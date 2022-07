Ojeté BMW X1 II (F48): Obavy z drahého provozu? Nenechte se zastrašit

V základu přední pohon, motory napříč a klidně i tříválcové. Moc se nesmějte, právě rodina mladších malých bavoráků, sdílejících technickou platformu s Mini, je nakonec nejbezpečnější volbou pro toho, kdo nechce házet vidlemi peníze do servisu.

Na platformě UKL, sdílené s mladšími modely značky Mini (těmi, které přišly po roce 2014), už stojí několik bavoráků, ale právě letos končící druhá generace BMW X1 s kódovým označením F48 je z nich nejúspěšnější. Dokonce tak moc, že v celosvětové oblibě překonává i všechny větší „ixové“ modely. Kromě nižší ceny a šikovnějších rozměrů u zákazníků zabodovala i nečekaná praktičnost modelu, protože s příčně uloženým motorem přišlo epochální zvětšení prostoru v kabině. To si můžete naživo v bazaru ověřit přesednutím do původní první generace BMW X1 E48 z let 2009 až 2015, která ještě měla klasicky motor podélně a navzdory větší délce auta (+45 mm) i rozvoru (+90 mm) citelně kratší kabinu. Snad poprvé v historii je tak BWW s délkou pod 4,5 metru použitelné jako rodinné auto – myslíme takové, v kterém vzadu nesedíte s koleny pod bradou.

Komu by se přece jen stýskalo po trochu intimnější kabině s nižším stropem, ale zároveň by se nechtěl vzdát vyšší pozice sezení, může přeskočit do odvozeného modelu X2 (F39, výroba od roku 2017), který je takovou bavorskou obdobou Volva V40 Cross Country.

Ale zpět k X1 druhé generace. Málo se ví, že tenhle model se vyráběl doslova po celé planetě. Verze pro evropské trhy sjížděly z linek v německém Řezně a od roku 2017 i z nizozemského Bornu, kde se zároveň rodilo i stylovější technické dvojče jménem Mini Countryman II generace F60. Jinak se ale X1 vyrábělo také v Číně, Brazílii, Thajsku, Indonésii, Malajsii, Egyptě, Indii a ještě donedávna také v Rusku…

Jednodušší čtyřkolka

S přechodem na příčně uložené motory a výchozí přední pohon došlo k výraznému zjednodušení pohonu 4x4 xDrive – u slabších čtyřválců volitelného, u silnějších standardního. Zde se tedy připojuje pohon zadní nápravy, a to stejným způsobem jako například u volkswagenů či škodovek se systémem Haldex 5. generace. BMW pouze spojku označuje HOK (Hang on Kupplung).