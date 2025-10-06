Peugeot posouvá kontroverzi: Z volantu dělá herní ovladač
Už současné volanty vozů Peugeot jsou menší a nekruhové. Teď ale značka posouvá hranice ještě dál. Prosazuje volant Hypersquare, ostrý a netradiční prvek, který má fungovat nejen jako volant, ale i jako herní ovladač.
Volant s kvádrovým tvarem už Peugeot ohlásil dříve – v konceptech Inception (2023) a veřejných ukázkách na veletrzích, kdy představil svou vizi ovládání pomocí hranatého ovladače Teď ale automobilka odhaluje nový milník: koncept Polygon, ve kterém už volant nazvaný Hypersquare dostává konkrétní podobu a prý se blíží možné reálné produkci.
Volant jako gamepad
Vše je postavené na technologii steer-by-wire – volant už není mechanicky spojený s koly, vše probíhá elektronicky. Díky tomu si Peugeot mohl dovolit tvary a funkce, které by byly u klasického volantu nemyslitelné. Hypersquare nabízí dotykové plochy, gesta a ovládací prvky připomínající spíš herní ovladač než tradiční volant.
Poprvé se v reálné podobě ukáže v konceptu Polygon chystaném na rok 2025. Ten má fungovat jako výkladní skříň novinek, které se později dostanou do sériových aut – Peugeot mluví už o roce 2026. Interiér doplní 21palcový plovoucí displej, který ještě víc zvýrazní futuristický charakter celého kokpitu. Inspirací zůstává zmíněný Inception, který se ukázal v roce 2023 na veletrhu CES a o rok později na VivaTech 2024, kde měl Hypersquare svou premiéru.
Něco jiného než Tesla
Tesla u svých modelů S a X dávno zavedla hranatý volant typu „yoke“, který působil futuristicky, ale zůstal mechanicky propojený s koly. Peugeot s konceptem Hypersquare míří dál. Tesly volant jel spíše designovým experimentem – kromě netradičního tvaru sice nabídl i možnost ovládání minihier během nabíjení, při samotné jízdě však fungoval jako klasické řízení s fyzickým převodem.
Hypersquare naproti tomu využívá onu technologii steer-by-wire, tedy plně elektronické řízení bez mechanické vazby. Díky tomu může měnit citlivost, rozsah i odezvu podle situace a nabídnout zcela nový způsob ovládání.
Peugeot však bude muset dokázat, že Hypersquare není jen efektní experiment, ale plnohodnotný a bezpečný ovládací prvek. Pokud se prosadí, mohl by změnit způsob, jak řidiči vnímají volant – nejen jako nástroj k zatáčení, ale jako centrální rozhraní mezi člověkem a autem. Pokud ne, zůstane jen jako odvážný pokus, který automobilka prostě jen zkusila navrhnout.
Zdroje: TechRadar, Stellantis Media, Peugeot Magazine, Autocar, Formacar, Wikipedia