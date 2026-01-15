Nová Kia K4 Sportswagon vs. oblíbené kombíky: Jak v Česku obstojí proti octavii, astře a i30?
Kia K4 navazuje na tradici modelu Ceed SW. Nadále nabízí zajímavý poměr ceny a výbavy, ačkoliv se spoléhá pouze na zážehové motory. Na trhu bude bojovat v segmentu, kde je široký cenový rozptyl a rozdíly jsou také v základních výbavách. Kiu K4 jsme srovnali se třemi blízkými konkurenty.
Kia rozšiřuje nabídku nové modelové řady K4 o karosářskou verzi Sportswagon, která v české nabídce přebírá roli nástupce Ceedu SW. Novinka dlouhá 4695 mm stojí na rozvoru 2.720 mm a díky zavazadlovému prostoru až 604 litrů se řadí na rozhraní segmentů C a D, tedy mezi klasická kompaktní kombi a větší rodinné vozy. Přesně to je teritoriem největších konkurentů.
Z pohledu motorů tvoří základ litrový tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 85 kW, který je jako jediný dostupný se šestistupňovým manuálem. Dvouspojkový automat už přidává i mild-hybridní elektrifikaci. Nad ním stojí klasický přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI ve výkonových specifikacích 110 a 132 kW. Naftové motory ani plug-in hybrid v českém ceníku Sportswagonu zatím nefigurují, Kia ale avizuje, že do rodiny K4 časem přidá i plnohodnotný hybrid.
Linie Comfort představuje vstupní stupeň s cenou od 509.980 Kč za 1.0 T-GDI 6MT. Základem jsou LED přední i zadní světlomety, 16palcová kola, manuální klimatizace, bezklíčový vstup a startování, 12,3palcová integrovaná navigace s konektivitou Android Auto / Apple CarPlay, 12palcový přístrojový displej, parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní kamera a elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold.
|Kia K4 SW: České ceny
|Výbava
|Motorizace
|Ceníková cena
|Akční cena
|Comfort
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|529.980
|509.980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|594.980
|574.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|634.980
|614.980
|SPIN
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|549.980
|529.980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|614.980
|594.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|654.980
|634.980
|Exclusive
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|574.980
|554.980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|639.980
|619.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|679.980
|659.980
|TOP
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|634.980
|614.980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|699.980
|679.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|739.980
|719.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW
|764.980
|744.980
|GT-Line
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|774.980
|754.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|814.980
|794.980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW
|839.980
|819.980
Stupeň SPIN přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s vlastním 5palcovým dotykovým panelem, vyhřívaná přední sedadla a volant, 16palcová litá kola a další komfortní prvky. Výbava Exclusive se opírá o zatmavená skla zadní části, plnohodnotný 12,3palcový digitální přístrojový štít a sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení kolizím při couvání BCA-R.
Na ni navazuje výbava TOP, která přidává Full LED světlomety a zadní světla, přední mlhovky, 17palcová kola (u 1.6 T-GDI), bezdrátovou nabíječku mobilu, čalounění sedadel umělou kůží a elektricky nastavitelnou sedačku řidiče s bederní opěrkou. Vrcholná verze GT-Line se odlišuje se sportovním GT-Line bodykitem, černou stropnicí, specificky tvarovanými sedadly, elektricky ovládaným víkem pátých dveří s automatickým otevíráním, prémiovým audiosystémem Harman Kardon, pádly pod volantem a hliníkovými pedály.
|Kia K4 SW: srovnání s konkurencí
|Kia K4 SW
|Škoda Octavia Combi
|Opel Astra Sports Tourer
|Hyundai i30 Kombi
|Typ motoru
|1.0 T-GDI GPF
|1,5 TSI/85 kW
|1.2 TURBO
|1.0 T-GDI
|Objem motoru [cm3]
|998
|1.498
|1.199
|998
|Výkon [kW]
|85
|85
|96
|84
|Točivý moment [Nm]
|200
|220
|230
|172
|Zrychlení z 0-100 km/h [s]
|12,3
|10,5
|9,7
|X
|Maximální rychlost [km/h]
|186
|203
|210
|X
|Převodovka
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|Poháněná kola
|Přední
|Přední
|Přední
|Přední
|Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km]
|5,9-6,2
|5,3-5,8
|5,7-5,9
|X
|Vnější rozměry [mm]
|4.695/1.850 /1.435
|4.698/1.829/1.468
|4.642/1.860/1.443
|4.585/1.795/1.465
|Rozvor [mm]
|2.720
|2.667
|2.732
|2.650
|Zavazadlový prostor [l]
|604 / 1.439
|640/1.091
|597/1634
|602/1.650
|Provozní hmotnost [kg]
|1.455
|1.366
|1.451
|X
|Základní cena [Kč]
|529.980
|639.900
|669.990
|549.990
Škoda Octavia Combi
Hlavním soupeřem bude Škoda Octavia Combi startující na ceně 639 900 Kč ve výbavě Essence. Motor sice nabídne také 85 kW a manuální převodovku, ale jedná se o větší čtyřválcovou patnáctistovku, která je navíc dostupná i v mild-hybridní variantě. Ve prospěch domácí značky jsou i diesely s výkony 85 a 110 kW.
Kia však nabízí o něco lepší výbavu. Octavia má v základu menší 10palcový digitální kokpit a infotainment bez vestavěné navigace, automatický dálkový režim pro LED světlomety i parkovací kamera jsou k dispozici až ve vyšších stupních výbavy. Na druhou stranu boduje dvouzónovou klimatizací a bederními opěrkami na předních sedadlech.
Opel Astra Sports Tourer
Opel Astra Sports Tourer sice začíná na 669.990 Kč, ale v akci vůz nyní pořídíte za 519.990 Kč. Tříválcová dvanáctistovka s manuální převodovkou je naladěná na 96 kW. Také Opel Astra nabízí hybridní variantu a 96kW diesel s automatickou převodovkou.
Opel je obecně známý sofistikovanými LED světly, takže přepínání dálkového režimu je samozřejmostí a značka obecně vyzdvihuje komfortní sedadla, která však v Kii posoudíme až při živém seznámení. Opel nabídne navíc automatickou klimatizaci, byť jednozónovou, a 16palcová litá kola oproti ocelovým. Naopak se budete muset smířit s jen 10palcovým štítem řidiče a multimediálem bez navigace.
Hyundai i30 Kombi
Ve standardním ceníku začíná Hyundai i30 Kombi na částce 544.990 Kč (akční cena 499.990 Kč) s litrovým tříválcem naladěným na 74 kW s manuální převodovkou. Korejské kombi jezdí na 15palcových ocelových kolech, jako kia má manuální klimatizaci i přední a zadní parkovací senzory, navíc ale už v základní výbavě nabízí integrovanou 10,25palcovou navigaci. Přístrojový štít má ovšem pouze 4,2" displej, takže digitální kokpit není tak velký jako u K4.
Zdroj: Hyundai, Kia, Opel, Škoda I Video: Kia