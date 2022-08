Ojetý Fiat Punto 188: Hledejte nejoholenější verze!

Pozice druhé generace punta byla těžká – od nástupce nejprodávanějšího evropského vozu a vítěze titulu Auto roku 1995 měli všichni nadměrně velká očekávání. Když se jako nejžhavější dárek u příležitosti 100. výročí založení Fiatu představil, jednoduchý design s podivně trčícími zrcátky už nepůsobil tak hravě jako dříve. Navíc nedošlo na otevřenou verzi, která by zvýšila image modelu. A toho pohotově využil tvrdý soupeř Peugeot 206.

Od dvanácti do osmnácti

Vysoký pětidveřový hatchback se zadním sloupkem bez bočního okna působil příliš plechově, roli stylového modelu převzala třídveřová varianta. Ta byla o 35 milimetrů kratší a vzhledově na sebe strhla více pozornosti. Navíc se s motorem 1.2 16V dočkala výbavy Sporting a ostrých variant HGT a Abarth s jednotkou 1.8 16V (96 kW). Ke stejnému maximu o čtyři roky později dospěla konkurenční Fabia RS, ale se vznětovým čtyřválcem 1.9 TDI. Malé škodovce se druhé punto podobá i dalšími okolnostmi: oba modely se například veřejnosti představily na podzim 1999, oba se staly předobrazy soutěžních speciálů a oba vedle dynamických variant pro individualisty dokázaly nabídnout i oholené modely pro nejméně náročné – bez posilovače řízení a na třináctipalcových kolech. Zatímco v případě Fabie Junior byly úspory až přespříliš okaté, skromnost Punta SX, později pojmenovaného Actual, se Italům povedlo zamaskovat dokonale.

Z popelky hvězdou

A právě nejzákladnější model bychom zájemcům o jižanskou ojetinu doporučili nejvíce – zde platí donekonečna omílaná pravda, že co v autě není, to se nepodělá. Znát je to už v detailech, jako jsou pevná stropní madla, zrcátka bez elektrického nastavování nebo ruční kliky stahování bočních oken.

Snad jediný drahý problém modelu představuje právě posilovač řízení. Choulostivý elektromotor se související elektronikou je umístěn přímo na hřídeli volantu a podle konkrétní verze stojí od 16.000 Kč výše, terno nepředstavuje ani repasovaný díl za deset tisíc. Při dnešních cenách aut od třiceti tisíc je proto nutné se na problematické servo zaměřit. Tato patálie se však netýká jen punta. Přítomnost elektrohydraulického posilovače prozradí přítomnost tlačítka City, aktivujícího zvýšený účinek.