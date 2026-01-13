Nový Volkswagen Tiguan je teď v Česku už za 7 tisíc měsíčně! Akce je i na golf a passat

Předplatné
Společnost Volkswagen Financial Services spustila akci na modely Golf ve výbavě People, Tiguan People a Passat Variant Business s nulovou akontací, servisem i pojištěním v měsíční splátce. Nabídka platí do konce února nebo do vyprodání zásob.

Operativní leasingy už dávno nejsou výsadou financování firemních flotil. Čím dál více je začínají využívat i soukromníci, kteří nemají potřebu vůz vlastnit. Další výhodou je, že mají k dispozici stále moderní vůz. V tomto duchu připravila společnost Volkswagen Financial Services novou akci na trojici oblíbených modelů.

Vstupním vozem je Volkswagen Golf hatchback ve výbavě People se zážehovým motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Výbava zahrnuje metalický lak, tónovaná okna, 17palcová kola, zadní parkovací kameru a parkovací asistent včetně dálkového režimu prostřednictvím chytrého telefonu, služby Car2X, automatické stěrače, automatické přepínání světel a alarm. Měsíční splátka startuje od 6.390 Kč včetně DPH.

Druhým v pořadí je Volkswagen Tiguan s měsíční splátkou od 6.990 Kč bez DPH měsíčně. V tomto případě doplňují výbavu People metalický lak, stříbrné střešní nosiče, tmavá okna a akustická skla. Jízdu zpříjemňují adaptivní LED světlomety, panoramatický kamerový systém, automatizovaný parkovací asistent, adaptivní tempomat, hlídání jízdy v pruhu a systém nouzového volání. V interiéru potěší infotainment s navigací a hlasovým asistentem, indukční nabíječka, čtyři USB-C porty a 230V zásuvka v kufru. Linie je spojená se zážehovým mild-hybridním motorem 1.5 eTSI o výkonu 96 kW s automatickou převodovkou DSG.

Třetím do party je Volkswagen Passat Variant, kde rovněž najdeme výše zmíněný infotainment s navigací a hlasovým asistentem, stejně jako adaptivní LED světlomety a indukční nabíjecí plochu. Dále na seznam patří parkovací senzory, třízónová klimatizace a ergonomická přední sedadla s elektrickým ovládáním, pamětí polohy, masážní funkcí i vyhříváním. Vyhřívaný je také volant. K tomu dostanete prodlouženou záruku na 5 let s omezením nájezdu 100.000 km. Passat Business začíná na měsíční splátce od 8.990 Kč bez DPH a je pro něj zvolen dvoulitrový turbodiesel o výkonu 110 kW.

Tato nabídka operativního leasingu platí do konce tohoto února nebo do vyprodání zásob. Je počítána na 36 měsíců s 0% akontací a ročním limitem nájezdu 10.000 km, což nemusí všem stačít. V měsíčních splátkách je zahrnutý záruční i pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, povinné i havarijní pojištění s 10% spoluúčastí.

Volkswagen Golf R Black Edition vs Volkswagen Golf R Variant • Zdroj: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen Financial Services I Video: Volkswagen

