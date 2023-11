Jak na přepravu lyží autem? Rady pro bezpečnou cestu na hory

Střešní box, nosič, či jen sklopené zadní opěradlo? Lyže lze v autě přepravovat řadou způsobů a pro každý platí trochu jiné zákonitosti. Jsou ale obdobné, ať jedete do Rakouska, Francie, na Slovensko či do Jeseníků.

Nejen na českých horách už nějakou dobu sněží, a tak brzy začnou i u nás být vhodné podmínky k nasazení lyží či snowboardu. Ať holdujete jednomu nebo druhému, či třeba běžeckému lyžování, skialpům nebo bigfootům, všechny mají společnou jednu věc – přeprava vybavení v autě není tak jednoduchá, jako když vezete z obchodu rohlíky.

Lyže jsou totiž rozměrné a ne zrovna lehké a málokdo má pick-up, kterému by lyže snadno naložil na korbu, nebo kombík tak velký, že lyže jde strčit do kufru bez potřeby sklápění sedaček. Jak tedy lyže přepravit v normálním autě?

Možností je řada a tou nejbezpečnější, ale zároveň nejdražší je pořízení střešního boxu, tzv. rakve. To samozřejmě vyžaduje příčníky, které upevníte na střechu svého vozu, ať už na podélné ližiny, či do úchytů na krajích střechy – a to znamená další náklady.

Box má tu výhodu, že se dá použít na jakýkoliv náklad, který se do něj vejde, nejen na lyže. Navíc chrání náklad před vnějšími vlivy i nenechavci. Jenže má i nevýhody – kromě ceny s ním není zrovna snadná manipulace. „Počítejte s tím, že v jednom člověku jej nenasadíte, a poproste někoho o pomoc minimálně s vysazením boxu na střechu,“ radí Tomáš Matějka z české divize automobilky Toyota a dodává, že než box na střechu upevníte, je vhodné zkontrolovat, zda jdou otevřít páté dveře vozu. Pokud ne, je třeba ho posunout.

Po upevnění lze v podstatě svobodně nakládat lyže – vždy špičkami proti směru jízdy, aby se při prudkém brzdění nepoškodily – či další výbavu. Vše je ale vhodné mít ještě ve vlastních vacích, aby nedošlo k poškození lyží či boxu, a také to uvnitř boxu upevnit popruhem, kterým bývají boxy vybaveny.

O něco levnější variantou jsou odklápěcí střešní nosiče. Ty jsou ale na rozdíl od boxu jednoúčelové – kromě lyží do nich upevníte jen podobné ploché věci, nic jiného. Také je výbava vystavena počasí či třeba odlétajícímu štěrku od kol náklaďáku před vámi, a v neposlední řadě mohou takto viditelné lyže více lákat zloděje.

Zatímco „rakev“ se přišroubuje sponou kolem příčníku, nosiče se na příčníky upevňují trochu jiným způsobem. „Je potřeba jej nasunout do tenké drážky na příčníku a připevnit ho. Poté můžete naložit lyže, vždy patkami dopředu. Snowboard ukládejte vázáním nahoru, abyste si nepoškodili prkno, ale ani střechu,“ vysvětluje postup Matějka.

V obou případech je nutné dbát na to, abyste nepřekročili nejvyšší dynamické zatížení střechy vozu. U dvou párů lyží to nehrozí, ale máte-li devítimístnou dodávku a na střeše dva boxy plné výbavy, limit je třeba sledovat. Stejně tak je při jízdě nutné myslet na to, že zátěž na střeše může změnit jízdní vlastnosti vozu.

Obdobným způsobem je možné lyže přepravovat i v nosiči na tažném zařízení vozu. Na „kouli“ existují i úložné boxy, ovšem ty bývají na přepravu lyží příliš krátké.

Nejlevnější, ale také nejnáročnější způsob je přeprava lyží uvnitř auta. Náročnost zde tkví v tom, že je nutné lyže – ostatně jako každý těžký náklad – v interiéru dobře upevnit, aby se v případě prudkého brzdění či nehody nemohly pohybovat a nikoho nezranily. Pamatuje na to i zákon 361/2000 Sb. – podle něj musí být předměty ve vozidle, tedy i lyže, „umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče“.

Má-li zadní lavice vašeho auta průvlak na lyže, můžete ho použít k prostrčení lyží do interiéru. V tomto případě je velmi záhodno mít lyže ve vaku, aby roztátým sněhem nenamočily či nabroušenými hranami nepoškodily interiér vozu. Dbejte také na to, aby nesahaly až do prostoru, který potřebuje řidič k bezpečnému ovládání vozidla.

Druhou možností je sklopení části zadních opěradel. Takto lze lyže přepravovat diagonálně, ovšem jen jejich konec zapřít mezi dveřní výplň a přední opěradlo nestačí. Lyže zde mají velký prostor, ve kterém se mohou pohybovat, takže je upevnění o to důležitější. Nepoužívejte k němu „gumicuky“, nýbrž popruhy s ráčnami, tzv. kurty, které zahákněte do ok v zavazadelníku.

Vozit lyže uvnitř auta se může kromě nákladů zdát nejlepší i z hlediska spotřeby paliva – nic netrčí z obrysu vozu – a z hlediska ochrany výbavy proti odcizení. Je tu ale jiné riziko – v některých evropských zemích může za takovou přepravu hrozit pokuta od policie.

V tomto ohledu bývá často skloňováno Rakousko, které je známé nemilosrdnou dopravní policií – ale také řadou skvělých lyžařských středisek. Koluje zvěst, že se tam lyže uvnitř auta přepravovat nesmí. To však není pravda.

„V Rakousku neexistují žádné zvláštní předpisy pro přepravu lyží a podobného sportovního vybavení, pro řidiče však platí obecná povinnost zajistit náklad, ať už jakýkoliv, ve vozidle či na něm,“ cituje web autoklubu ÖAMTC právničku Verenu Proebnerovou.

Podobně to funguje v Itálii, dalším oblíbeném cíli zimní turistiky. Zde musí řidič ve voze mít co největší volný prostor, aby mohl vůz bezpečně řídit; jinými slovy, lyže nesmí trčet do jeho prostoru. A náklad – vně i uvnitř vozu – musí být uspořádán tak, aby se zabránilo jeho pádu či rozsypání. Tedy, lyže je nutné řádně upevnit, ať je vezete kdekoliv.

Francouzské předpisy hovoří podobně a například ty slovenské také – lyže jsou náklad, který je třeba uvnitř auta důsledně zajistit. V případě prudkého brzdění či nehody náklad nesmí ohrozit osádku vozu.