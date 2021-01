Ojetá Toyota Prius XW30 (2009 - 2015): Reklama na hybrid. Spotřebou ale nezáří

V době, kdy nás především politici krmí zářivou elektrickou budoucností, bychom za spalovací motory měli bojovat do roztrhání těla. Na druhou stranu navzdory zjevným nevýhodám elektromobilů (vysoká cena, krátký dojezd, nedostatek dobíječek, kontroverzní ekologická stopa) bychom k čistějšímu pohonu zase neměli být vyloženě odmítaví. Příkladem budiž Toyota Prius třetí generace, která jako nová stála podobně jako velmi hezky vybavený kombík střední třídy s výkonným dieselem. Přitom nemá nijak zvlášť hezký ani hodnotný interiér, cestovní komfort by mohl být lepší, ve vysokých otáčkách její atmosférická osmnáctistovka nepříjemně hučí a v dálničním tempu není hybridní soustava ani příliš úsporná. S postupem let a poklesem zůstatkové hodnoty se ovšem z nejznámějšího hybridu světa stala jedna z nejžhavějších ojetin do města a blízkého okolí. Co za tím stojí?

Jednoznačným tahákem priusu je jeho obdivuhodná spolehlivost, která netrpí ani složitější technikou hybridního pohonu. Spalovací agregát v podobě zážehového čtyřválce 1.8 VVT-i pracujícího v Atkinsonově cyklu je takřka neprůstřelný, což platí i o elektromotoru a NiMH bateriích o miniaturní kapacitě 1,3 kWh. I tak ovšem při plném nabití zvládnou až dvoukilometrovou jízdu. V nízkých rychlostech vás může pozitivně překvapit parádní svižnost priusu, která se ovšem se stoupajícím tempem vytrácí.

Jestliže často jezdíte po dálnicích, bude vás ve vyšších otáčkách obtěžovat zvuk vytočené osmnáctistovky. K tomu ale vůz není primárně určen. Nejvyšší efektivity totiž dosahuje ve městech, v nichž přijde často ke slovu elektřina, případně její spolupráce s benzinovou jednotkou. Pokud se navíc naučíte s toyotou pracovat a využívat sílu rekuperace, budete mít šťávy dostatek prakticky neustále.

Auto Tip 27/2020

Jízda v hybridu možná není největším adrenalinovým zážitkem, snaha o co nejčastější bezemisní provoz ovšem dokáže řidiče zabavit na opravdu dlouho. Se správnými návyky se pak docela lehce dostanete k městské spotřebě okolo čtyř litrů, plynulá jízda po okreskách pak znamená zhruba o litr vyšší odběr, což je na úrovni těch nejasketičtějších dieselů na trhu.

Obávat se nemusíte ani trvanlivosti převodovky. Navzdory označení e-CVT se nejedná o variátor, nýbrž o planetovou skříň bez výrazných slabin. Ty vykazuje až zbytečně tvrdý podvozek, který si příliš nerozumí s poklopy od kanálů ani dalšími nerovnostmi na silnicích. Zklamání panuje také v interiéru, jehož materiály moc nekorespondují s tím, na co jsou zmlsaní evropští zákazníci zvyklí. Vylepšit by zasloužila také nepohodlná sedadla a připravit byste se měli též na zdlouhavé zahřívání interiéru. Čtyřválec je totiž velice efektivní, odpadního tepla je proto velmi málo. Už jen kvůli tomu hledejte vozy s vyhříváním sedadel, jež bude v zimních měsících vaším nejlepším přítelem.

Motor

1.8 VVT-i HSD 100 kW: Samotná atmosférická osmnáctistovka má 73 kilowattů, elektromotor šedesát. Kombinovaný výkon přesto dosahuje „pouze“ 100 kW, což ale do města bohatě postačuje. Soustava je vysoce spolehlivá, benzinový agregát ale vyžaduje prakticky stejnou péči jako v běžných autech. Olej proto měňte po 15.000 km či každý rok, v převodovce a diferenciálu pak co 90 tisíc kilometrů (při časté jízdě po dálnici klidně i v polovičním intervalu). Nezapomeňte také na chladicí kapalinu v motoru (nejdříve po 150.000 km, pak každých 90 tisíc) a inverteru (po prvních 240 tisících km, poté co 90.000 kilometrů).

