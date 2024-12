Pozor při cestě na lyže! Itálie zavádí nové přísnější pokuty

Itálie zavádí očekávanou novelu silničního zákona s přísnějšími pokutami. Do reálného provozu se dostává alkoholový zámek i povinnost registrovat a pojistit elektrokoloběžku.

Itálie je velkým postrachem spořádaných a málo vyježděných řidičů z ciziny. Občas to vypadá jako organizovaný chaos, který však má svá pevná pravidla a italská vláda se rozhodla je výrazně přitvrdit. Na konci letošního roku předchází blížící se lyžařské sezoně a od soboty 14. prosince 2024 vstupuje v platnost novela italského silničního zákona, která mění řadu dopravních předpisů a věnuje se i na modernímu trendu.

Nový silniční zákon si našel silnou podporu u ministra infrastruktury a dopravy Mattea Salviniho a má zvýšit bezpečnost silničního provozu. A pokud jej budete porušovat, italská policie vás nemilosrdně odmění novými přísnějšími tresty. Seznamte se se zásadními novinkami dříve, než znovu vyrazíte na místní veřejné komunikace.

TEST Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW – Pořád ideál na dlouhé cestování? Lukáš Volšický Testy

Alkoholový zámek v praxi

S novou legislativou se italská vláda rozhodla vyhlásit boj se všemi nezodpovědnými řidiči, co byť jen jednou usednou za volant pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud policisté odhalí, že řídíte pod jejich vlivem, může to skončit odebráním vašeho řidičského průkazu. Ministerstvo však připravilo výjimku pro všechny řidiče, co užívají konopí pro léčebné účely.

Itálie současně uvádí do praxe i alkoholový zámek, který si do svého vozidla musí nechat namontovat všichni řidiči dopouštějící se recidivy. Na prováděcí předpis a technickou specifikaci se však teprve čeká. Alkoholový zámek zabraňuje nastartování motoru, jakmile řidič před jízdou nadýchá do vestavěného alkoholtesteru jakoukoliv vyšší hladinu alkoholu v krvi, než absolutní nulu.

TEST Škoda Superb 2.0 TDI 110 kW Selection – Na takový dojezd žádný elektromobil nemá Lukáš Volšický Testy

Náklady na alkoholový zámek se pohybují kolem 1500 eur bez nákladů na instalaci, údržbu a pravidelné kalibrace. Pokuty za jízdu pod vlivem omamných látek se v Itálii pohybují od 158 do 638 eur s pozastavením řidičského oprávnění na jeden až šest měsíců. Za chybějící zařízení nebo neoprávněnou manipulaci s ním hrozí pokuta 316 eur.

Vyšší pokuty za rychlost

Italská vláda navíc připravila přísnější trest pro všechny řidiče, kteří opakovaně překračují rychlost ve městech a zastavených oblastech. Pokud ji recidivisté překročí o více než 10 kilometrů v hodině, bude jim uložena pokuta ve výši 220 eur spolu s odebráním řidičského průkazu na 15 až 30 dní. Aktuální maximální povolené rychlosti v Itálii si můžete připomenout v naší tabulce.

Itálie: Maximální povolené rychlosti Maximální povolená rychlost Tolerance Efektivní limit s tolerancí Dálnice 130 km/h 5 % 136 km/h Hlavní mimoměstské komunikace 110 km/h 5 % 115 km/h Vedlejší mimoměstské komunikace 90 km/h 5 % 95 km/h Města a zastavěné oblasti 50 km/h 5 % 55 km/h Zóny 30 30 km/h 5 km/h 35 km/h Efektivní limit s tolerancí určuje maximální naměřenou rychlost, jakou můžete jet bez hrozby sankce.

TEST Ford Explorer AWD – Auto na cestu kolem světa Ondřej Šámal Testy

Pokuty na neoprávněné parkování a železniční přejezdy

Novela zákona se věnuje i neoprávněnému parkování na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním pojištěním. Výše pokuty se podle typu vozidla pohybuje od 165 do 330 eur, a pokud zaparkujete skútr nebo motocyklu v pruhu vyhrazeném pro veřejnou dopravu, dostanete pokutu 87 eur. Při stejném prohřešku s osobním automobilem nebo jiným typem vozidla to je 165 eur.

Dejte si pozor také na železniční přejezdy. Za přejetí nebo zastavení na železničním přejezdu se spouštěnou závorou nebo aktivovaným signálem můžete dostat pokutu až 200 eur.

Nový Rolls-Royce Ghost Series II naživo v Praze. Je libo látkové čalounění? Ondřej Šámal Novinky

Povinnost SPZ u elektrokoloběžek

Nový italský silniční zákon nově zahrnuje i povinnou registrační značku, pojištění a přilbu pro stále rozšířenější elektrokoloběžky. Jízda na elektrické koloběžce bez pojištění nebo SPZ bude potrestána pokutou 100 eur až 400 eur a za jízdu bez přilby dostanete pokutu od 50 eur. Novinkou je i potřeba brzdového světla a směrovek, za jejichž absenci hrozí pokuta 200 eur.

Majitelé elektrických koloběžek si musí požádat o vydání specifického nesnímatelného nalepovacího identifikačního štítku, vytištěného státním tiskařským ústavem a mincovnou. Cena za základní pojištění, zahrnujícího i škody způsobené třetím osobám, začíná od 75 eur na rok.

Pozor! Pokud vám z Itálie přijde výzva ke ztotožnění řidiče po dopravním přestupku, musí proběhnout do 60 dní od obdržení oznámení. Italská média spolu s novou legislativou upozorňují na skutečnost, že pokud platbu pokuty neprovedete do 60 dnů, počínaje 61. dnem se zdvojnásobí (jen do výše maximální sankce).