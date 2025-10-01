První jízda s novým Peugeotem e-408: Je elektrický pohon konečně výhodný?
Po hybridních verzích a plug-inu dostává Peugeot 408 variantu, která sází jen na baterii a elektromotor. Je to jen efektní doplněk nabídky, nebo plnohodnotný krok do boje s elektrickou konkurencí?
Peugeot se už roky profiluje jako značka, která sází na design a odlišnost. Model 408, který stojí někde na pomezí mezi liftbackem, crossoverem a fastbackem, tuto filozofii podtrhuje možná nejvíc ze všech současných vozů značky. A teď přichází v čistě elektrické verzi e-408. Vypadá téměř identicky jako benzinové verze. Nemá ani zaslepenou masku chladiče!
Technika a dojezd
Pod povrchem pracuje proti hybridním verzím úplně jiná technika. Na modulární platformě EMP2 V3 je uložen nový synchronní elektromotor s permanentními magnety, vyráběný ve francouzském Trémery. Ten už není totožný s jednotkami známými z menších e-208 či e-2008, jde o silnější evoluci.
Motor dosahuje výkonu 210 koní (157 kW) a točivého momentu 340 Nm, což je znatelný krok vpřed oproti dřívějším 136koňovým provedením. Sprint z nuly na stovku zvládne e-408 za 7,6 sekundy a v běžném provozu působí svižně a jistě. Jen při prudší akceleraci na mokru mají přední kola co dělat s přebytečným točivým momentem.
Baterie o využitelné kapacitě 58 kWh je rovněž novinkou v rámci této platformy. Oproti starším 50 až 54kWh balíkům využívá hustší chemii NMC 811, která přináší nejen vyšší kapacitu, ale i lepší efektivitu.
Oficiálně to znamená až 450 kilometrů podle WLTP, ale v reálném provozu jsou čísla skromnější. V našem testu, kde jsme jezdili převážně po okreskách, jsme dosáhli spotřeby 15,6 kWh/100 km, což odpovídá dojezdu kolem 370 kilometrů. Na dálnici se dojezd logicky sníží. Standardem je i tepelné čerpadlo, které pomáhá udržet nízkou spotřebu v chladnějším počasí.
Nabíjecí technika poskočila také. Zatímco dřívější vozy Stellantis končily na 100 kW, e-408 zvládne až 120 kW DC. Přechod z 20 na 80 procent tak zabere zhruba půl hodiny. Pro každodenní nabíjení doma nebo ve firmě poslouží třífázová palubní nabíječka s výkonem 11 kW. A praktickým detailem je i možnost regulace rekuperace pomocí pádel pod volantem – řidič si tak může snadno nastavit tři různé úrovně zpomalování bez nutnosti sahat do menu infotainmentu.
Za oválným volantem
Za volantem působí e-408 hodně podobně jako plug-in hybridní varianta. Podvozek je naladěn na francouzský způsob, tedy s důrazem na komfort, ale stále zvládne i rychlejší tempo. Přesné řízení a nízké těžiště díky baterii dávají vozu stabilitu, kterou byste při pohledu na vyšší světlou výšku možná nečekali.
Malý nekruhový volant má své příznivce i odpůrce. Vyžaduje přesné ruce a část digitálního přístrojového štítu může menším řidičům zakrývat horní hrana věnce, přestože je volant stavitelný v obou směrech.
Interiér je typický moderní Peugeot: výrazné tvary a příjemné materiály. Dominantou je středový displej s programovatelnými dotykovými zkratkami pod ním, které lze nastavit pro rychlý přístup k oblíbeným funkcím.
Klimatizace se ale ovládá výhradně dotykem, což může v praxi působit méně prakticky než fyzická tlačítka. Prostor vpředu je příjemný, na zadních sedadlech je místa pro kolena dost, ale sklon opěradel a nižší střecha nemusí vyhovovat každému. Zavazadlový prostor nabídne slušných 471 litrů, takže ani praktičnost není obětována.
Cena je zajímavá
Na českém trhu se čistš elektrický Peugeot e-408 začíná prodávat za 899.000 Kč ve výbavě Allure. Vyšší stupeň GT vyjde na 959.000 Kč. Je to méně než plug-in hybrid, který stojí 995.000 Kč (Allure) až 1.085.000 Kč (GT), ale více než základní mild-hybridní provedení, jehož ceny začínají na 699.000 Kč (Allure) a pokračují na 779.000 Kč (GT).
Cenově se tedy e-408 staví do středu nabídky. Zákazník se může rozhodnout, zda sáhne po flexibilitě hybridů, nebo po čisté elektřině s ještě tišší, kultivovanější jízdou.
Na první jízdy působí Peugeot e-408 není auto, které by chtělo lámat rekordy v dojezdu nebo výkonech. Je to ale velmi vydařený vstup do segmentu stylových elektrických fastbacků. Pokud máte kde rozumně nabíjet, je e-408 možná tou nejzajímavější volbou z celé modelové řady modelu.
|Peugeot e-408: Technické údaje
|Výkon
|157 kW (210 k)
|Točivý moment
|345 Nm
|Baterie (využitelná kapacita)
|58,2 kWh
|Výkon nabíjení AC (palubní)
|11 kW třífázově
|Výkon nabíjení DC (rychlé nabíjení)
|až 120 kW (20 → 80 % za cca 30 min)
|Dojezd WLTP (kombinovaný)
|až 453 km
|Spotřeba (WLTP)
|cca 15,2 kWh / 100 km
|Rozměry (D × Š × V)
|4 690 mm × 1 850 mm × 1 490 mm
|Rozvor kol
|2 790 mm
|Koeficient odporu (SCx)
|0,66
|Zavazadlový prostor
|471 litrů / 1 545 litrů (složená sedadla)
|Poloměr otáčení
|11,2 m
Zdroje: autorský text, Peugeot │ foto: Leoš Káňa, Peugeot