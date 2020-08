Podívejte se, jak by dnes vypadala Tatra Prezident, kdyby nezůstalo jen u prototypu

Psal se rok 1994, Tatra 613 byla tehdy ve výrobě již dvě desetiletí a kopřivnická automobilka přemýšlela, co se svým osobním vozem dál. Designér Václav Král tehdy navrhl a firma Ecorra Lubina postavila prototyp s názvem Prezident, jenž se odpíchnul od modelu T 613, avšak s prvky výrazné modernizace.

Prototyp se vyznačoval přední částí karoserie s prolisem, jenž tvarově připomínal starší kopřivnické modely, například Tatru 11. Hlavní světlomety dodalo Volvo, zadní část byla zase zdvižena a působila mohutnějším dojmem. Vůz jménem Prezident se blížil do finální fáze, dokonce se již plánovala výstavní premiéra, nakonec se ale vedení značky rozhodlo vývoj ukončit. Osobně tak prototyp viděla jen hrstka vyvolených (včetně prezidenta Václava Havla) a dnes je součástí sbírek podnikového muzea v Kopřivnici. Značka tehdy dala přednost výraznějším inovacím a vznikl zcela nový vůz Tatra 700.

I když v polovině devadesátých let zůstalo u jediného kusu, nezávislý grafik Jan Lušovský nám nyní ukazuje, jak mohl moderní pokračovatel Tatry Prezident vypadat dnes. To kdyby se tehdy v Kopřivnici rozhodli jinak a Prezident by se stal regulérním nástupcem T 613, jenž by přežil až do dnešních dní.

Všimnout si můžeme výrazné přídě s plně diodovou světelnou technikou a horizontální světelnou linkou, která se v poslední době stává na moderních automobilech trendem. Sympatickým detailem je obrys české vlajky v blinkrech, stejně tak najdeme naší vlajku na předních blatnících. Moderní vize osobní Tatrovky dostává výrazná kola a všímáme si také svažující se zádě po vzoru devadesátkového prototypu. Co myslíte, mělo by dnes takové auto v evropské konkurenci šanci?