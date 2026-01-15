Nová Kia K4 Sportswagon vs. oblíbené kombíky: Jak v Česku obstojí proti octavii, astře a i30?

Předplatné
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Kia K4 navazuje na tradici modelu Ceed SW. Nadále nabízí zajímavý poměr ceny a výbavy, ačkoliv se spoléhá pouze na zážehové motory. Na trhu bude bojovat v segmentu, kde je široký cenový rozptyl a rozdíly jsou také v základních výbavách. Kiu K4 jsme srovnali se třemi blízkými konkurenty.

Kia rozšiřuje nabídku nové modelové řady K4 o karosářskou verzi Sportswagon, která v české nabídce přebírá roli nástupce Ceedu SW. Novinka dlouhá 4695 mm stojí na rozvoru 2.720 mm a díky zavazadlovému prostoru až 604 litrů se řadí na rozhraní segmentů C a D, tedy mezi klasická kompaktní kombi a větší rodinné vozy. Přesně to je teritoriem největších konkurentů.

Z pohledu motorů tvoří základ litrový tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 85 kW, který je jako jediný dostupný se šestistupňovým manuálem. Dvouspojkový automat už přidává i mild-hybridní elektrifikaci. Nad ním stojí klasický přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI ve výkonových specifikacích 110 a 132 kW. Naftové motory ani plug-in hybrid v českém ceníku Sportswagonu zatím nefigurují, Kia ale avizuje, že do rodiny K4 časem přidá i plnohodnotný hybrid.

Linie Comfort představuje vstupní stupeň s cenou od 509.980 Kč za 1.0 T-GDI 6MT. Základem jsou LED přední i zadní světlomety, 16palcová kola, manuální klimatizace, bezklíčový vstup a startování, 12,3palcová integrovaná navigace s konektivitou Android Auto / Apple CarPlay, 12palcový přístrojový displej, parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní kamera a elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold.

Kia K4 SW: České ceny
VýbavaMotorizaceCeníková cenaAkční cena
Comfort


1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW529.980509.980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW594.980574.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW634.980614.980
SPIN1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW549.980529.980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW614.980594.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW654.980634.980
Exclusive1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW574.980554.980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW639.980619.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW679.980659.980
TOP1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW634.980614.980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW699.980679.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW739.980719.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW764.980744.980
GT-Line1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW774.980754.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW814.980794.980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW839.980819.980

Stupeň SPIN přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s vlastním 5palcovým dotykovým panelem, vyhřívaná přední sedadla a volant, 16palcová litá kola a další komfortní prvky. Výbava Exclusive se opírá o zatmavená skla zadní části, plnohodnotný 12,3palcový digitální přístrojový štít a sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení kolizím při couvání BCA-R.

Na ni navazuje výbava TOP, která přidává Full LED světlomety a zadní světla, přední mlhovky, 17palcová kola (u 1.6 T-GDI), bezdrátovou nabíječku mobilu, čalounění sedadel umělou kůží a elektricky nastavitelnou sedačku řidiče s bederní opěrkou. Vrcholná verze GT-Line se odlišuje se sportovním GT-Line bodykitem, černou stropnicí, specificky tvarovanými sedadly, elektricky ovládaným víkem pátých dveří s automatickým otevíráním, prémiovým audiosystémem Harman Kardon, pádly pod volantem a hliníkovými pedály.

Kia K4 SW: srovnání s konkurencí
 Kia K4 SWŠkoda Octavia CombiOpel Astra Sports TourerHyundai i30 Kombi
Typ motoru1.0 T-GDI GPF1,5 TSI/85 kW 1.2 TURBO1.0 T-GDI
Objem motoru [cm3]9981.4981.199998
Výkon [kW]85859684
Točivý moment [Nm]200220230172
Zrychlení z 0-100 km/h [s]12,310,59,7X
Maximální rychlost [km/h]186203210X
Převodovka6st. Manuální6st. Manuální6st. Manuální6st. Manuální
Poháněná kolaPředníPředníPředníPřední
Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km] 5,9-6,25,3-5,85,7-5,9X
Vnější rozměry [mm]4.695/1.850 /1.4354.698/1.829/1.4684.642/1.860/1.4434.585/1.795/1.465
Rozvor [mm]2.7202.6672.7322.650
Zavazadlový prostor [l]604 / 1.439640/1.091597/1634602/1.650
Provozní hmotnost [kg]1.4551.3661.451X
Základní cena [Kč]529.980639.900669.990549.990

Škoda Octavia Combi

Hlavním soupeřem bude Škoda Octavia Combi startující na ceně 639 900 Kč ve výbavě Essence. Motor sice nabídne také 85 kW a manuální převodovku, ale jedná se o větší čtyřválcovou patnáctistovku, která je navíc dostupná i v mild-hybridní variantě. Ve prospěch domácí značky jsou i diesely s výkony 85 a 110 kW.

Kia však nabízí o něco lepší výbavu. Octavia má v základu menší 10palcový digitální kokpit a infotainment bez vestavěné navigace, automatický dálkový režim pro LED světlomety i parkovací kamera jsou k dispozici až ve vyšších stupních výbavy. Na druhou stranu boduje dvouzónovou klimatizací a bederními opěrkami na předních sedadlech.

Opel Astra Sports Tourer

Opel Astra Sports Tourer sice začíná na 669.990 Kč, ale v akci vůz nyní pořídíte za 519.990 Kč. Tříválcová dvanáctistovka s manuální převodovkou je naladěná na 96 kW. Také Opel Astra nabízí hybridní variantu a 96kW diesel s automatickou převodovkou.

Opel je obecně známý sofistikovanými LED světly, takže přepínání dálkového režimu je samozřejmostí a značka obecně vyzdvihuje komfortní sedadla, která však v Kii posoudíme až při živém seznámení. Opel nabídne navíc automatickou klimatizaci, byť jednozónovou, a 16palcová litá kola oproti ocelovým. Naopak se budete muset smířit s jen 10palcovým štítem řidiče a multimediálem bez navigace.

Hyundai i30 Kombi

Ve standardním ceníku začíná Hyundai i30 Kombi na částce 544.990 Kč (akční cena 499.990 Kč) s litrovým tříválcem naladěným na 74 kW s manuální převodovkou. Korejské kombi jezdí na 15palcových ocelových kolech, jako kia má manuální klimatizaci i přední a zadní parkovací senzory, navíc ale už v základní výbavě nabízí integrovanou 10,25palcovou navigaci. Přístrojový štít má ovšem pouze 4,2" displej, takže digitální kokpit není tak velký jako u K4.

Kia K4 hatchback • Zdroj: Kia

Zdroj: Hyundai, Kia, Opel, Škoda

