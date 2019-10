Oslava 120 let Fiatu v Praze: Na zahradní slavnost dorazilo 280 klasiků!

Předminulý pátek se pražské silnice proměnily v italskou autostrádu. Směrem k zoo v tento den mířily stovky starých fiatů. Právě v prostředí barokního Trojského zámku, postaveného v 17. století v duchu římské příměstské vily, se totiž o následujícím víkendu konala jejich obří výstava. Po deseti letech tak na stejném místě vzdaly hold životnímu jubileu své značky. Právě před 120 lety totiž založil Giovanni Agnelli věhlasnou společnost Societa Anonima Fabbrica Italiana d´Automobili Torino, zkráceně F.I.A.T.

„Celkem sem letos dorazilo zhruba 280 aut, snažili jsme se sehnat všechny základní modelové řady,“ prozrazuje Ondřej Kroutil, místopředseda klubu Fiat Car Classic. Vystavené vozy pokryly období 1928 až 2018, nechyběla ani prezentace současných modelů. Největší pozornosti se těšila kultovní pětistovka, od níž jsme napočítali několik desítek kusů. Početné zastoupení měly také typy 850, 127 nebo 131. Narazili jsme i na užitkové vozy, sportovní kupé, a dokonce pohřební speciál na bázi Fiatu 130. A také na licenční odvozeniny. Rozmanitost akce dotvářela různá diorámata, stánky s originálním italským občerstvením a vymetená obloha v italském stylu azzuro. Se šálkem espressa jsme navíc mezi auty potkali i opravdové celebrity – vozy po známých osobnostech: bleděmodrou pětistovku Evy Pilarové, vínový sedan 131 Mirafiori Jiřího Štěpničky nebo tmavou limuzínu 130 Karla Gotta.

Jestliže jste letos tuto atraktivní akci s volným vstupem vynechali, zkuste dorazit do Troji opět za deset let. A my už teď víme, že bude opět stát za to!

Když má šéf rád hračky

Velkolepou narozeninovou oslavu automobilky nevynechal ani obchodní ředitel Fiatu Vít Pěkný. Dorazil sem jak jinak než pětistovkou! „Původně jsem si ji pořídil jako auto pro radost. Ale oblíbil jsem si ji natolik, že už má ujetých 27.000 kilometrů,“ nemůže vynachválit svůj vyšperkovaný zelenkavý kabriolet Fiat 500C s registrační značkou FIAT500C. Jeho auto rozhodně nepřehlédnete – speciální disky kol nebo originální zadní proutěný košík svítí na dálku.

