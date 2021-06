Peugeot 508 SW GT Pack PureTech 225 – Umí víc, než být jen krásný

Krátce po plug-in hybridní verzi francouzské krásky střední třídy k nám totiž dorazil také „nehybrid“ s označením PureTech 225. Jako kombík.

Ten rychlejší

Stejně jako u elektrifikované varianty se pod přední kapotou skrývá turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, ten se však tentokrát nespoléhá na pomoc elektromotoru, jeho síla pochází jen ze starého dobrého spalovaní benzinu. Jedna-šestka nabízí nejvyšší výkon 165 kW v 5500 otáčkách za minutu a maximální točivý moment 300 N.m v 1900 min-1.

V souvislosti s těmito parametry je zajímavé srovnání dynamiky obou stejně výkonných verzí, které se však liší koncepcí pohonu. Zatímco plug-in hybridní kombík zrychluje z klidu na stovku za 8,1 sekundy, tomu testovanému stačí jen 7,3 sekundy.

Peugeot v technických údajích dokonce uvádí, za jak dlouho oba vozy zvládnou tisíc metrů s pevným startem. „Nehybrid“ dá kilometr za 26,9 sekundy, hybrid za 27,8. Roli v rozdílné dynamice jistě hraje hmotnost – kombík vybavený jen spalovacím motorem váží v závislosti na výbavě od 1505 do 1662 kg, vůz s elektrifikovanou technikou od 1820 do 1959 kg. Maximální rychlost mají obě varianty stejnou: 250 km/h.

Známá přeplňovaná šestnáctistovka koncernu PSA jinak dlouhodobě patří – alespoň po takové té pocitové stránce - mezi nejpříjemnější „downsizingové“ motory. Je příjemně pružná a hezky táhne v prakticky celém rozsahu otáček. Peugeotu se také povedlo motor dobře sladit s osmistupňovou automatickou převodovkou od společnosti Aisin, která po většinu času řadí hladce, svižně a logicky. Navíc se nebojí držet o něco vyšší otáčky, takže motor ani při plynulé jízdě v nízké zátěži a nesportovním jízdním režimu „nedusí“. I to pak pomáhá v momentě, kdy potřebujete zrychlit, převodovka totiž nemusí zběsilým způsobem podřazovat.

Přesto mě za volantem testovaného auta přepadl neodbytný pocit, že si tohle pohonné ústrojí pamatuji jako živější a bezprostřednější. Dokonce i ze stejného modelu. Ochota poslechnout dupnutí na pravý pedál mi zkrátka připadala trochu laxní a čekání na zátah delší, než bych si přál. Možná je to tím, že motor v tomto autě už plní novější emisní normu Euro 6d-ISC-FCM, nevím. Srovnání s 508 se starší verzí 225koňové šestnáctistovky by snad mohlo poskytnout odpověď.

Peugeot 508 SW GT Pack PureTech 225

Každopádně když už auto poslechne, převodovka podřadí a motor opravdu zabere, pak tenhle kombík jede moc hezky. Dostaví se poměrně výrazný zátah, auto sympaticky vystřelí vpřed a najednou působí jako docela živý a rychlý stroj.

V souvislosti s převodovkou pak mám ještě jednu připomínku. Chybí mi u ní snadné přepnutí do režimu manuálního řazení. Peugeot 508 SW GT je sice vybaven pádly pod volantem, ale těmi si maximálně jen pomůžete, brzy se řazení vrátí k samočinnému chování. Abyste si mohli řadit jen sami, musíte přes kolébkový ovladač vybrat speciální jízdní režim, který se jmenuje „Ruční“. Ten tak doplňuje klasiku v podobě sportovního, komfortního, normálního a eko módu. A to mi připadá zbytečně komplikované.

A spotřeba? Po Praze jsem jezdil za 9,9 l/100 km, přesun mezi městy přes několik obcí a mimo dálnici znamenal odběr 6,8 l/100 km a můj dlouhodobý průměr činil 8,1 l/100 km. Hned ale dodávám, že když budete potenciál motoru využívat často, spotřeba rychle poroste a pak se průměr klidně přehoupne i přes 10 l/100 km.

Kultivovaný kombík

Stát se to může snadno, Peugeot 508 SW PureTech 225 se totiž řídí moc hezky a ke svižné jízdě vás dokáže nalákat. Už řidičská pozice je skvělá – můžete se posadit hodně nízko, navíc tu jsou parádní sedadla, která nabízejí dostatek pohodlí i opory v zatáčkách, a podíl na dobrých dojmech má také malý volant, který pocitově „zrychluje“ řízení. Kompaktní a poněkud šišatý volant je součástí známého „pežoťáckého“ i-Cockpitu, který kromě něj zahrnuje vyvýšený digitální přístrojový panel a dotykový displej multimediálního systému.

Na infotainmentu mě trochu štve, že k některým důležitým funkcím se musíte proklikat, zdlouhavé a pozornost odvádějící může být například nastavování klimatizace. U digitální přístrojovky jsem si zase chvilku zvykal na otáčkoměr s ukazatelem, který se pohybuje obráceně, než je obvyklé, tedy proti směru hodinových ručiček.

