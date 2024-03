Ojetý Fiat 500e: Co nemá, to se nepokazí

Malé elektrické fiátky se poslední dobou ve velkých počtech objevují na českých silnicích, ačkoliv se tu nikdy oficiálně neprodávaly. Jak je to se spolehlivostí jednoho z nejlevnějších ojetých elektromobilů?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektrický Fiat 500e byl jedním z nejpřehlíženějších elektromobilů. Nabízen byl jen v Kalifornii a Oregonu, evropský Fiat jeho existenci naprosto ignoroval a druhou generaci prezentuje jako svůj vůbec první elektromobil. Samotný Sergio Marchionne, který vedl Fiat v době uvedení 500e na trh, o něm prohlásil: „Doufám, že si ho nikdo nekoupí, protože na každém prodaném kusu prodělám 14.000 dolarů, a mám dost cti na to, abych vám to řekl.“ Opomíjený fiátek přesto přežil až do roku 2019, kdy skončila výroba.

Marchionneho prosby mnozí Američané nevyslyšeli a každý rok se prodávalo mezi 5000 a 6000 kusy. Fiat ostatně neměl jinou možnost. Na americkém trhu musel plnit emisní normy, které by bez elektromobilu ve flotile zvládal jen obtížně.

Nové 500e v Kalifornii vyšlo na 33.400 USD, tedy asi 770.000 Kč. Avšak tamní vláda nákup elektromobilů docela bohatě dotuje až 10.000 USD a samotný Fiat jej prodával pod výrobními náklady. Drobné a svižné vozítko si tedy našlo v tamních liberálních městech klientelu a tamní bazary i aukční servery byly brzy zaplaveny velmi levnými ojetinami.