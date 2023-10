Podcast Za volantem: Pojištění aut se dá dělat úplně jinak!

David Šprincl se ve Světě motorů věnuje povinnému ručení už dvě desetiletí. A tak ho baví, když na to jdou na našlapaném trhu pojišťoven někteří hráči jinak. Proto do dalšího podcastu pozval šéfa Direct pojišťovny Michala Řezníčka. Zdaleka se nebavili jen o pojištění. Protože Direct auta i prodává. Kde? Že by brzy i v hypermarketech?