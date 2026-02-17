Příští Toyota Yaris bude elektrická. Hybridní i čistě spalovací varianty ale zůstanou
Toyota v Evropě hraje mezi malými auty prim, stávající generace modelu Yaris se už ale chystá k odchodu. Ta nadcházející k oblíbeným hybridům přidá kromě čistě spalovací verze také plně elektrickou.
Současná čtvrtá generace japonského supermini je na trhu už 7 let. V roce 2019 vstoupila na trh s nabídkou tříválcových motorů a žádná výrazná změna od té doby nepřišla. Z trhu postupně zmizely motorizace 1.0 a 1.5 a zůstal pouze hybrid se spalovacím motorem o objemu 1,5 litru. Tu doplňuje vrcholná 1.6 s turbodmychadlem a pohonem všech kol v modelu Yaris GR. Nová generace se však chystá přinést do nabídky motorizací revoluci.
„Myslím si, že se nemůžeme vyhnout plně elektrifikované verzi,“ prohlásil viceprezident evropské divize Toyoty Andrea Carlucci v rozhovoru pro britský magazín AutoExpress. Je člověkem odpovědným za strategii a marketing značky a uvědomuje si, že Toyota s modelem Yaris musí přinést takovou nabídku, aby uspokojila všechny zákazníky.
Yaris pro každého
Nová generace má přijít na trh na přelomu let 2027 a 2028 a Toyota ji vyvíjí se třemi různými pohony. Jako čistý elektromobil bude konkurovat například očekávanému Volkswagenu ID. Polo, Renaultu 5 nebo dostupným volbám v podobě Citroënu ë-C3 či BYDu Dolphin Surf. Ve své hybridní variantě nastoupí proti čerstvě představené nové generaci Renaultu Clio, Peugeotu 208 či Suzuki Swift.
Do třetice nabídne ještě čistě spalovací variantu pro ty, kteří by s elektrickou asistencí nechtěli mít nic společného. Jednoduché pohonné ústrojí bylo v současné generaci yarisu schopno jezdit pod 5 litrů na 100 kilometrů, u nové generace můžeme doufat v ještě nižší číslo.
Na to, jak si tento plán povede, nemusíme čekat až do představení nové generace yarisu. Ještě dříve bude adoptován novou generací většího a hlavně globálního modelu Corolla.
Právě pro něj Toyota vyvíjí zcela novou platformu, která umožní zástavbu tří různých systémů pohonu při zachování stejného designu a prvků výbavy. Totéž by mělo platit i pro chystanou pátou generaci modelu Yaris. Odliší se tím od konkurence, která své elektrické modely často staví na odlišné platformě od těch spalovacích.
Toyota postupně u svých modelů přechází na výrazný design využívající ostré hrany. Jak by mohl tento designový směr vypadat na malém autě, může naznačit model Urban Cruiser. Jeho výrazné přídi dominují velká světla s jakýmsi obočím, nad kterým se nachází tenká LED světla denního svícení. Zadní část vzdáleně připomíná stávající yaris, jen výrazně hranatější. Velmi ostré tvary karoserie slibuje také koncept nové generace corolly.
Yaris by měl zůstat pětidveřovým hatchbackem, přičemž nová generace výkonné varianty GR zatím nebyla potvrzena. Pro nové vozy této divize Toyota vyvíjí nový čtyřválcový benzinový motor o objemu 2,0 litru, ačkoli zůstává otázkou, zda by se vůbec do kompaktního yarisu vešel. Některé japonské zdroje naznačují vývoj nového tříválcového motoru o objemu 1,3 litru, který by s přeplňováním mohl tvořit základ nového hot hatche.
Jak nový yaris obstojí mezi tvrdou konkurencí, se teprve ukáže, stejně jako jaká bude jeho cena. Stávající generace totiž v českém ceníku (bez slev a limitovaných nabídek) startuje nemálo nad půl milionem korun. Už ve své hybridní variantě se tím dostává na dosah očekávaných startovacích cen plně elektrické konkurence. Elektrický yaris si nebude moci dovolit být nijak zásadně dražší a jsme zvědaví, jak se to projeví například na použitých materiálech.
Zdroje: Toyota, AutoExpress