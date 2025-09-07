Policie dopadla český gang zlodějů. Ukradli minimálně dvacet aut
Detektivové z 8. oddělení Prahy I objasnili sérii krádeží motorových vozidel, ke kterým docházelo od února letošního roku. Skupina čtyř mužů v nočních hodinách, převážně na území Prahy 6, systematicky mířila na vozy značek Škoda a VW.
Do aut se zloději dostali nezjištěným způsobem a během několika okamžiků s nimi odjeli neznámo kam. S rostoucím počtem odcizených aut se případem začali zabývat kriminalisté, kteří po dlouhém a rozsáhlém operativním šetření vytipovali podezřelé. Za využití zásahové jednotky je poté ve stejný čas zadrželi.
Do současné chvíle mají policisté zadokumentované krádeže šesti vozidel za více než jeden a půl milionu korun, přičemž domovní prohlídky a další šetření ukázaly, že odcizených aut bylo výrazně více.
Recidivisté ve vazbě, část aut navrácena
Celkový počet ukradených vozidel se aktuálně vyšplhal až k bezmála dvaceti kusům a způsobená škoda poškozeným prozatím přesáhla čtyři a půl milionu korun. Detektivové po lustraci zjistili, že nejde o žádné nováčky: tři z mužů byli v minulosti odsouzeni za krádeže k nepodmíněným trestům v rozmezí od dvou do sedmi let. Jeden z nich putoval rovnou do výkonu trestu za porušení podmínečného propuštění a dva další jsou stíháni vazebně.
Kriminalistům se podařilo některé vozy zajistit dříve, než je zadržení stačili rozebrat, takže se části majitelů vrátila auta v hodnotě bezmála jednoho milionu korun. Zadržení jsou nyní obviněni ze spáchání trestného činu krádeže; s ohledem na vysokou škodu, organizovanou skupinu a jejich předchozí delikty jim hrozí až osm let za mřížemi.
Podle oficiální zprávy Ministerstva vnitra bylo v roce 2024 na území České republiky odcizeno 2 330 dvoustopých motorových vozidel (auta a dodávky), což je meziročně o 111 méně; zároveň zmizelo 792 jednostopých vozidel (motocyklů). O rok dříve, v roce 2023, policie evidovala 2 441 krádeží dvoustopých a 521 jednostopých motorových vozidel.