TEST Kia Ceed SW 1.6 CRDi MHEV 7DCT – Pohodové rodinné kombi

Zavazadelník ceedu SW by měl standardně nabízet objem 625 litrů, protože je však vznětový motor doplněn o mild-hybridní technologii, smrskl se na 512 litrů. Po sklopení opěradel, dělených díky paketu Premium v poměru 40:20:40 (jinak pouze 60:40), vzniká objem až 1581 litrů. Zavazadelník přitom potěší jednoduchými tvary, kapsami na bocích i úložnými přihrádkami pod dvojitou podlahou. Namísto rezervy si však majitelé dieselu musí vystačit jen s dojezdovou sadou.

Za zmínku stojí jak ponechání klasického panelu ventilace, tak logické rozmístění jednoduchých tlačítek. Ať už kolem voliče automatické převodovky, jenž naštěstí zůstal klasickou pákou, tak na palubní desce či volantu, který příjemně padne do rukou. Ovládání vozu a všech jeho důležitých funkcí, včetně stop-startu a systému hlídání v pruzích (který se zapíná s každým startem), tak můžete vypnout během chvíle a mít tak vůz plně ve svých rukou.

Pohled do interiéru je pak pohlazením pro duši pro každého staromilce. Standardně by měl mít vůz ve výbavě TOP jednoduché analogové budíky, díky příplatkovému paketu Premium (+55.000 Kč) jsme však dostali 12,3“ digitální přístrojový štít, který potěší příjemnou grafikou, přehledností i svižným pohybem v menu. Paket Navi, jehož součástí je i 10,25“ obrazovka infotainmentu s navigací, zadní kamerou, podporou konektivity Android Auto/Apple CarPlay a bezdrátovou nabíječkou, je ovšem součástí standardní výbavy Top. Osobně mě tak mrzí snad jen absence head-up displeje, který není ani v příplatkové výbavě.

Testovaný vůz se již ve standardu může pochlubit Full LED hlavními světlomety, tónovanými skly nebo 17palcovými litými koly obutými do pneumatik s rozměrem 225/45. Za zelenou barvu Experience Green, která vozu překvapivě sluší, se připlácelo 15.000 Kč. Celkově vůz vypadá docela moderně a podle mého vkusu stárne pozvolna a s noblesou.

Kia Ceed není v našich testech žádným nováčkem. Ostatně je to jen pár týdnů, co kolega Filip Melich vyzkoušel zářivě žlutý hatchback, který automobilka naspecifikovala velmi rozumně. Druhou nejnižší výbavu Spin totiž doplnila o druhý nejslabší motor, tedy tříválec o výkonu 88 kW v kombinaci s manuální převodovkou. A výsledkem byl hrdina všedního dne. Tentokrát nám ale v garáži přistála trochu praktičtější a honosnější specifikace ceedu.

Když jsem vůz po společném týdnu vracel, svítila na palubním počítači hodnota 5,6 l/100 km. Pokud jsem se v týdnu opravdu snažil, povedlo se mi několikrát stáhnout průměr dokonce i pod pět litrů. Do šesti se pak lze pohybovat i s lehce dynamičtějším svezením. Jakmile však budete motoru více šlapat na krk a častěji zavítáte do města, může se spotřeba pohybovat i nad sedmi litry. Za mě však stále pořád hezký výsledek. V kombinaci s padesátilitrovou nádrží navíc nebudete u čerpací stanice zbytečně často.

Mild-hybrid přispívá k velmi citlivé a rychlé funkci systému stop-start, který jsem tak ve městě vlastně ani neměl potřebu vypínat, zatímco mimo město vůz dokáže plachtit a šetřit tak palivo. Opětovné zapojení motoru do hry je přitom vždy otázkou chvilky. Vlastně tak ani není divu, že se spotřeba pohybovala ve velmi příjemném rozmezí, které nebylo příliš vzdálené ani automobilkou avizovanému kombinovanému průměru 4,6 až 5 l/100 km.

Při jeho ponechání působil vůz na můj vkus možná až zbytečně letargicky, jakmile se však nastavení změní na Comfort, začne vůz šlapat přesně tak, jak bych si představoval. Motor svižně reaguje na pohyb akcelerátoru, převodovka ho nepodtáčí, svižně mění rychlosti a celkově je jízda velmi příjemná. V režimu Sport se pak reakce agregátu přiostří, převodovka posílá motor častěji do vyšších otáček a jízda umí být i docela dynamická. Samozřejmě nelze očekávat žádné přílivy velkých emocí, stále se jedná o praktický rodinný kombík, po řidičské stránce mě ale ani v nejmenším neurážel. Ba naopak.

Závěr

Kia Ceed SW už je sice na trhu pěkných pár let, přesto si myslím, že má pořád co nabídnout. Design vozu působí stále moderně, lehce zpátečnický interiér nabízí skvělou ergonomii i dostatek prostoru, vznětová šestnáctistovka je univerzálním společníkem a podvozek se neztratí na dálnici ani na rozbité okresce. Jakmile jsem si zvykl po každém startu změnit jízdní režim a vypnout hlídání jízdy v pruzích, neměl jsem vlastně ceedu příliš co vyčítat.

Z ceníku pak vyčteme, že základní Ceed SW s motorizací 1.0 T-GDI 74 kW, manuální převodovkou a nejnižší výbavou Comfort lze nyní díky akční ceně pořídit již od 429.980 Kč. Vznětový motor 1.6 CRDi začíná s manuální převodovkou a výbavou Exclusive od ceny 634.980 Kč. Zájemce přitom jistě zamrzí, že na vznětové motory se nevztahuje aktuální sleva 30.000 Kč, dostupná pro všechny ostatní motorizace.

V testované výbavě TOP už jsme na ceně 719.980 Kč, k tomu přidejte dvojici paketů Premium a Tech, lak a rázem je z toho konečná cenovka 829.980 Kč. To sice není málo, samotný vůz ale nabízí poměrně dost – a to po stránce jízdních zážitků, praktičnosti i hospodárnosti. Pokud tedy hledáte kompaktní rodinný kombík, rozhodně bych se nebál dát Ceedu SW šanci.

Nejlevnější verze modelu 429.980 Kč (1.0 T-GDI 74 kW, Comfort) Základ s testovaným motorem 684.980 Kč (1.6 CRDi MHEV 7DCT 100 kW, Exclusive) Testovaný vůz bez příplatků 719.980 Kč (1.6 CRDi MHEV 7DCT 100 kW, TOP) Testovaný vůz s výbavou 829.980 Kč (1.6 CRDi MHEV 7DCT 100 kW, TOP+ Pakety Premium a Tech)

Plusy

Vnitřní ergonomie

Dostatek prostoru

Skvělá spotřeba

Souhra motoru a převodovky

Komfortní podvozek

Minusy