20 nejlepších značek v Česku podle emisí: Očekával někdo jiného vítěze?
Stále ostře sledované emise oxidu uhličitého u nově registrovaných osobních aut v Česku meziročně klesly o 5 gramů na km. Vyplývá to ze zjištění Centra dopravního výzkumu (CDV).
Průměrná hodnota emisí oxidu uhličitého na jeden ujetý kilometr dvaceti nejčastěji registrovaných automobilových značek v Česku činila v uplynulém roce 128 g/km. Pro srovnání, v loňském roce to bylo 133 g/km, což odpovídá zlepšení o 3,8 procenta.
Pro srovnání, průměr v zemích Evropské unie byl za rok 2025 107 g/km, tedy o značných 21 gramů méně. To mimo jiné dokazuje, že tempo elektrifikace osobních automobilů je v zemích EU rychlejší než v Česku. Přesto i u nás se podíl bateriových elektromobilů, hybridů a plug-in hybridů meziročně zvýšil, což dokládá výše uvedené snížení emisí.
Téměř polovina
Z dvacítky nejčastěji registrovaných značek v loňském roce se do průměru 128 g/km vešlo devět značek. Nejlepšího výsledku dosáhla Toyota, která vykazovala v loňském roce pouhých 114 g CO₂ na km. Zásluhu na to má velký podíl hybridů v nabídce této japonské značky, jakkoliv třeba v elektromobilitě spíše zaostává. V roce 2024 vykázala 126 g.
Naopak nejhorší byl se 182 gramy na km korejský SsangYong, dnes KGM. Rozdíl mezi prvním a posledním, dvacátým umístěním činí 68 gramů. KGM je také jednou ze čtyř značek z dvaceti nejprodávanějších, které meziročně vykázaly stejné hodnoty. Dalšími jsou Mercedes-Benz (18. místo, 165 g), Cupra (17. místo, 154 g) a Volvo (2. místo a 115 g). Švédská značka tak v roce 2024 zvítězila.
Z hlediska českého trhu je potěšitelné, že tuzemská Škoda skončila čtvrtá se 121 gramy na km. Je to zlepšení o devět gramů a zároveň druhý největší progres z dvacítky značek. Tím největším skokanem se stal Volkswagen, který se s 131 gramy umístil na 10. až 11. místě spolu s Kiou. V roce 2024 vykázal Volkswagen 141 gramů, tedy o 10 g více.
Bylo i zhoršení
Ne všechny značky si však meziročně polepšily. Některé naopak zaznamenaly zhoršení. Největším hříšníkem se stal Citroën. V roce 2024 vykázal 127 gramů oxidu uhličitého, zatímco v loňském roce to bylo 132 gramů.
O dva gramy si pohoršil Nissan (loni 143 gramů, předloni 141 gramů) a také Opel, u něhož došlo ke zvýšení z 125 na 127 gramů. O jeden gram se zhoršil Peugeot, který za rok 2025 emitoval 127 gramů CO₂.
A co pohony
Velmi zajímavé je porovnání druhů pohonu. Vozy s benzinovým motorem vykázaly průměrné hodnoty oxidu uhličitého 129 g/km. Jde o meziroční pokles o čtyři gramy. Vozy s pohonem na LPG dosáhly průměrné hodnoty 136 g/km, stejně jako v roce 2024.
|20 nejregistrovanějších značek nových osobních vozidel v roce 2025 v ČR
|Umístění
|Značka
|Emise oxidu uhličitého v g/km v roce 2025
|1.
|Toyota
|114
|2.
|Volvo
|115
|3.
|Renault
|120
|4.
|Škoda
|121
|5.
|Suzuki
|122
|6.-8.
|Dacia
|127
|6.-8.
|Peugeot
|127
|6.-8.
|Opel
|127
|9
|Hyundai
|128
|10.-11.
|Volkswagen
|131
|10.-11.
|Kia
|131
|12.
|Citroën
|132
|13.
|MG
|134
|14.
|Ford
|141
|15.-16,
|BMW
|143
|15.-16.
|Nissan
|143
|17.
|Cupra
|154
|18.
|Mercedes-Benz
|165
|19.
|Audi
|179
|20.
|Ssangyong (KGM)
|182
|Průměr
|Česká republika
|128
Nejvyšší emise CO₂ produkovala vozidla se vznětovými agregáty, a sice 162 gramů na km, což je o 4 g/km více než v předchozím roce. Uvedené zhoršení jde na vrub zejména trhu, kdy se vznětové motory stále častěji objevují spíše ve větších, a tedy také těžších autech (různých SUV), která navíc nejsou zase tak často elektrifikovaná.
„Za meziročním poklesem průměrných emisí stojí více faktorů. Zejména je to rostoucí nabídka a registrace bateriových elektromobilů a hybridních vozidel. Přesto zůstává český trh ve srovnání s EU výrazně pozadu,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu. V roce 2025 tvořila bateriová elektrická vozidla pouze 5,6 % nových registrací, což je přibližně třikrát méně než aktuální průměr EU, který dosáhl dvouciferných hodnot již před čtyřmi lety.
Na celkových emisích se negativně podepisuje (i přes pokles) také stále vysoký podíl vozidel se vznětovým motorem, který byl v České republice v roce 2025 nejvyšší v rámci Evropské unie, a rovněž pokračující růst obliby SUV a terénních vozidel, jejichž podíl dosáhl historického maxima 52 % všech nových registrací.
Zdroj: tisková zpráva CDV a Toyota, Foto: Toyota