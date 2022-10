Ojetý Renault Twingo III: Čím blíž k trabantu, tím líp!

Ještě před pár lety bychom nad třetí generací Renaultu Twingo znechuceně mávli rukou. Nápad postavit malý městský vůz v kooperaci s Daimlerem (Twingo III je technickým dvojčetem Smartů generace „453“) sice na papíře dával smysl, ale reálně z něj vypadl produkt plný kompromisů.

Přesto by už na začátku mělo zaznít, že navzdory řadě nedokonalostí jde o jedno z nejlepších aut na městské pendlování a velmi nadějného partnera pro budoucí roky plné motoristických nejistot a zdražování – alespoň pokud se bavíme o verzích s osvědčenými benzinovými tříválci. Je to spolehlivé auto s jednoduchou mechanikou a jen nezbytným minimem elektroniky. Což je devíza, která nabírá na významu už teď. Že kvalita elektronických komponent i softwaru do nich vytrvale klesá kvůli rostoucímu tlaku na cenu a kvantitu, to vidíme všude kolem sebe, a nejen na automobilech. A současný hlad po čipech to ještě dále zhoršuje. I triviální opravy se tak leckdy protahují na celé měsíce, protože sklady jsou prázdné a dodavatelé mají nucené odstávky výroby. Vítězným motoristou 21. století se paradoxně stává ten, jehož auto má nejblíže k trabantu. Tedy je co nejjednodušší a opravitelné doslova „na koleně“. Což twingo víceméně splňuje.

Video se připravuje ...

Zůstalo jen jméno

Třetí twingo nemá se stejnojmennými předchůdci nic společného. Liší se od nich prostornější kabinou s pěti dveřmi, ale také motorem natěsnaným vzadu pod kufrem. Bohužel uvolněný prostor v přídi je tu k ničemu – nelze ho využít na nic jiného než k nahlédnutí na chladiče, přední nosníky, akumulátor a nádržky ostřikovače a chladicí kapaliny. Vachrlatou plastovou kapotu navíc nedrží konvenční panty, ale podivný „smartovský“ systém s popruhy, ližinami a rychlozámky, pro jejichž obsluhu potřebujete obě ruce. Hlavně přesné zpětné nasunutí kapoty je někdy práce na několikrát, takže většina majitelů se manipulaci s ní spíš vyhýbá.