Ojetá Kia XCeed: Krasavice chladnokrevná

Crossover Kia XCeed, prodávaný od léta 2019, je čtvrtou a zároveň nejsvébytnější karosářskou variantou třetí generace Ceedu CD – po hatchbacku, klasickém kombi a sportovnějším kombi shooting-brake, nazvaném ProCeed. Kia se nevydala obvyklými cestičkami scoutů a alltracků, ale na zvýšený podvozek netypicky postavila krátký hatchack se sportovnějšími liniemi, který má s konvenčními verzemi společné jen přední dveře. Nejstylovější model z klanu ceedů navzdory slibným vnějším rozměrům nemá moc pochopení pro cestování „v plné polní“, prostor vzadu je překvapivě skromný.

Komfort, nebo efekt?

Xceed má i v základní verzi víceprvkovou zadní nápravu a proti nízkým ceedům by měl předvést výhodu delších zdvihů pérování a jemněji pracujících tlumičů (přední mají i přidané hydraulické dorazy). Že vůz na nerovnostech lépe dýchá, pocítí spíše řidiči „střelci“, protože na běžnějších, efektnějších 18“ kolech (dodávaných od střední výbavy) se řadě uživatelů jeví jako dost tuhý – byť se to podle váhy motoru trochu liší (s lehčími je udrncanější).

Levnější verze na 16“ kolech (k dispozici zde byla jen 16 nebo 18“) jezdí medově hladce, bohužel s malými koly zase vypadá legračně. Jejich menší obvod navíc auto připravuje o pěkný kus světlé výšky podvozku (174 mm proti 184 mm u 18“).

Už žádné bludičky

Jako správný „lifestylový“ produkt si xceed udržuje cenový odskok od výchozí klasiky také v bazarech. Příplatek proti konvenčním ceedům je v průměru stotisícový, ale dostáváte za to i nějakou protihodnotu. S navigací či automatem (dvouspojkové DCT) se tu setkáte často, značnou výhodou modelu je pak to, že nikdy nesvítí špatně. Všechny verze měly ve standardu plné LED. Sice jen jednodušší, neadaptivní s běžným automatickým přepínáním dálkového a tlumeného světla, ale dostatečně výkonné a podle poznatku servisů i spolehlivé. Toho si važte, světlomet by jinak stál přes padesát tisíc korun…