Jistá úskalí má také samotný i-Cockpit, který od řidiče určitých rozměrů vyžaduje kompromisy v nastavení sedadla a volantu. Mně osobně (měřím 182 cm) 508 ze všech peugeotů vyhovuje v tomto směru asi nejlépe, přesto musím volant držet o něco níž, než na co jsem normálně zvyklý. A to si přitom v 508 mohu dovolit sloupek řízení vytáhnout do nejvyšší možné pozice, přesto to pořád není ono. Šišatý volant mi navíc při zatáčení zakrýval malou část „budíků“.

Interiér pak je (stejně jako samotné auto) moc pěkný na pohled, Peugeotu se díky nápaditému uspořádání a výběru materiálů povedlo uvnitř vykouzlit prostor, který nabízí luxusní, až prémiovou atmosféru. A v testovaném provedení navíc také bohatou výbavu.

To všechno má pochopitelně vliv na to, jak se v 508 cítíte i během jízdy. Výborný dojem Peugeot podtrhuje odhlučněním, které je na vůz s bezrámovými dveřmi úctyhodné. Pomáhá také povedený podvozek.

Testovaná verze GT Pack je standardně vybavena aktivně řízeným podvozkem, který upravuje charakteristiku pružení podle zvoleného jízdního režimu. Rozdíly mezi jednotlivými módy jsou zřetelné, ale nikoli radikální. Kombík tak ve všech případech poskytuje povedenou kombinaci ovladatelnosti a pohodlí.

Podvozek i s největšími dostupnými koly o průměru 19 palců (obutých do pneumatik o rozměru 235/45) velmi slušně pohlcuje nerovnosti a zvlášť přes ty delší nebo přes zvlněnou silnici se Peugeot ladně přehoupne. Na krátkých příčných nerovnostech se sice někdy dostaví jemné vibrace a občas se ozve tupý úder od kol, ale po něm pak nenásleduje úder tlumičů, obvyklý dříve u „vyměklých“ francouzských aut. Ani kola zpravidla neodskočí – tedy pokud na sérii příčných nerovností nenarazíte v zatáčce, pak kombík přece jen může mírně znervóznět.

Peugeot 508 SW GT Pack PureTech 225

Ano, o „nekvalitě“ povrchu pod vámi vědět budete, 508 ji neutají, ale rozhodně neunavuje pravidelným natřásáním. Navíc přidává velice slušné, převážně neutrální chování v zatáčkách. Do těch se vůz skládá ochotně, ani v komfortním režimu se prakticky nenaklání, ochotně reaguje na pohyby malého volantu a s přehledem mění směr. Takže když budete chtít, s Peugeotem 508 SW PureTech 225 se svezete poměrně dynamicky. Až ostré zacházení prozradí, že spoustu práce odvede stabilizace, která krotí zejména „měkčí“ záď. V plug-in hybridu jsem měl pocit, že uložení těžkého akumulátoru do druhé poloviny auta prospělo stabilitě, záď byla lépe „usazená“ a hmota navíc ji tlačila k silnici. Ale i tak je nehybridní 508 stabilní a schopné auto. Není to vyloženě sportovní kombík, ale ani měkkouš, který by před zatáčkou strkal čumák do asfaltu. Prostě hodně zajímavý kompromis.

Co ty praktické věci?

Protože k nám 508 tentokrát zamířila jako kombi, měl bych několik odstavců věnovat také takovým těm praktickým věcem.

Důležitým sdělením je, že Peugeot se u současné generace své vlajkové lodi nepustil do „litrového“ souboje o největší zavazadlový prostor. Kufr nabízí základní objem 530 litrů, po sklopení asymetricky dělených opěradel, což lze učinit pákami po stranách kufru, se kapacita může zvětšit až na 1.780 litrů. Zavazadelník má pravidelný tvar a nízkou nákladovou hranu, najdeme v něm háčky, pružný popruh na držení předmětů a může být vybaven i kolejnicemi pro posun kotvících prvků a oky, k níž se dá uchytit síť, která udrží náklad na jednom místě.

Francouzi se také rozhodně nehnali za „největším interiérem ve své třídě“. I tak tu najdou dostatek pohodlí čtyři „běžní“ dospělí. Se svými 182 centimetry jsem měl za sedadlem řidiče – nastaveným pro mě – před koleny i nad hlavou ještě rezervu.

Nízká karoserie pak znamená trochu obtížnější nastupování a vystupování, další drobné úskalí přinášejí bezrámové dveře a prohnutí oken. Když se totiž snažíte dostat za volant v místě, kde nemůžete naplno otevřít dveře, hrana specificky tvarovaných oken trochu zasahuje do nástupního prostoru. A kvůli absenci rámu ji snadno přehlédnete, je přece jen z průhledného skla, že… Tak se mi stalo, že jsem se na ni jednou ve spěchu bolestivě „napíchnul“. Brzy jsem to ale Peugeotu odpustil, za ten úžasný design trocha osobního utrpení stojí.

A na závěr cena: kombík 508 SW aktuálně stojí nejméně 925 tisíc korun, základní motorizaci přitom představuje vznětová patnáctistovka o výkonu 96 kW. Auto s 225koňovou zážehovou šestnáctistovkou v testované výbavě GT Pack startuje na 1.170.000 Kč.

Peugeot 508 SW GT Pack PureTech 225

Plusy

Design a styl

Výkonný motor

Hodnotně působící interiér

Vyvážené jízdní vlastnosti

Minusy

Komplikovaná aktivace ručního řazení

Podvozek by mohl být ještě poddanější

Ovládání některých funkcí jen přes displej

Nepatří mezi nejprostornější kombíky