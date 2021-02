Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – S hubou dokořán

Plug-in hybridní Panamera Turbo S E-Hybrid, vrcholná verze sportovní limuzíny automobilky Porsche, totiž nabízí tak působivou kombinaci schopností, že jednoduše musíte žasnout. Nejvýkonnější a nejdražší Panamera se navíc v říjnu představila v omlazené podobě, která některé její vlastnosti ještě vylepšila.

Na pohled se toho tedy nezměnilo mnoho, Panamera Turbo S E-Hybrid má nově koncipovanou příď se „spodními“ světlomety ve tvaru dvou „céček“, většími přívody vzduchu a přepracovanou světelnou lištu, která se táhne napříč celou zádí. Porsche neudělalo nic, co by dojem z druhé generace limuzíny výrazně proměnilo.

Také interiér se drží zavedených pořádků. A je to dobře. Materiály jsou fantastické, zpracování je dokonalé, výbava, komfortní i technologická, ohromující. Mě tedy trochu dráždí lesklá středová konzole, která je poseta dotykovými ovladači. Na jednu stranu vítám, že se Porsche drží samostatných tlačítek pro různé funkce (byť tedy dotykových), ale už po necelých třech dnech jsem Panameru vracel s panelem nechutně upatlaným. A to jsem v ní nejedl, nepil a za volant usedal jen čistýma rukama.

Ale jinak nemám připomínek. Navíc se mi líbí, že i v Panameře najdeme pro Porsche typické záležitosti: je tu tradiční startování otočným ovladačem nalevo od volantu, který je kulatý a s příjemně tlustým věncem, nechybí ani přístrojový panel se samostatnými budíky. Ten centrální a největší klasicky představuje analogový otáčkoměr, dvě dvojice budíků okolo něj jsou digitální, takže si můžete nastavit, co chcete, aby zobrazovaly.

Pochvalu zaslouží svižný infotainment s velkou dotykovou obrazovkou s jemnou grafikou. Líbí se mi, jak se funkcemi nabušený systém doplňuje s už zmíněnými dotykovými tlačítky na středovém tunelu. Ve většině případů si vystačíte jen s rychlým stiskem příslušných dotykových ploch, takže se nebudete muset pokoušet trefit se prstem na to správné místo na displeji. Ovládání, byť třeba na první pohled může hlavně kvůli bohatě popsanému středovému tunelu působit trochu chaoticky, se Porsche povedlo odladit skvěle.

A vyloženě geniální je prostý otočný ovladač na volantu, jímž se nádherně jednoduše přepínají jízdní režimy. Plug-in hybridní Panamera umí jezdit čistě na elektřinu, nabízí hybridní mód, sportovní režim a nejostřejší Sport Plus. Kromě toho můžete volit ze tří úrovní tuhosti a světlé výšky vzduchového podvozku.

Je libo 700 koní?

Zajímavé novinky přinesla modernizace v oblasti techniky. Panameru Turbo S E-Hybrid pohání hybridní systém, který kombinuje dvěma turbodmychadly přeplňovaný vidlicový osmiválec o výkonu 420 kW a točivém momentu 770 N.m a do osmistupňové převodovky integrovaný elektromotor o výkonu 100 kW a krouťáku 400 N.m. Soustava pracuje s pohonem všech kol.

Výkon spalovací jednotky po faceliftu narostl z 404 kW, což se projevilo také na kombinovaném výkonu. Zatímco před modernizací Turbo S E-Hybrid (dále v textu také jako „TSEH“) nabízelo nejvýše 500 kW, nově dává až 514 kW. Nejvyšší točivý moment vzrostl z 850 na 870 N.m.

Zlepšila se i dynamika. Starší TSEH akcelerovalo z klidu na stovku za 3,4 sekundy a na dvoustovce bylo za 11,7 sekundy. Novinka stejné disciplíny zvládá za 3,2, respektive 10,9 sekundy. Maximálka se posunula z 310 na 315 km/h. Asi už tušíte…

