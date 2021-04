Opel Mokka 1.2 Turbo – Zcela jiný, ale opravdu lepší?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Městská SUV segmentu B dnes patří mezi nejžádanější kategorie v Evropě. Mezi jejich průkopníky vedle Nissanu Juke patřil také Opel Mokka, který debutoval dokonce dříve než Renault Captur a Peugeot 2008, jež tuto třídu nejvíce zpopularizovaly. Doba se ale rychle mění, stejně jako preference zákazníků, a tak je nyní nastupující druhá generace Opelu Mokka zásadně jiná než předchůdce.

Za těch devět let od zahájení prodeje první Mokky v roce 2012 se totiž toho událo mnohé. Opel už dávno nepatří americkému koncernu General Motors, ale přes epizodu ve francouzském PSA se po jeho fúzi s Fiatem stal součástí nadnárodní skupiny Stellantis. To znamenalo nutnost odklonu od techniky někdejšího majitele i novou strategii, aby si Opel našel místo v širokém koncernu. To vyústilo i v nový designérský směr. A tak má nová Mokka nejen jiný základ než první generace, ale také zcela jiný styl. Jak se tyto změny povedly? A má Mokka šanci uspět v segmentu, který je mnohem nabitější než před lety, když do něj první generace vstupovala?

Originální tvary

Co se týče vnějších tvarů, tak musím uznat, že se nová Mokka náramně povedla. Zatímco předchůdce působil vlastně zcela obyčejně, novinka sází na neobvykle řešenou masku odkazující na někdejší model Manta. Opel tomuto detailu říká Vizor, má připomínat motocyklové hledí a do budoucna ho použijí i další modely značky. Ostatně dočkal se ho v rámci faceliftu i Crossland, který to nakonec na trh stihnul dříve.

Výsledkem je celkem maskulinně vyhlížející autíčko, jehož "nabušený" styl zdůrazňují i krátké převisy karoserie. Na rozdíl od jiných aut se přitom Mokka nedělá opticky větší, ale přiznává, že jde o SUV do města. Velmi se mi líbí švihácká záď, která navzdory minimalistickým koncovým světlům nepůsobí otyle, nebo neobvyklá kapota s "ploutví" uprostřed, podobně jako u aktuální Corsy. Zajímavá je i boční silueta s opticky dlouhou kapotou (navíc prakticky vodorovnou) a šmrncovním C-sloupkem s ozdobnou linkou ve stylu někdejšího Adamu. Červené lišty u oken testovaného exempláře jsou pak poznávacími znaky verze GS Line.

Opel Mokka 1.2 Turbo

Navzdory obecným trendům se Mokka zkrátila. Jestliže předchůdce měřil bezmála 4,3 metru, novinka je dlouhá jen 4,15 metru, díky čemuž je kratší i než sesterský Peugeot 2008 (dlouhý 4,3 metru). Rozvor ale zůstal prakticky zachován, činí 2,56 metru.

Opel navíc prohlašuje, že by Mokka měla být nově víc stylovkou. Důvodem je výraznější odlišení od Crosslandu, který naopak chce být dostupným řešením pro masy. I proto Mokka není z nejlevnějších, s testovaným 1.2 Turbo (96 kW) v kombinaci s osmistupňovým automatem stojí 499.990 Kč. Vybraná konkurence to v dané výkonové relaci umí o pár desítek tisíc levněji. Konkrétně Crossland s tímto agregátem startuje na 449.990 Kč.

Hravě stylizovaný je také interiér. Zatímco červené linky dekoru jsou znakem verze GS Line, vyobrazeného žraloka na dně schránky ve středovém tunelu najdete i ostatních derivátů jako odkaz na Mantu, která definovala současný designérský styl Opelu. Vnitřek byl navržen podle strategie tzv. „vizuálního detoxu“, který měl za cíl kabinu minimalizovat a zjednodušit.

Povedlo se to na výbornou, protože Opel během této minimalizace neudělal žádný zbytečný krok navíc a zachoval i klasické ovladače. V dolní části středového panelu tak nadále zůstávají otočné ovladače klimatizace. Zajímavostí je přitom fakt, že přestože se jedná o jednozónovou klimatizaci, teplotu lze nastavovat dvěma kolečky - aby měl ovládání po ruce řidič i spolujezdec. Módě minimalismu odpovídá také volič automatické převodovky, přičemž tlačítka pro sportovní mód či parkovací režim jsou podle mého názoru až příliš drobná.

Horní část palubní desky je navržena podle dnes módní koncepce opticky propojených obrazovek. Za příplatek 30.000 korun (standardně u verze Ultimate) dostanete tzv. Pure Panel, kombinující 10palcovou dotykovou obrazovku multimediálního systému s 12" digitálním přístrojovým štítem.

Infotainment dobře známe třeba z peugeotů, díky modernímu displej s jemnějším rozlišením však nabízí detailnější grafiku. Rámeček kolem něj pak není jen ozdobný prvek kabiny, ale také praktická polička pro opření ruky při ovládání dotykového displeje. Grafika přístrojového štítu s motivem kruhů působí moderně a mladistvě. Otáčkoměr a rychloměr by ale na můj vkus mohly být větší.

Opel Mokka 1.2 Turbo

Spojitost s jinými vozy francouzských značek koncernu Stellantis mimochodem dokazují i další detaily - klíček, startovací tlačítko nebo tlačítka ve dveřích jsou dobře známé prvky z Peugeotů. Volant nebo páčky pod ním s příjemně tuhým chodem naopak dobře známe z jiných Opelů.

Lesklý černý dekor na středovém panelu pak sice navozuje hodnotnější dojem, rychle se ale špiní. Celkově tak musím říct, že třeba technicky spřízněný Peugeot 2008 působí uvnitř hodnotněji. Dojem z Mokky kazí třeba tvrdé plastové výplně zadních dveří.

Co se týče vnitřního prostoru, tak Mokka přece jen dává najevo svůj charakter stylovky, stejně jako zmenšení rozměrů proti předchůdci. Na zadních sedadlech je místa pro dospělého zkrátka jen akorát, a to jak před koleny, tak nad hlavou. Silueta střechy navíc omezuje prostor pro dostatečné vysunutí hlavové opěrky. Pasažéři vzadu pak sice mohou využít USB vstupu v konzoli mezi předními sedadly, zato však vzadu chybí loketní opěrka.

To samé platí také pro zavazadelník, který je s udávaným objemem 350 litrů dnes už spíše průměrem v rámci segmentu. Nechybí malé háčky na nákupní tašky, navíc tu nadále zůstává prostor i pro rezervní kolo. Po sklopení zadních sedadel ale vzniká asi devíticentimetrový schod a ani vzniklá ložná plocha není rovná. Spíše mi ale vadilo nelogické otevírání pátých dveří. Pokud byste stejně jako já otevírací tlačítko hledali v prohlubni pod víkem, hledali byste marně. Nachází se totiž "až o patro níže", u registrační značky. Je to nejen matoucí, ale také se kvůli tomu při otevírání kufru zašpiníte.