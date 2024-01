Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V posledních letech se pověst Toyoty dost obrátila. Dříve byla díky svým hybridům oblíbencem ekologicky zaměřených lidí a Priusem jezdily i hollywoodské celebrity. Od 90. let značka experimentovala i s elektromobily, na druhé generaci elektrické RAV4 dokonce spolupracovala s Teslou. Jenže dnes to naopak vypadá, že se Toyota elektromobilům brání a snaží se zuby nehty držet spalovacích motorů a hybridů a od nadšených ekologů za to schytává jen příkrá slova.

Předloni ale Toyota na náš trh konečně uvedla svůj první elektrický vůz určený pro Evropu a postavený na novém základě. Crossover bZ4X byl vyvinut ve spolupráci se Subaru a dočkal se už i luxusnější verze v podání Lexusu. Z počátku se však potýkal se softwarovými a dalšími problémy. Než se dostal do rukou novinářů to proto dost trvalo. Recenze na elektrický crossover bZ4X ovšem nejsou příliš nadšené, a týká se to třeba spotřeby nebo nabíjení. Ve videu jsme se proto podívali na pozitiva i negativa prvního seriozního pokusu Toyoty o vstup do elektrického světa.