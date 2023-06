Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib má plodné období. Nejprve informoval o reformě parkovacího systému v Praze, jehož cílem má být zvýhodnění místních. Ruku v ruce s tím však přichází i konec jedné z hlavních výhod pro majitele elektromobilů – parkování na modrých zónách v centru zdarma. „Je to věc, která měla smysl v minulosti, ale teď už ho nedává,“ uvedl v jednom z rozhovorů.

Výhody pro místní a omezení pro elektromobily

Že jde Hřibovi spíše o plošné vystrnadění automobilů z Prahy dokazuje i další nápad, kterým se pochlubil na Twitteru. Pod „zklidňováním Prahy“ se totiž schovává prostá myšlenka – zpoplatnění vjezdu aut do centra. Čekali byste, že jako příklad fungujícího systému uvede nějakou evropskou metropoli? Kdepak, vybral si Karlovy Vary.

Video se připravuje ...

„Na obrázku můžete vidět, jak se v ulici Vřídelní během let pěkně proměnil veřejný prostor k lepšímu. Za komunistů vyasfaltovaná silnice pro auta je teď vydlážděnou a zazeleněnou promenádou. Prokouklo to, co myslíte?“ uvádí na svém profilu. Lidem si však při takovém přirovnání klepou na čelo a nabádají Hřiba, aby se do Varů vyrazil osobně podívat i mimo filmový festival. Rozhodně to totiž není město tepající životem podobně jako Praha.

Plány na zpoplatnění centra Prahy

„Řidiči, kteří v oblasti nežijí, mají svobodně na výběr: buď jet jinudy, nebo zaplatit poplatek. To je zvažovaná varianta i pro pražské nábřeží a jejich okolí,“ dodává Hřib, načež se dočkává další vlny kritiky za srovnání nesrovnatelného. „V Praze se o podobných dopravních opatřeních zatím akorát jen 15 let mluví. Je na čase s tím konečně pohnout,“ dodává závěrem.

Inu, nejen pražští motoristé se mají na co těšit…