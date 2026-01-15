Rallye Dakar 2026, 11. etapa: Hattrick pro Lopraise, který snižuje ztrátu
Potřetí za sebou a popáté v letošním ročníku vyhrál Aleš Loprais etapu na Rallye Dakar 2026 v kategorii kamionů. Dva dny před koncem soutěže figuruje na druhém místě se ztrátou 16:24 minuty na prvního.
Byla to velmi technická etapa. Sopečná pole s černými kameny a nespočet křižujících se cest. V takovém terénu se dalo vinou chybné navigace snadno ztratit i několik hodin. Celkem bylo na programu 882 kilometrů, z toho bylo 346 měřených.
Děkuji českým fanouškům
Na třetím časovém bodu na 120. kilometru se dostal Aleš Loprais na první místo a na 263. kilometru už měl na vedoucího Litevce Žalu k dobru 3:49 minuty. Jeho soupeř však v závěru zrychlil a v cíli etapy se rozdíl zastavil na 2:31 minuty ve prospěch Lopraise. “Máme za sebou třetí vítěznou etapu v řadě, z čehož mám radost. Chtěli jsme ale ukrojit více , ale více to nešlo. Ráno jsme měli trable před startem,´takže jsem vděčný, že jsme mohli odstartovat a zažít vítěznou etapu. A jsem taky vděčný za české fanoušky, kterých je tady čím dál víc s vlajkami z celé republiky. Jeli jsme na maximum a pak začali v prachu dojíždět buggyny. Jsem rád za to, že to je, jak to je," řekl Loprais na sociálních sítích.
Svoje si užil bez předního skla jedoucí Martin Macík. “Bylo to tři sta padesát kilometrů ve vláčku a v prachu na plný plyn. “Máme omlácenou kapotu a rozbité od Poláka Eryka Goczala. Nechápu proč. Dvakrát jsme ho pouštěli a dvakrát na nás nakydal spoustu kamenů,” líčil trable Martin Macík.
Prokop pustil parťáka
Šestnáctý byl v cíli etapy v kategorii kamionů Martin Prokop (Ford), který byl dokonce o 64 sekund rychlejší než vedoucí jezdec soutěže Katařan Nasser Al-Attiyah. Průběžně je čtyřiadvacátý. “Byl to neskutečný mazec, obrovský rychlostní průměr. Těžká navigace ve velké rychlosti, takže Viky (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci a my se krásně svezli. Na kamenech jsme hodně zpomalili, tam jsme nechali veškerý čas, protože jsem se bál dalšího defektu, kterých už jsme udělali letos hodně,” uvedl Prokop a dodal: “V kamenité pasáži jsme před sebe pustili Naniho Romu, který jede s fordem o celkové vítězství. Jinak mám úsměv na rtech.”
Motorkáři mezi sebou taktizují
V kategorii motocyklů se dostal do čela Argentinec Luciano Benavides, ale zřejmě i kvůli taktizovaní Rickyho Brabce z USA. Vítěz z let 2020 a 2024 totiž v závěru čtvrteční etapy zpomalil, aby v pátek nestartoval jako první. Etapu vyhrál další Američan Skyler Howes. V celkovém hodnocení Brabec zaostává za Benavidesem o pouhých 23 sekund. Nejlepší z Čechů Milan Engel je průběžně dvacátý. “Dneska to bylo super, hodně rychlé. Občas jsem soupeřům nestíhal, ale snažil jsem se to dohánět v technických pasážích. Docela to upalovalo," uvedl na sociálních sítích Engel.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 11. etapa
Motocykly: 1. Howes (USA/Honda) 3:09:02; 2. Van Beveren (Fr./Honda) +21 s; 3. Canet (Šp./KTM) +1:15; ... 24. Engel (ČR/Kove) +25:19; 27. Drdaj (ČR/KTM) +33:07; 41. Pabiška (ČR/KTM) +52:44.
Automobily: 1. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) 2:47:22; 2. Dumas, Winocq (Fr./Ford Raptor) +1:22; 3. Sainz, Cruz (Šp./Ford Raptor T1+) +2:26; ... 16. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +11:43; 32. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +26:58; 48. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +41:03.
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:19:59; 2. Žala (Litva/Iveco) +2:31; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +4:19; 4. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +5:19; ... 7. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +9:17; 11. Poslední (ČR/Tatra Buggyra) +23:38; 12. Valtr (ČR/Iveco) +34:36; 22. Tomeček (ČR/Tatra) +1:43:02.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 44:48:48; 2. Brabec (USA/Honda) +23 s; 3. Schareina (Šp./Honda) +15:16; ... 20. Engel (ČR/Kove) +6:22:31; 36. Pabiška (ČR/KTM) +11:58:38; 41. Drdaj (ČR/KTM) +14:37:31.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 44:39:59; 2. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +8:40; 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia Sandriders) +18:37; ... 24. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +4:19:06; 39. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +11:17:02; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +11:23:22.
Kamiony: 1. Žala (Litva/Iveco) +51:55:41; 2. Loprais (ČR/Iveco) +16:24; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +37:18; ... 5. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +4:33:02; 7. Valtr (ČR/Iveco) +6:00:25; 18. Tomeček (ČR/Tatra) +109:52:19; 19. Poslední (ČR/Tatra Buggyra) +121:31:44; 22. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +141:52:37.
Classic (po 10. etapě): 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 553 bodů; 2. Unterholzner, Gaioni (It./Mitsubishi Pajero) 812; 3. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 832; ... 35. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 46:29; 60. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 13 706; 82. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 27 308.
Výsledky jsou neoficiální.