Ale ještě ne, pojďme se nejdřív podívat na tu „nudnější“ elektrickou část. TSEH je přece jen plug-in hybrid. Porsche se u omlazené Panamery povedlo zvýšit kapacitu akumulátoru z 14,1 na 17,9 kWh, a to díky použití optimalizovaných článků. Úprava jízdních režimů pak měla pomoct k tomu, že vůz zvládne až 50 kilometrů čistě na elektřinu.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Bohužel jsem vzhledem ke krátké zápůjčce elektrický dojezd nestihl ověřit, ale když jsem si auto přes noc nabil, ukazoval mi palubní počítač ráno dojezd 41 km. Jenže dojezd se samozřejmě průběžně mění v závislosti na stylu jízdy nebo třeba i topení. Osobně ale věřím, i vzhledem k odpozorované spotřebě mezi 25 až 35 kWh/100 km s přiměřeně klidnou pravou nohou, že 40 kilometrů TSEH zvládne. Jako elektromobil je Panamera mimochodem příjemná.

Jen kvůli tomu si ale její vrcholné provedení (v nabídce jsou i méně výkonné plug-in hybridy) asi koupí málokdo, jestli vůbec někdo. Tady jsou hlavním lákadlem už zmíněné dechberoucí parametry. Ostatně i já jsem si auto dobil hlavně proto, abych měl jistotu, že druhý den budu mít k dispozici velkou „zásobu“ elektrického „boostu“. Prostě jsem chtěl mít Porsche co nejlépe nachystané.

A stálo to za to

Můžu vám tu znovu vysypat čísla týkající se zrychlení, ale stejně to nebude stačit, abyste si dokázali představit, jak rychle se velké Porsche hrne vpřed. Jsou prostě věci, které se musí prožít, aby se pochopily.

Člověk, který na vlastní kůži nezažil, jak vypadá zrychlení z nuly na dvoustovku za 11 sekund, si nedokáže představit všechny procesy, které se v těle během té doby odehrávají.

Hlavně začátek takového sprintu je působivý. Panamera v režimu Sport Plus z fleku vystřelí tak, že než se vzpamatujete, co se děje, letíte nelegální rychlostí. Okamžitě po startu vás přetížení zatlačí do sedadel a ve vaší tělesné schránce se spustí takové to zvláštní šimrání v žaludku spojené s lehkou nevolností (jako by se vám najednou zamotala hlava) v kombinaci s napětím, vzrušením a nutkáním se smát.

A to ještě musím přiznat, že jsem s Panamerou jezdil ve vyloženě blbých podmínkách. Všude byly tak oslizlé silnice, že ani s kontrolou rozjezdu a pohonem všech kol se pneumatiky nedokázaly spolehlivě zakousnout do asfaltu. Vždycky jsem na samotném začátku na chviličku ztratil trakci. I tak Porsche vystřelilo neuvěřitelným způsobem.

Brutální síla se samozřejmě projevuje nejen při rozjezdech. Tahle velká a těžká věc nesmyslně ochotně zatáhne z jakékoli rychlosti, kdykoli to budete chtít. Stačí dupnout na pravý pedál a okamžitě dostanete kopanec. Odezva na plyn je mimochodem i díky přítomnosti elektromotoru, který projev pohonné jednotky současně uhlazuje, jednoduše fantastická.

No a už mi skoro docházejí superlativy, přitom tu ještě mám jízdní vlastnosti. Představte si více než pět metrů dlouhé a 2,4 tuny vážící auto se skoro třímetrovým rozvorem, jak se snaží v rychlém tempu vyšplhat po silničkách s utáhnutými oblouky a vracáky z údolí do hor. Čekali byste trápení a boj? Kdepak. Panamera se navzdory svým rozměrům do zatáček skládá velice přesvědčivě.

Pomáhá si třeba vektorováním točivého momentu nebo řízením zadních kol, což jsou záležitosti, které nabízí spousta aut, ale tady to všechno funguje tak nějak „neparaziticky“, nerušivě a přirozeně. Ve výsledku se tedy těžká Panamera s překvapivou lehkostí nechá vodit zatáčkami a ochotně poslouchá perfektně vyvážené a celkem „komunikativní“ řízení. I v horších podmínkách (viz zmíněné oslizlé silnice) a na zimních pneumatikách jsem se v nájezdu mohl spolehnout na obrovské množství přilnavosti s tím, že když jsem chtěl, nebylo složité Porsche donutit při odjezdu k lehkému odklouznutí zádi.

