Fiat má 120 let. Proslavily ho hlavně malé automobily, vybrali jsme ty nejzajímavější

Fiat 500 "Topolino" (vyráběn 1937 až 1955): Jeden z prvních miniautomobilů a jeden z nejmenších vozů své doby. Do tři metry dlouhého vozítka se vešli dva lidé, pod kapotou byl miniaturní čtyřválec o objemu 596 kubických centimetrů. Nastupující válka ale velkému rozšíření "Topolina" (neboli Myšky, Italové tak říkají i Mickey Mousovi) nepřála. Po válce se objevily ještě dvě verze, poslední dokonce s maskou ve stylu amerických korábů silnic, v roce 1955 pak přišel nástupce, Fiat 600, a počet vyrobených "Topolin" se zastavil nad půlmilionovou hranicí.

Fiat 500 Nuova (1957 až 1975): Nástupce Topolina přišel na scénu dva roky po představení poněkud většího Fiatu 600. Necelé tři metry dlouhé zaoblené autíčko vytvořila továrna jako alternativu skútru Vespa na čtyřech kolech. Pod malou kapotu na zádi se tedy vtěsnal vzduchem chlazený dvouválec, první v historii značky. Motor postupně zvětšil objem i výkon, poslední modely dostaly pohonnou jednotku z Fiatu 126. Největší změnou na karoserii bylo v roce 1965 přesunutí dveřních pantů dopředu. Po skončení produkce základního modelu (vzniklo jich přes 3,6 milionu) se ještě dva roky vyrábělo minikombi Giardiniera.

Fiat 600 (1955 až 1985): Malé kulaté vozítko, které kromě Itálie motorizovalo i řadu dalších zemí. "Šestistovka" se v rodné zemi vyráběla 15 let, vznikala ale i v Argentině, Španělsku, Německu či Jugoslávii - právě tam pod označením Zastava 850 vyrobili v roce 1985 poslední. Originálních Fiatů 600, které nahradily populární "Topolino", vyjelo z bran továrny na 2,6 milionu, podobného, ale menšího typu Fiat 500, který právě slaví 50 let od uvedení na trh, se pak mezi lety 1957 a 1977 vyrobilo ještě o milion více.

Fiat 124 (1966 až 1974): První z devíti modelů turínské automobilky, který získal titul evropského automobilu roku. Nahradil dosluhující elegantní sedany Fiat 1300 a 1500 a po technické stránce nenabídl vůz s motorem vpředu a pohonem zadních kol mnoho nového. Přínosem bylo promyšlené a praktické uspořádání detailů a interiéru. Vyráběl se i jako kombi, kupé a spider, na základě Fiatu 124 se také v Sovětském svazu začaly v roce 1970 vyrábět první lady (VAZ 2101). Typ ale vznikal i v dalších zemích, mimo jiné jako Seat 124 ve Španělsku, vyjížděl také z továren v Turecku, Jižní Africe nebo Jižní Koreji.

Fiat 128 (1969 až 2008): Jeden z prvních velkosériových rodinných vozů, používajících vepředu napříč uložený motor pohánějící přední kola. Evropský automobil roku 1970 se vedle Itálie zasloužil o motorizaci řady dalších zemí nejen v Evropě, ale i Americe či Africe. V Itálii se Fiat 128 první generace vyráběl do roku 1976, poté přišla na trh modernizovaná verze. Kromě čtyřdveřového sedanu se vyrábělo i třídveřové kombi nebo dvoudveřová verze Rally, technika z modelu 128 se objevila také ve sportovních vozech Fiat 128 Coupé a Fiat X1/9. Zastava 101, což vlastně Fiat 128 hatchback, se vyráběla až do roku 2008.

Fiat 126 (1972 až 2000): Nástupce "pětistovky" se na trhu objevil v roce 1972 a tři roky se obě auta vyráběla zároveň. Auto s tehdy moderní hranatou karosérií se už v roce 1973 začalo vyrábět i v Polsku a právě díky tomu se dočkalo dlouhé kariéry. V Itálii totiž jeho výroba skončila v roce 1980 a produkce zhruba 1,3 milionu vozů zůstala za očekáváním. Vše vynahradila polská verze, které se za 27 let vyrobilo 3,5 milionu. Koncem 80. let se objevila i verze s motorem pod podlahou zavazadlového prostoru, kvůli problémům s přehříváním ale moc úspěšná nebyla.

Fiat Panda (1980 až 2003): Vozítko, které v době vzniku vypadalo tak trochu jako živá automobilová fosílie. Hranatá karoserie jednoduchých tvarů (od slavného Giorgetta Giugiara), pod kapotou malý motor, technika posbíraná z ostatních modelů firmy. Fiat ale věděl co dělá - na trh přišlo jednoduché a robustní auto s minimálními nároky na údržbu a opravy, moderní verze "kachny" Citroën 2CV či Renaultu 4. Také panda postupně dostala silnější motory a dokonce pohon všech čtyř kol, vyráběla ji i španělská automobilka Seat. Do roku 2003, kdy přišla zcela nová generace, se Fiatu Panda vyrobilo na 4,5 milionu.

Fiat Uno (1983 až 2014): Nejúspěšnější model turínské automobilky 80. a první poloviny 90. let, jeden dalších držitelů titulu automobil roku. V Itálii se vyráběl do roku 1994, ještě osm let déle vyjížděla una z bran polské továrny, v Jižní Americe pak až do roku 2014. Kromě tří a pětidveřového hatchbacku se vyráběla i užitková verze, jihoamerické pobočky Fiatu produkovaly i sedan a kombi. Una se sice vyznačovala slabou antikorozní ochranou a mnoha drobnými závadami, kladem ale byla laciný servis a zejména na dobu vzniku vynikajícím využitím vnitřního prostoru.

Fiat 500 (od roku 2007): Automobil s retrodesignem, který se stal základem současné nabídky automobilky Fiat, se poprvé představil v roce 2006, prodávat se začal o rok později. Novodobá reinkarnace "pětistovky" z 50. let využívá mechanické částí druhé generace Fiatu Panda, vnější podoba i interiér pak našla inspirace v dávném předchůdci. Elegantně tvarované vozítko je prodejním trhákem. Jeho usměvavou tvář dostaly také další typy, které dnes turínská automobilka nabízí, Fiat 500L vyráběný v Srbsku nebo SUV Fiat 500X.