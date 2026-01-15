Vlak neuhne aneb Co dělat, když uvíznete mezi závorami?
V aplikaci První u nehody si můžete nanečisto vyzkoušet například vaše reakce, pokud byste náhodou zůstali „viset“ na železničním přejezdu. Řešit to až za minutu dvanáct totiž může být pozdě.
Nezisková organizace Asociace Záchranný kruh rozšířila svou aplikaci Ty to zvládneš – První u nehody o kritické scénáře na železničních přejezdech. Nesprávná reakce před přejezdem – ať už chráněným, nebo nechráněným – je totiž bohužel stále častou příčinou fatálních nehod. Statistiky jsou neúprosné: podle předběžných dat Policie ČR došlo v roce 2025 na přejezdech k 120 střetům aut s vlaky.
Bilance? Dvanáct zbytečně vyhaslých životů. To je o jednoho mrtvého více než v roce 2024. Příčiny známe všichni: nevěnování se řízení, zbytečný hazard, ale překvapivě často i prostá neznalost toho, co dělat, když jde do tuhého.
Trenažér krizových situací do kapsy
Právě na eliminaci těchto chyb cílí projekt Ty to zvládneš. Aplikace První u nehody funguje jako interaktivní trenažér, kde si můžete vyzkoušet krizové scénáře v bezpečí domova, dříve než k nim dojde na silnici.
Nejde jen o suchou teorii. Vizuálně zpracované scénáře vás postaví před hotovou věc. Nová aktualizace se zaměřuje právě na železnici. Aplikace vás naučí nejen zvolit správnou rychlost u nechráněného přejezdu, ale simuluje i noční můru každého řidiče – situaci, kdy vás závory uvězní přímo v kolejišti. V aplikaci si projdete rozhodovacím procesem, a pokud uděláte chybu, systém vás opraví a vysvětlí správný postup.
Hazardérů přibývá
„Srážka s vlakem se podle aktuálních dat policie drží mezi deseti nejčastějšími typy nehod. Denně jsme na přejezdech svědky doslova hazardní jízdy neukázněných šoférů. Proto jsme tuto situaci museli vizuálně zpracovat a zařadit do aplikace,“ vysvětluje Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. Cílem je motivovat veřejnost, aby si pravidla chování na kolejích vryla hluboko pod kůži.
Tím ale vývoj nekončí. Od ledna 2026 startuje nová kampaň a aplikace se rozrůstá o další tři krizové situace. Vedle zmíněného přejezdu se řidiči mohou těšit na scénáře „Dodávka“ a „Motorkář“.
Proč ji mít v telefonu?
Aplikace, na jejímž vývoji se podíleli záchranáři, policisté i hasiči, si za loňský rok získala slušnou oblibu. Kromě výukových scénářů nabízí i „stres test“, který prověří vaše reakce pod časovým tlakem.
Jako řidiči často spoléháme na instinkt, ale u dopravní nehody rozhodují vteřiny a chladná hlava. Mít v mobilu nástroj, který vám pomůže zopakovat si základy první pomoci a správného rozhodování, se může hodit dřív, než byste si přáli. Aplikace je dostupná pro mobilní zařízení i počítače.
Zdroj: Asociace Záchranný kruh, foto: Asociace Záchranný kruh, video: auto.cz