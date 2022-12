Ojetý Mercedes třídy C (řada 205): Složitější technika = větší problémy?

Třída C je vstupní branou do světa pravých mercedesů s podélně uloženými motory a klasickými automaty. Právě končící model už mohl náloží techniky konkurovat velkým ředitelským limuzínám, ale v bazarech narazíte spíš na skromnější verze. Budou mít alespoň výhodu levnějšího servisu?

Mercedes třídy C má u nás trochu jiné postavení než třeba v Německu. Český zákazník jej kupuje spíš na počátku, když jde ještě o horkou novinku, a neváhá utratit balík za pořádnou výbavu – když už, tak už. Pro Němce je to naopak jedno z nejběžnějších služebních aut, podobně jako passat. Po celou životnost modelové řady tam má prodeje stabilně vysoké, ale do výbavy a větších motorů málokdo investuje. Tisíce ojetých firemních céček čeká obvyklá cesta na Východ, který si zase typické rodinné auto představuje prostornější. Ceny určitě klesnou, ale velké zázraky nečekejme – zavádění elektromobility nahání do bazarů stále větší stádo motoristů.

Chvilkově přeskočila éčko

Céčko stavební řady 205 (sedan W 205, kombi S 205) bylo v premiérovém roce 2014 bombou. Vzhledově i technicky připomínalo spíš zmenšeninu vrcholné S-Klasse, čímž na dva roky zastínilo dožívající hranaté E (W 212). Kromě velmi tuhé a lehké karoserie (-100 kg proti předchůdci) s vynikající aerodynamikou přinesl model i pěknou nálož příplatkových vychytávek. A rovněž sofistikovanější podvozek, který už dokonce také uměl kombinovat se vzduchovým odpružením Airmatic.

Lichoběžníková přední náprava přinesla přesnější vedení kola a ještě lepší rejd, ale bohužel i nižší životnost silentbloků a spodních ramen. Do 150.000 km na ní něco odejde skoro každému, což je srovnání s nezničitelným jednodušším předním zavěšením u předchůdce celkem zklamání.

Video se připravuje ...

Ladné pohupování je u aut s konvenčními tlumiči už pryč, odpružení je pevnější, ale s menšími koly (16 a 17“) ještě dobře tlumí nerovnosti. Vyloženě tvrdý a utrmácený je snížený sportovní podvozek pro běžné modely (kód výbavy 486), plnohodnotné sportovní verze AMG s elektronicky řízenými tlumiči jsou proti němu ještě pohodlné.