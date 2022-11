Ojetý Peugeot 508 II. generace (R8): Lev salonů

Druhá generace modelu 508 s kódovým označením R8 byla oficiálně představena v únoru roku 2018, těsně před autosalonem v Ženevě. Již tehdy působila jako zjevení – v záplavě všech oplastovaných crossoverů a zvýšených karoserií šlo o naprostý opak. Nízká silueta, efektní „drápy“ denního svícení, bezrámová okna a divoký, ale funkční interiér posunuly designérský koncept zavedený modely 3008/5008 do estetické dokonalosti, což potvrdilo několik mezinárodních designérských ocenění.

Mělo to svůj důvod. Již ze své fyzické podstaty nemohl nízký model konkurovat SUV ani crossoverům v praktičnosti, konstruktéři se tedy rozhodli u zákazníků bodovat především vzhledem a jízdními vlastnostmi. To je také důvod, proč je 508 na některých trzích stále populární, ne však zrovna u nás.

Zde v konkurenci prostorově velkorysejších passatů, superbů a insignií nedostal stylový francouzský liftback ani kombi tolik šancí, což je jasně viditelné na dostupnosti ojetin. V době psaní textu šlo o jeden z dvou kusů v nabídce sítě AAA Auto, pohled mimo jeho inzerci přihrál ještě další dva.

Dobré, ale krátce na trhu

Dalším důvodem neúspěchu 508 na českém trhu může být aktuální velmi omezená nabídka motorů. Při uvedení na trh měl zákazník na výběr z 1,5litrového dieselového čtyřválce s výkonem 96 kW a většího dvoulitru ve výkonových variantách 120 a 130 kW. Benzinové jednotky zastupovala vylepšená šestnáctistovka, také ve dvou verzích: 133 a 180 kW. Všechny motory byly k dispozici se skvělým automatem EAT8 od Aisinu. Manuální převodovka ale byla k mání jen pro nejslabší turbodiesel, což mohlo část zájemců odradit.

Benzinové a dieselové motory v roce 2019 doplnil plug-in hybrid, kombinující zážehovou šestnáctistovku v nižší výkonové variantě s elektromotorem nainstalovaným v tělese převodovky EAT8. Již o rok později ale v ceníku 508 proběhlo zemětřesení a dostal se do dnešní podoby, tedy jen se zmiňovaným plug-in hybridem a naftovou patnáctistovkou s automatem. Ano, pod kapotou 508 se často objevuje základní a překvapivě živý tříválec 1.2 PureTech, netýkalo se to však českého trhu. V bazarech se ale zcela jistě ukáže díky individuálnímu dovozu. Pětsetosmička tedy používá prakticky stejné motorizace a platformu jako menší modely 3008 a 5008, jízdně však nemůže být odlišnější. Vděčí za to nízkému těžišti a lepší aerodynamice, ale také propracovanějšímu odhlučnění, a především víceprvkové zadní nápravě.