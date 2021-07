Pohled do historie: Jaká auta se nejvíce prodávala před 10 lety? Některé hitovky se dnes už neprodávají!

Pohled do historických statistik registrací ukazuje, jak se český trh s novými auty za 10 let změnil. Kdysi žádané modely zmizely ze scény, změnila se i obliba jednotlivých značek.

Deset let je v automobilovém průmyslu nějaká doba, zvlášť dnes, v době rychle se vyvíjející techniky. Patrné je to také na vývoji prodejů, český trh totiž před takovými deseti lety vypadal zcela jinak než dnes. Pojďme se tak podívat, jaká auta se v Česku nejvíce prodávala v roce 2011 a jak se za tu dobu obecně vyvinul zájem českých zákazníků.

Pokud se nejprve podíváme na pořadí nejprodávanějších značek, rychle zjistíme, že na špici se nic nemění. Neochvějnou pozici si v Česku léta drží Škoda, druhý je za první pololetí letošního roku stejně jako před deseti lety Volkswagen.

Něco se ale přesto změnilo, Škoda si totiž ještě upevnila svoji pozici, a to i díky postupně expandující nabídce, díky níž pokryla vícero segmentů. Jestliže v pololetí 2011 držela 29,53 % trhu, letos je to za prvních šest měsíců roku hned 35,14 %! Mimochodem celkové registrace na českém trhu za první pololetí 2011 činily 88.284 aut, zatímco letos je to navzdory důsledkům covidu 112.805 automobilů.

Už třetí příčka ale ukazuje, jak některé značky ztratily své pozice. Ford totiž před deseti lety držel se 7.406 registracemi třetí příčku mezi značkami. Letos je v pořadí až osmý, není to přitom tím, že by si ostatní značky tolik polepšily. Ford totiž hlásí za deset let pokles registrací, za první pololetí roku 2021 má na svém kontě 4.184 registrovaných aut.

Nahoru šel naopak Hyundai, z pátého na třetí místo, ještě více vyskočila Toyota. Ta se letos drží na čtvrté příčce s 5.130 registracemi, zatímco před deseti lety byla jedenáctá, s 2.046 registrovanými vozy. Japonské značce aktuálně sedí důraz na hybridní pohon, který se stal populární díky nízké spotřebě. Korejcům zase pomohl rychlý vývoj kvality aut - značka prodělala takový vývoj, že už dnes neláká jen zájemce o auto s rozumnou cenovkou.

Výrazně se proměnil také zájem o luxusní značky. V pololetí 2011 bylo z německé prémiové trojky nejlepší Audi, v celkovém pořadí dvanácté. To letos je to Mercedes-Benz, který navíc s 4.945 registrovanými vozy je pátou nejlepší značkou vůbec.

Naopak taková Dacia si pořád drží desátou příčku. Jenže zatímco před deseti lety teprve postupně rozšiřovala modelovou paletu vznikající pod hlavičkou Renaultu, letos naopak strádá kvůli konci Dokkeru a Loganu MCV, které byly na českém trhu nesmírně populární.

Český trh – registrace nových aut v pololetí 2021 podle značek Poř. Značka Registrace 1-6/2011 [ks] Tržní podíl [%] Poř. Značka Registrace 1-6/2021 [ks] Tržní podíl [%] 1. Škoda 26.066 29,53 1. Škoda 39.644 35,14 2. Volkswagen 7494 8,49 2. Volkswagen 10.463 9,28 3. Ford 7406 8,39 3. Hyundai 10.225 9,06 4. Renault 6754 7,65 4. Toyota 5130 4,55 5. Hyundai 5796 6,57 5. Mercedes-Benz 4945 4,38 6. Kia 4050 4,59 6. Peugeot 4514 4 7. Peugeot 3960 4,49 7. Kia 4388 3,89 8. Citroën 2834 3,21 8. Ford 4184 3,71 9. Opel 2578 2,92 9. Seat 3760 3,33 10. Dacia 2164 2,45 10. Dacia 3210 2,85 11. Toyota 2046 2,32 11. Renault 2771 2,46 12. Audi 1951 2,21 12. BMW 2725 2,42 13. BMW 1760 1,99 13. Citroën 2396 2,12 14. Seat 1577 1,79 14. Opel 2027 1,8 15. Suzuki 1525 1,73 15. Audi 1553 1,38 16. Mercedes-Benz 1512 1,71 16. Volvo 1360 1,21 17. Chevrolet 1432 1,62 17. Suzuki 1291 1,14 18. Fiat 1285 1,46 18. Mazda 1199 1,06 19. Nissan 927 1,05 19. Nissan 893 0,79 20. Volvo 925 1,05 20. Mitsubishi 714 0,63 - CELKEM 88.284 - - - 112.805 -

