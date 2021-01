Podporujeme renesanci Alfy Romeo a Maserati, slibuje šéf nového koncernu Stellantis

Tento měsíc oficiálně vznikl dopředu avizovaný koncern Stellantis, jehož součástí jsou členové Skupiny PSA a automobilky Fiat Chrysler Automobiles. Pod jednou střechou je tak najednou hned 14 automobilových značek, vedení nového subjektu však opět zdůraznilo, že počítá ze zachováním všech.

„Jsme v prvním dnu Stellantisu, a tak je předčasné o tom hovořit, nicméně musíme uznat vysokou historickou hodnotu těchto značek,“ řekl při oficiálním vzniku Stellantisu jeho generální ředitel Carlos Tavares, který dosud šéfoval Skupině PSA. „Musíme zhodnotit, jak podpořit ziskový růst těchto společností, které představují nejen historické dědictví, ale také bohatství. Chceme podpořit jejich opětovnou renesanci, to chci říct naprosto jasně a explicitně,“ zdůraznil pak Tavares konkrétně na adresu italských ikon Maserati a Alfa Romeo.

Právě do těchto italských značek dosavadní majitel - FCA, vložil v minulých letech nemalé prostředky. V případě Alfy se však zamýšlená rozsáhlá expanze příliš nevydařila, nakonec z ní byla jen dvojice modelů nové generace, sedan Giulia a SUV Stelvio. Maserati pak první snahu o renesanci nezvládlo, druhý pokus začal loni, nástupem superauta MC20.

„Strategický plán Stellantisu zatím není připraven, pracujeme však na tom, jak tyto skvělé luxusní značky udělat více ziskové,“ doplňuje generální ředitel koncernu Stellantis.

Vedení nového koncernu dále pracuje na jasném rozlišení jednotlivých značek skupiny, už však avizovalo definici jednotlivých členů. Konkrétně Alfa Romeo se má spolu s DS a Lancií stát prémiovou značkou koncernu, Maserati pak ryze luxusní, na vrcholu hierarchie.

Z Tavaresových slov každopádně vyplývá, že by dosavadní plány Alfy Romeo a Maserati neměly být v ohrožení. Konkrétně Alfa pracuje na novém SUV Tonale, které by mělo dorazit ještě letos jako náhrada za kompaktní hatchback Giulietta. Do budoucna by ho pak mělo doplnit ještě menší SUV jako nástupce MiTa. Maserati zase letos chce rozšířit nabídku MC20 o otevřený model a přijít s novou generací GranTurisma/GranCabria, která se dočká také čistě elektrického pohonu. Počítá se i s novým SUV Grecale.

Naopak Fiat se v nové hierarchii stává typickým mainstreamem, který podle všeho nejvíce využije nových možností velké skupiny. „Máme správné nástroje na to omladit Fiat. Pokud bychom měli přemýšlet o nabídce ziskových modelů, budeme toho schopni díky úsporám v rozsahu, jako jsme to udělali u Opelu Corsa, který dnes v Německu dosahuje vyšších prodejů než konkurence,“ říká Tavares s tím, že výhodou Fiatu je, že u něj koncern nemusí tolik řešit flotilové emise. Nemusí tak na rozdíl od Opelu škrtat v modelové paletě kvůli emisím oxidu uhličitého.

Dobrou zprávou pro odbory je pak to, že Stellantis v současné době nehodlá zavírat žádnou ze svých továren. „Chci zopakovat, že závazkem naší fúze je nezavírat žádnou továrnu. Synergie neohrozí pracovní místa, ale bude fungovat jako jejich štít a umožní jejich ochranu,“ tvrdí Tavares s tím, že pomocí synergií se koncern bude snažit dosáhnout efektivnější produkce.