontinentu, kde se místo inovací řeší pouze regulace. Nepochybně to je z velké části pravda, i zde ale pořád vznikají zajímavé projekty. Jako třeba spolupráce mezi Estonskem a Finskem, která možná dala za vznik prvnímu vozidlu s baterií s pevným elektrolytem.
Baterie s pevným elektrolytem jsou prý dalším velkým skokem elektromobility kupředu. Mají mít větší kapacitu, rychlejší nabíjení a také mají být bezpečnější. Automobilky je nám slibují už roky a předhánějí se v tom, která jako první uvede sériový vůz s touto baterií. Nejbližší slib je ale obvykle „už za dva roky“.
Mezitím se ale docela potichu objevil první sériový vehikl s baterií s pevným elektrolytem a přišel z místa, kde by to asi nikdo nečekal. Už dnes si totiž můžete objednat estonskou elektrickou motorku Verge TS, která je podobnou baterií vybavena. Doručit ji má firma ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Základní model TS Pro má baterii o kapacitě 20,2 kWh a dojezd 350 kilometrů. Výkon elektromotoru je 102 kW, Verge udává maximální točivý moment jako 1000 Nm a na stovku motorka zrychlí za 3,5 sekundy. Cena této verze je v Estonsku v přepočtu 870.000 Kč. Za příplatek 73.000 Kč se baterie zvětší na 33,3 kWh a dojezd stoupne až na 600 kilometrů. Obě baterie navíc udávají nutný čas k nabití z 10 do 80 % jako 10 minut a maximální dobíjecí výkon 200 kW.
Nad nimi je ještě výkonnější superbike TS Ultra, který má výkon 150 kW a zaujme zadním kolem bez středového náboje. V podstatě celý ráfek je zde tvořen elektromotorem, který má navíc mohutný točivý moment 1200 Nm. Baterie s pevným elektrolytem zde má kapacitu 33,3 kWh, dojezd je opět kolem 600 km a zrychlení z nuly na stovku za 2,5 sekundy. Cena už je ale v přepočtu 1.330.000 Kč.
Zajímavé zde je, že baterie nepochází z Číny, ale z Finska. Vyvinul ji startup Donut Lab, který je vlastněn právě estonským výrobcem elektromotorek. Baterie se poprvé představila na veletrhu CES v Kalifornii počátkem ledna. Podle Finů má nová baterie energetickou hustotu 400 Wh/kg, o 30 % více než klasická lithiová baterie s tekutým elektrolytem. Pozdější verze by také měly nabídnout ještě rychlejší nabíjení.
Vydržet by měla 100.000 nabíjecích cyklů s minimální ztrátou kapacity, Verge ale udává u motorek hodnotu 10.000 nabíjecích cyklů. Zároveň mají být baterie více odolné proti extrémním teplotám a držet si 99 % kapacity i v teplotách od -30 do 100 °C. Díky tomu také nevyžadují aktivní výhřev či chlazení, což usnadňuje zástavbu do vozidel a snižuje náklady.
Podle šéfa Donut Lab Marko Lehtimäkiho už výroba ve finské továrně začala, současná kapacita je 1 GWh ročně. Překvapivě je podle jeho tvrzení cena výroby dokonce nižší než u lithiových baterií, protože nejsou potřeba tak drahé materiály. Ty navíc nejsou nijak náročné na sehnání a nehrozí tak zásadní závislost na Číně.
Všechno to zní velmi slibně a až nereálně, na což jsme od podobných projektů docela zvyklí. Rozdílem zde je, že produkční kusy nejsou slíbené za dva roky, ale za dva měsíce. Již brzy se tak můžeme přesvědčit, jestli se opravdu Evropanům podařilo vyřešit problémy, na kterých si zatím zbytek světa vylámal zuby. Verge mimochodem dle svého webu motorky dodává i do Česka, takže otestovat si to mohou i lokální zájemci.
Zdroj: Verge a Donut Lab, zdroj foto: Verge, zdroj videa: Verge