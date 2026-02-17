XPeng chce zahájit dodávky pozemní letadlové lodi. Hlásí 7000 předobjednávek
Koncept Land Aircraft Carrier kombinuje silniční nosič a dvoumístný eVTOL modul, který se převáží a dobíjí v zadní části. Aby se z něj stal legální dopravní prostředek, klíčová není jen technika, ale hlavně certifikace a provozní schválení. V Číně proces řeší CAAC, v Evropě by musel projít režimem EASA a navazujícími pravidly pro provoz i infrastrukturu.
XPeng v Evropě roste postupně přes síť národních distributorů a budování prodejní i servisní infrastruktury, nikoli jedním centrálním „launch“. Základ má v Norsku, odkud se rozšířil na řadu dalších trhů včetně Dánska, Švédska, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Německa, Francie, Islandu, Španělska a Portugalska, přičemž v roce 2025 oznámil také vstup do střední Evropy a Alp (Švýcarsko, Česko, Slovensko a Polsko), mimo jiné přes Hedin Mobility Group.
Zázemí pro region má v evropské centrále v Amsterdamu a na vybraných trzích provozuje či uvádí „XPeng Centers“ a navazující servisní síť, aby dokázal pokrýt reálný provoz aut, nejen prodej. Nejnovějším krokem je vstup do Velké Británie přes distributora International Motors, kde startuje především s modelem G6 a navazuje tím na dosavadní expanzi napříč kontinentem.
V České republice konkrétně nabízí dvě SUV G6 a G9 a jeden sedan P7, ale v domácí Číně chystá něco daleko většího. Jedná se o modulární „pozemně-vzdušnou“ sestavu, kde v zadní části šestikolového nosiče parkuje oddělitelný letový modul od společnosti Aridge.
Sestava vypadá zajímavě, zároveň je její uvedení mnohem blíže realitě, než si mnozí myslí. S dodávkami sériových kusů plánuje začít později v letošním roce, protože výrobní linky jsou po záběhu na předprodukčních kusech připravené. Zároveň má společnost 7000 předobjednávek. Vozidlo samotné pak zvládne ujet na jedno nabití přes 1000 kilometrů. Šéf značky zároveň uvedl, že před zahájením dodávek má letový modul nejdřív „odlétat“ celé vedení firmy.
Aby stroj mohl začít létat i zde, potažmo v Evropské unii, musel by projít schvalovacím a certifikačním řízením u Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), zatímco národní úřady jako Úřad pro civilní letectví řeší hlavně registraci konkrétního stroje, dozor, lokální specifika a praktické vymáhání pravidel.
Zároveň by se řešilo vše od schválení typu až po provozní dohled. Rozdíl je v tom, jak je systém nastavený. V Číně je legislativa a regulace civilního letectví výrazně centralizovaná, klíčovou roli má Úřad pro civilní letectví Číny (CAAC), která nastavuje pravidla, schvaluje typy a rozhoduje o tom, co se může zapsat do rejstříku a létat v čínském vzdušném prostoru. V tomto případě CAAC v březnu 2024 přijala žádost o typovou certifikaci (TC) pro letový modul.
Zdroj: Top Gear, Xpeng I Video: Xpeng