Jasně, nebudu vám tu věšet bulíky, že statná limuzína jezdí se suverenitou lehkonohého sporťáku, ale co zvládne, opravdu zaslouží obdiv. A to jsem si jistý, že jsem se na normálních silnicích ani nepřiblížil k hranici jejího skutečného potenciálu. Snad bude ještě šance…

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Samostatnou pochvalu zaslouží brzdy s gigantickými karbon-keramickými kotouči. Brzdí fakt krásně a nejde jen o účinek, ale také o možnost přesného dávkováni.

Nebo spíš pohodlné a úsporné auto?

Další ohromení ve mně plug-in hybridní Panamera vzbudila, když jsem zahodil sportovní náladu a dostal chuť na tu limuzínovější část téhle sportovní limuzíny. Zjistil jsem, že i jako luxusní přepravník TSEH funguje skvěle. Že se cítí jako doma v levém pruhu Autobahnu je vám asi jasné, ale výtečně si vede také na pomalejších silnicích. A klidně s horším povrchem.

Podvozek je sice i v komfortním nastavení spíš tužší, ale nikoli nepohodlný, V případě Panamery ono „tužší“ znamená, že poddajný podvozek se vzduchovým odpružením nerovnost s klidem přežehlí, aniž by se u toho karoserie rozhoupala. A protože Panamera má karoserii příkladně tuhou, zvládne tak bez jakýchkoli rázů. Přesně takhle si představuji sportovní limuzínu.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Velké překvapení na mě čekalo v palubním počítači. Tahle klidnější cesta – a upozorňuji, že proběhla s vybitou baterií – si vyžádala spotřebu pouhých 8,3 l/100 km. To mi připadá skoro až neuvěřitelné.

Detailní výpis pak prozradil, že z 80 kilometrů dlouhé trasy vedoucí mimo dálnice a přes několik obcí Porsche zvládlo dokonce 35,6 km takzvaně bezemisně – tedy bez spalovacího motoru. Z toho je vidět, že pohonné ústrojí dokáže v hybridním režimu fungovat efektivně i bez dobité baterie.

Ostatní údaje o spotřebě už jsou na biturbo V8 poněkud obvyklejší. Vychutnávání si dynamických schopností v režimu Sport Plus (který využívá oba motory a při sundání nohy z plynu silně rekuperuje) znamenalo průměr 17,8 l/100 km (vyrážel jsem s nabitou baterií), ve městě s vybitým akumulátorem jsem jezdil za 15,2 l/100 km.

Zatím jsem převážně chválil, na konec jsem si ale nechal několik výtek. Doslova k šílenství mě přivádělo umístění zadní kamery, která se už po několika metrech umazala směsí vody a špíny. A protože z Panamery jinak není moc dobrý výhled dozadu, je tahle luxusní limuzína v ceně 5,7 milionu korun prvním vozem, do kterého jsem si přibalil speciální hadřík určený na čištění kamery před téměř každým couváním.

Další výhradu mám ke zvuku. Panamera je samozřejmě uvnitř skvěle odhlučněná, to je v pořádku. Já bych ale čekal víc od osmiválce. Chápu však, že dnes už to asi zajímavěji a hlasitěji nejde.

A nakonec mám v poznámkách Turbo S, tedy nehybridní vrchol vozu. Turbo S má sice „jen“ 463 kW, ale díky nižší hmotnosti zvládne sprint z klidu na stovku za 3,1 sekundy a na dvoustovku se dostane za 11,2 sekundy. Dynamika je prostě podobně dechberoucí.

Turbo S by teoreticky díky nižší hmotnosti mělo ještě lépe zatáčet, těžit z ní by mohl i podvozek. Turbo S je také o něco levnější, cena začíná na 184.385 eur, což je zhruba 4,75 milionu korun.

E-Hybrid startuje na částce 190.335 eur, což je v přepočtu asi 4,9 milionu korun. A za oplátku dává zejména úspornější provoz a možnost jezdit kratší trasy jen na elektřinu. Takže záleží… Že testovaný kousek s řadou příplatků vyšel na 5,7 milionu korun, už jsem prozradil.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Plusy

Fantasticky vyvážené jízdní vlastnosti

Zajímavá spotřeba při klidné jízdě,

Obrovský výkon

Skvělé zpracování

Mínusy

Otravně se špinící kamera

Středová konzole z lesklého plastu se snadno „upatlá“

Vysoká cena

Zvuk motoru by mohl být zajímavější