Před deseti lety pak mezi nejlepší dvacítkou ještě nechyběl Chevrolet, fungující tehdy v Evropě jako dostupná značka, nahrazující dřívější Daewoo. Za první pololetí roku 2011 s 1.432 registracemi obsadil sedmnácté místo. To dnes už v Evropě nabízí leda sportovní modely jako Camaro a Corvette, výsledkem čehož je 15 registrací za prvních šest měsíců roku 2021.

Za deset let se měnilo i pořadí nejžádanějších modelů. V prvním pololetí roku 2011 měla nejsilnější pozici Škoda Octavia, tehdy nabízená ve své druhé (novodobé) generaci. Na svém kontě měla 11.845 registrovaných kusů. To dnes je v prodeji již čtvrtá generace Octavie, v registracích ji však předstihla odcházející Fabia generace třetí generace. Právě zástupce segmentu B s 8.011 registracemi letos drží nejvyšší příčku mezi modely, Octavia je druhá, se 7.892 registrovanými kusy.

Škoda však těží z širší nabídky modelů. Hned čtyři letos nejžádanější modely jsou z dílny právě mladoboleslavské značky, po Fabii a Octavii následují Karoq a Kamiq, dokazující, že sázka na SUV se Škodě vyplatila. V roce 2011 měla v tomto dnes populární kategorii jediného zástupce, Yeti, který se s 2.037 registrovanými kusy podělil o šesté místo s Renaultem Thalia.

Právě malý sedan francouzské značky je jedním z důkazů, kterak se trh za těch deset let proměnil. Dnes už Renault takto dostupný malý sedan nenabízí, nepřímým nástupcem se stala Dacia Logan. Jenže prodeje její nejnovější generace se letos teprve rozjíždějí, navíc je dostupná jen s alternativním druhem pohonu, v podobě LPG, a tak mezi nejlepšími chybí.

Podobně byl v roce 2011 na desáté příčce Ford Fusion, který bychom dnes neváhali nazvat crossoverem. Auto měla nepřímo nahradit dvojice B-Max a EcoSport, malé MPV a malé SUV, která však v Evropě moc neprorazila. V segmentu tak dnes Ford úspěšně působí s crossoverem Puma, který je v letošním roce s 1.186 registracemi osmnácté nejprodávanější auto na trhu. S někdejším Fusionem toho ale moc společného nemá... Takový Ford Focus sice na trhu sice je, jenže jestliže před deseti lety byl i díky mezigenerační proměně třetí nejprodávanější auto na trhu (a nejžádanější od zahraniční značky), dnes mezi nejlepšími chybí, není ani v top 20.

Mezi nejlepšími už dnes nenajdeme ani před deseti devátý Renault Mégane, stejně jako třináctou Škodu Roomster nebo devatenáctý Hyundai ix20. Současné vedení Renaultu není spokojeno s aktuálními výsledky v kompaktní kategorii, což chce do budoucna změnit. Malá MPV pak v době nastupujících malých SUV hrála druhé housle, a tak se jich výrobci postupně zbavili. Jako náhrada za Roomster se tak dá považovat crossover Kamiq, Hyundai zase za duchovního nástupce ix20 považuje letos nastupující Bayon, jehož prodeje se ale teprve výrazněji rozjedou.

Naopak takovými stálicemi jsou Volkswageny Golf a Passat, které navzdory dnes už tradiční koncepci stále zůstávají zastoupeny v top 20. Postupný růst Hyundaie i30 a Kie Ceed pak dokazuje, že nástup těchto korejských značek zahájený v prvním desetiletí nového milénia se náramně vydařil.