Ošizené airbagy z Číny zabíjejí lidi. Prodávají se i přes zákaz
Pět lidí zemřelo kvůli levným airbagům čínského výrobce DTN Airbags. Firma tvrdí, že se ve Spojených státech nesmí prodávat, přesto se tam očividně nějaké objevují.
Kauzu vadných nafukovačů airbagů značky Takata, která se týkala až 100 milionů aut několika desítek výrobců, připomínat snad nemusíme. Nyní to vypadá, že se rodí nový, obdobný problém. Místo Japonska však je původ v Číně, alespoň dle zpráv amerického úřadu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).
Ten tvrdí, že se do amerických aut dostávají levné, avšak nebezpečné kopie značkových airbagů. Web novin Wall Street Journal, který zprávu přináší, dokonce hovoří o falešných dílech, které vypadají jako originální, ale prodávají se za zlomek ceny, leckdy i pouhou desetinu.
Výsledkem může být, že se airbag nafoukne příliš rychle a nekontrolovaně, což může způsobit zranění či smrt osádky vozu. Podle NHTSA se to stalo sedmkrát a z toho ve dvou případech zemřelo celkem pět lidí. Nafukovače airbagů mají obsahovat těkavé látky, které se mohou vznítit při aktivaci airbagu; konkrétní látky zmíněny nejsou, ale zní to úplně přesně jako navlhlý dusičnan amonný, který byl příčinou explozí nafukovačů v kauze airbagů Takata.
„Tyto falešné díly jsou často vyrobeny z nekvalitních materiálů a je u nich pravděpodobnější selhání, protože jsou jen imitací výsledků vývoje pravých výrobků,“ uvádí Bob Stewart, prezident Rady proti falšování v automobilovém průmyslu a brand protection manažer koncernu General Motors.
Výrobcem problematických airbagů je firma Detiannuo Safety Technology z čínské provincie Ťi-lin, známá jako DTN Airbags. Ta na svém webu uvádí, že do Spojených států žádné výrobky nevyváží. „Naše výrobky se nesmí prodávat ve Spojených státech,“ stojí přímo na webových stránkách společnosti.
Vypadá to však, že některé servisy do aut montují její díly, aniž by o tom věděli. Individuální objednání dílů z internetových obchodů s doručením do USA je patrně možné, ať už levnější díl ve snaze ušetřit objedná sám motorista, nebo servis, který mu opravuje auto po nehodě.
„Ten, kdo dováží tyto závadné čínské díly do Spojených států a montuje je, staví americké rodiny před nebezpečí a páchá závažný zločin,“ nechal se slyšet Sean Duffy, americký ministr dopravy. Není známo, kolik aut ve Spojených státech či v Evropě – do níž se začínají v čím dál větších počtech vozit auta vyrobená v Číně – je vybaveno těmito vadnými nafukovači airbagů.
