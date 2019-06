Peugeot 508 SW vstupuje na český trh, hybrid se spotřebou 2,0 l/100 km dorazí později

Peugeot to s modely 508 nebude mít v česku Snadné, neboť vstupuje na trh, kterému jasně vládnou vozy značky Škoda. Výsledky za první čtyři měsíce roku 2019 však ukazují, že fastback si v ostré konkurenci vedl poměrně dobře a rychle se s celkem 138 prodanými kusy vyšplhal na třetí příčku segmentu. Za sebou přitom nechal vozy jako Volkswagen Passat (129 ks) nebo Mazda 6 (75 ks).

Mezi vozy z kategorie kombi však bude situace ještě náročnější, neboť počet prodaných vozů v tomto segmentu klesá, jak ukázaly prezentované grafy. Peugeot ale přesto věří, že se 508 SW prosadí stejně úspěšně, jako model fastback. Mezi jeho hlavní lákadla automobilka řadí nevšední a emocionální design ve stylu shooting brake, pestrou paletu moderních motorů, novou a často vychvalovanou automatickou převodovku EAT8, bohatou technologickou a bezpečnostní výbavu, slušnou praktičnost a emocionální požitek z jízdy.

A že se s Peugeotem 508 SW jezdí skutečně dobře už jsme si ověřili i my, když jsme před pár měsíci dostali možnost si vyzkoušet nejslabší i nejvýkonnější motorizaci, které kolega prohnal po českých okreskách. Jeho závěr pak zněl jednoznačně: „První kilometry za volantem Peugeotu 508 SW ukazují, že kráčí ve šlépějích liftbacku a jde o opravdu povedené auto“

Bohatá je i technologická výbava, která bude zahrnovat nespočet bezpečnostních systémů. V nabídce bude dokonce i systém nočního vidění Night Vision s infračervenou kamerou, schopný upozornit v noci na chodce i zvěř v dosahu 15 až 200 metrů, který se v tomto segmentu objevuje poprvé. K dalším zajímavostem patří například Full Park Assist, zcela autonomní parkovací systém, který za řidiče ovládá kromě volantu i plyn a brzdu. Slibně vypadá i systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, který bude nově schopen sledovat i neoznačené kraje vozovky. Na bdělost a pozornost řidiče pak bude dohlížet systém Driver Attention Alert, který řidiče sleduje pomocí kamery.

Největším plusem vozů typu SW, chcete-li kombi, je však jejich větší zavazadlový prostor. Nové 508 SW tak standardně nabízí prostor s objemem 30 litrů, který je díky nízké nákladové hraně dobře přístupný a díky jednoduchým rovným liniím nabízí možnost snadného využití každého kousku místa. Sklopením sedadel ve druhé řadě se však dá kufr zvětšit až na 1780 litrů. Jeho otevření a zavření je navíc možné provádět až čtyřmi způsoby, a to včetně hands-free.

Nabídka motorů je již pár dnů známá, stejně jako ceny. Pro připomenutí však dodáváme, že nejlevnější 508 SW ve verzi Active startuje od 770.000 Kč a pod kapotou nabídne nejslabší 1.5 litrovou naftovou motorizaci BlueHDI 130 S&S s šestistupňovou manuální převodovkou. Mimochodem – jedná se o jediný manuál v celé nabídce. Naopak nejdražším modelem je 508 SW ve výbavě GT s naftovou motorizací BlueHDi 180 S&S EAT8, jehož cena startuje od 1.120.000 Kč.

Motory pro Peugeot 508 SW Benzin Nafta 1.6 PureTech 180 1.6 PureTech 225 „GT“ 1.5 BlueHDi 130 1.5 BlueHDi 130 2.0 BlueHDi 160 2.0 BlueHDi 180 Objem (cm3) 1598 1499 1997 Maximální výkon (kW)/otáčky (min-1) 133/5500 165/5500 96/3750 120/3750 130/3750 Maximální točivý moment (Nm)/otáčky (min-1) 250/1650 300/1900 300/1750 400/2000 Převodovka 8° automat 6° manuál 8° automat Nejvyšší rychlost (km/h) 225 245 210 225 230 Pneumatiky R16 a R17/R18 a R19 Zrychlení z 0 na 100 km/h 8.0/8,9 7,4/8,2 9,9/11,1 10,1/11,2 8,5/9,4 8,4/9,3 Spotřeba město (l/100 km) 7,1/7,2 -/7,5 4,7/4,7 4,4/4,4 5,5/5,6 6,0/6,0 Spotřeba mimo město (l/100 km) 4,4/4,4 -/4,7 3,5/3,6 3,5/3,6 3,9/4,0 3,9/4,0 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,4/5,5 -/5,7 3,9/4,0 3,8/3,9 4,5/4,6 4,7/4,7 Objem nádrže (l) 62 5

V ceníku však ještě chybí Plug-in hybridní model, který automobilka Peugeot začala nabízet na některých evropských trzích již 7. června. Ten by se měl do Česka dostat na přelomu let 2019/2020 a jeho parametry vypadají skutečně zajímavě. Jeho základem bude benzínový motor PureTech 180 S&S s automatickou převodovkou e-EAT8, kterému bude sekundovat elektromotor o výkonu 110 k. U hybridů se však tato čísla nesčítají a tak se celkový výkon zastavil na hranici 225 koní. Jedná se tak o alternativu k nejsilnější benzínové variantě PureTech 225. Vůz by však měl disponovat baterií o výkonu 11.8 kWh, která by měla postačit na čistě elektrický dojezd až 40 km – a to již podle přísnějšího měření WLTP. Předpokládaná spotřeba by se měla pohybovat okolo 2,0 l/100 km a emise CO 2 se mají pohybovat okolo 49 g/km.

Výroba nové generace Peugeot 508 SW probíhá ve francouzském závodu Mulhouse, jehož roční kapacita je až 100.000 vozidel. Automobilka si však na rok 2020 stanovila cíl 90.000 vozidel, z čehož by 41.500 kusů měly tvořit fastbacky a 48.500 kusů praktičtější SW. Výroba pohonných jednotek je pak očekávána v poměru 27 % benzínových, 14 % hybridních a 59 % naftových. V průběhu výroby se však procentuální rozdělení ještě nejspíš změní, pravděpodobně ve prospěch hybridů, jejichž popularita poslední dobou stále roste.