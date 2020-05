Parkování na slunci může pomoci v boji s koronavirem

Snad každý už totiž dobře ví, že ponechat v autě zaparkovaném na sluníčku děti nebo zvířata by mohlo vést až k jejich smrti. Ostatně každý rok se do médií dostává řada zpráv, jež na toto riziko upozorňují. Vysoké teploty v interiéru automobilu navíc mohou nenávratně poškodit řadu na teplo citlivých předmětů, proto si vždy dobře rozmyslete, co v autě necháte.

A tak zatímco běžně by se každý snažil parkování na slunci vyhnout, letos může být situace odlišná. Podle nového výzkumu amerických vědců z University of Georgia by totiž skleníkový efekt uvnitř automobilu, který vzniká pronikáním slunečních paprsků automobilovými skly, mohl zabíjet i viry způsobující onemocnění COVID-19.

I během relativně průměrně teplého dne, kdy venku panují teploty okolo 21 °C, vzroste průměrná teplota v automobilu během hodiny až na 45 °C. Pokud ovšem venkovní teplota stoupne na cca 26,5 °C, pak může teplota uvnitř vozu vzrůst během hodiny až na 50,5 °C.

U lidí, především dětí a seniorů, a zvířat mohou vést takto extrémní teploty k přehřátí a bohužel i smrti. Totéž by ovšem mělo platit i pro nový koronavir s označením SARS-CoV-2, jak uvádí nedávno zveřejněná zpráva vědců z University of Georgie.

Za průměrné teploty okolo 22,2 °C by měl být nový koronavir schopný přežít zhruba jeden den na papíru či plastu, zatímco na nerezové oceli by měl být schopen se udržet až po dobu tří dnů. Pokud se ovšem teplota zvýší na cca 54,4 °C, pak by mělo dojít k odstranění 99,99 % viru již za 20 minut. Při dalším zvýšení teploty na 65,5 °C by se pak doba měla zkrátit jen na pět minut.

Ponechání roušek a ochranných masek, které nejsou vyrobené z materiálů citlivých na vysoké teploty, v autě zaparkovaném delší dobu na sluníčku by tak mohlo výrazně přispět k jejich dezinfekci a omezení přenosu virů. Zpráva navíc zmiňuje, že teploty okolo 54 °C bývají schopné vyvinout i některé sušičky prádla, které by tak rovněž měly být schopné pomoci s desinfekcí.

„Ještě potřebujeme provést více testů, už nyní ale víme, že čím větší teplo vyvinete, tím kratší čas je potřeba ke zničení viru,“ uvedl Travis Glenn, profesor „Environmental health science“ na University of Georgia.

„Všichni jsme povzbuzováni, abychom si při nakupování a provádění dalších základních činností mimo domovy nasazovali roušky. Zaparkovaná auta se za slunečních dnů mohou pořádně zahřát. Takže můžete buď střídat dvě masky, kdy během nákupů necháte jednu za sklem, nebo můžete po příjezdu domů nechat svou masku v autě zaparkovaném na teplém místě.“

Pokud se ovšem rozhodnete nechat nějaký předmět „vydezinfikovat“ v rozpáleném interiéru vašeho vozu, dobře si rozmyslete, zda to nemůže vést k jeho poškození. Stejně jako lidé a zvířata, i některé předměty mohou být citlivé na vystavení vyšším teplotám, což by mohlo vést k jejich nenávratnému poškození.