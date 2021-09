Obsluhovali jsme věžový jeřáb: Středobod, co kouká do očí orloji

Jsem někde kolem dvaatřiceti metrů nad zemí. Přiznávám, není mi do tance. Současně proklínám jednoho z kolegů, který mi říkal: „V klidu, vyvezou tě nahoru.“ Houby. Člověk musí na věžový jeřáb pěkně po svých. Fyzicky to jde, jen nesmíte mít strach (jako já) z výšek. A stejně tak nesmíte v podobné výšce (jako zrovna teď já) příliš roztáčet mozkové závity: přemýšlím nad tím, jak se jeřáb do komplexu U Sixtů v totální blízkosti Staroměstského náměstí dostal. Čím víc se blížím vrcholu, otázek na model Liebherr 280EC-H se kupí. Slibuju si, že až hrdě přistanu na rameni žlutého obra, jenž se dokáže natáhnout na sedmdesát metrů a současně unést 3000 kilogramů, tak na všechny dotazy odpovím. Pokud přežiju…

Nejnetypičtější prostředí

Před vyškrábáním vzhůru jsem absolvoval výživné a opravdu důkladné školení, kde jsem zatajil (pouze) strach z výšek – první a kardinální předpoklad pro tuhle práci. „Jako malý jsem s tím taky bojoval. A podívejte – na jeřábech jsem nyní spokojený už přes dvacet let,“ burcuje mě můj mentor Jaroslav Bzenecký k posledním krokům do cíle – do nějakých čtyřiceti metrů. Najde se jen málo specifických míst, kde jsem se pouštěl do rozhovorů: v helmě, nad kabinou jeřábu, tváří v tvář Pražskému orloji. „Žádný problém,“ pronáší Bzenecký. Jak pro koho…

Jak se do centra dopraví tak obrovský stroj, nota bene sem do de facto uzavřeného prostoru?

Na Staromák přijel autojeřáb, zapatkoval se a šlo se na věc.

Takhle to zní jednoduše. Jak dlouho akce trvala?

Kolem osmi hodin. Přes střechy jsme ho opatrně spouštěli po jednotlivých částech – jako jsou věž, kabina, výložník…

Co je na ovládání věžového jeřábu vůbec nejtěžší?

Ve spoustě činností může být jedna chyba fatální, ale tady to platí tuplem. Jen se rozhlédněte: vidíte těch oken a střech? Stačí malá nepozornost a je vymalováno. Zvlášť tady v památkové oblasti, kde se povoluje jen a jen stoprocentní preciznost.

Pozor na větry!

Výhled z protivýložníku je sice božský, nicméně mně to pro tuhle chvíli stačilo. Proto následuje přesun do kabiny, kterou obsluhuje (jeden) jeřábník pomocí dvojice joysticků. V každém z nich se nachází senzor, který je zapotřebí držet – jinak zdvihací zařízení přestane fungovat. Na displejích pak běží kupa informací: kolik se zvedá tun, v jaké výšce se nachází hák, data o vyložení a stejně tak třeba rychlost větru. Mimochodem veledůležitý údaj! „Osmnáct metrů za sekundu je strop. Zde v centru už ale při šestnácti dělat v zásadě nemůžeme. Vypínáme ho a slézáme dolů, neboť bezpečnost je nejdůležitější,“ uvádí Bzenecký.

Kolik najdete u tohoto typu jeřábu motorů?

Čtyři. Dva na otoči. Jak již název napovídá – ty zajišťují to, aby se mohl otáčet, další je zdvihový motor umístěný na protivýložníku a jeden na kočce.

Co je to kočka? Když jsem jezdil s autojeřábem, označovali tak hák…

Taky jsem se s tím setkal, ovšem kočka je správně vozík, který se přesunuje po výložníku.

Nahoře je člověk sám. Ale přece nemůže sledovat všechno úplně dokonale. Je to týmová práce?

Nahoře jde o práci pro samotáře. Na druhou stranu dost často komunikujete prostřednictvím vysílačky s vazačem signalistou. Na něj maximálně spoléhá a respektuje jeho pokyny. Obecně jeřáb představuje středobod stavby – většina aktivit se tudíž točí kolem něj.

Velký skok pro lidstvo

Byť jsem se zpočátku klepal jako osika s ratlíkem dohromady, postupně si v prosklené a výborně klimatizované kabině zvykám. Asi si přestávám připouštět údaje, že se tento jeřáb pyšní nosností 12 tun, maximálním dosahem 70 metrů či rychlostí zdvihu až 266 metrů za minutu! Teda do chvíle, než se usadím za „volant“, respektive páčky. Za bedlivého dozoru lehce posouvám kočkou po rameni. Pro lidstvo absolutně nepodstatný krok, pro mě velký skok v pozici jeřábníka.

Udržet si nadhled

Dolů už je to hračka. K tomu si po šichtě zdejší zaměstnanci sešplháním vyčistí hlavu a udrží kýžený nadhled. I když ten mají vlastně celou směnu…

Víte, že…

