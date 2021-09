Policie převzala prvních 200 upravených vozidel Škoda Scala

Polep automobilů, jejich osazení výstražnými systémy nebo doplnění elektroniky zajistila kunovická společnost Ramet, která s policií dlouhodobě spolupracuje.

"Když jsem nastupoval do funkce, tak stáří vozového parku policie byl asi největší problém. Dneska můžeme říci, že poté, co doběhne tady ta dodávka, tak z 2800 vozidel v barevném provedení bude mít policie 95 procent nových," řekl Hamáček. Nové vozy podle něj budou distribuovány do všech krajů.

Například do Zlínského kraje poputuje podle krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka ve dvou etapách zhruba 20 nových škodovek. "Budou vyřazena jiná, starší vozidla. Budou to třeba 'oktávky' dvojkové řady, které mají dneska najeto třeba 320.000 kilometrů. Jejich provoz a údržba je oproti novým vozům ekonomicky úplně někde jinde," řekl Tkadleček.

Exteriér vozů opatřili pracovníci společnosti Ramet podle jejího generálního ředitele Rudolfa Váchy polepy a zatmavením zadních skel. "Dále se dělá úprava celého interiéru, to znamená montují se všechny technologické celky pro policii, ať už je to výstražná technika, výstražná rampa na střeše, potom to jsou výstražná světla kolem celého vozu," řekl Vácha.

Mezi další úpravy podle něj patří instalace kabelové sady pro radiostanici nebo kabeláže pro kamerové systémy, které se do vozů budou montovat. "A potom je to ještě instalace podpůrných prostředků pro policii, to znamená přídavné zásuvky na nabíjení a napájení dvanáctivoltových spotřebičů, přídavný měnič na napájeni spotřebičů na 230 voltů a přídavné osvětlení interiéru vozu, které zlepšuje možnosti služby hlavně v případě snížené viditelnosti," uvedl Vácha.

Podobu úprav vozů připomínkovali policejní specialisté. "Mnohdy jsme dostali vůz, který jsme si pak nějakým způsobem v uvozovkách dodělávali. Dneska by vůz, poté co si ho převezmeme, měl splňovat všechny specifické podmínky pro práci u PČR (Policie České republiky) a těch není málo," řekl Tkadleček. Podařilo se podle něj prosadit především vyztužení a zvýšení odolnosti podvozku a vylepšení elektroniky.

Modernizaci zbývajících 357 vozů by podle Váchy měla firma Ramet dokončit během měsíce. "Práce začaly počátkem srpna, provádíme úpravu na deseti až 12 vozech denně. Hodnota zakázky je v desítkách milionů korun,“ doplnil Vácha. V minulosti společnost Ramet pro policii upravovala i vozy Škoda Octavia nebo Škoda Kodiaq, do policejních aut montovala také radary.