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2010 1.8 VVT-i HSD 152 800 km 256 300 Kč 2012 1.8 VVT-i HSD 113 500 km 303 000 Kč 2015 1.8 VVT-i HSD 68 900 km 386 100 Kč

Problémy

Akumulátor: Baterie má i v případě vyššího nájezdu stále slušnou kapacitu. V zimě a v létě jsou ovšem články choulostivé na příliš nízké či vysoké teploty. U běžného priusu vyjde výměna akumulátorů na necelých 50 tisíc, u plug-inu s vyšší kapacitou 4,4 kWh (v tomto případě se jedná o Li-ion články) a možností dobíjení ze zásuvky bude logicky dražší.

Dílenské zpracování: Od dubna 2012 se prius chlubí vyšší kvalitou použitých materiálů, přepracovaným řízením a odpružením a pečlivějším odhlučněním, proto se dívejte po co nejmladších exemplářích

Brzdy: Díky rekuperaci nejsou brzdy v permanenci. Kvůli tomu se mezi kotouči a deskami mohou usazovat nečistoty, což vede k hluku a horší účinnosti. Problém ovšem odstraníte rychle, stačí soustavu jen vyčistit.

Nízká světlost: Kvůli aerodynamice je klínovitá karoserie minimálně vpředu docela nízko nad zemí, což se projevuje odřeným nárazníkem. Před koupí také zkontrolujte, zda je správně usazen.

Náhradní díly na Toyotu Prius 1.8 VVT-i HSD, 2013 Přední/zadní brzdový kotouč ATE 1940/1610 Kč Sada předních/zadních brzdových destiček Ferodo Premier 1615/1166 Kč Olejový filtr Mann 246 Kč Sada rozvodového řetězu Vaico 8298 Kč Přední tlumič pérování Nipparts 2710 Kč

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto

Zájem o ojeté hybridy roste, z někdejšího přehlíženého zboží se už i v českých bazarech stává prodejní hit a průkopnický prius patří k nejvíce zastoupeným modelům. Napomáhá tomu i pokles cen, nejlevnější vozy třetí generace lze z Německa dovézt už za méně než 200 tisíc, a i výběr je tam na rozdíl od ČR velmi široký. Za předpokladu doložené servisní historie není ani při nájezdu hodně přes 100 tisíc potřeba mít obavy z poruchovosti. Koneckonců prius se už léta umisťuje na nejvyšších příčkách statistik spolehlivosti. Ale pozor, na trhu už se vyskytly i kusy s nájezdem hodně přes 300 tisíc km. Největším strašákem bývá životnost akumulátorů, nicméně Toyota na ně u priusu poskytovala osmiletou záruku a ani po jejím uplynutí údajně nebylo v minulých generacích modelu mnoho případů, kdy bylo potřeba je měnit za nové. Svoje přednosti prius naplno ukáže ve městě či příměstském provozu, kdy snaha o úspornou jízdu s maximálním využitím rekuperace může být i vcelku zábavná. U předchozí generace platilo, že pokud byl majitel přivyklý dieselům a často jezdil i po dálnici, občas si zanadával na omezenou dynamiku, hlučnost a vyšší spotřebu. Třetí generace však dostala výkonnější osmnáctistovku, takže v tomto směru už mnoho negativních komentářů nevyvolávala.

Závěr

Nový prius bývá obvykle dost drahý, což nevyváží ani docela nízká spotřeba. V případě ojetiny se už ale jedná o opravdu skvělý tip, kterému může konkurovat snad jen technicky velmi podobný hybridní auris s konvenčnějším interiérem, lepší cenou a v případě kombi TS i praktičtějším pojetím.

Plusy

Vynikající spolehlivost

Pozvolný pokles zůstatkové hodnoty

Nižší riziko podvodu a krádeže než u dieselových modelů

Prostorná kabina

Nízká spotřeba ve městě i na okreskách

Víc než dostačující dynamika v nižších rychlostech

Minusy

Hlučnost motoru a vyšší spotřeba na dálnici

Tvrdší podvozek

Lacině působící interiér

Nijak zvlášť pohodlná sedadla

Špatný výhled vzad

Pomalé zahřívání vnitřku vozu

Vysoký nájezd některých ojetin, které sloužily jako taxíky

Omezený trh v Česku

Autor: Ondřej Šámal