Vrcholné Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid přijíždí s výkonem 700 koní

Novou vlajkovou loď modelové řady Panamera pohání hybridní systém, který kombinuje výkonnější 4.0 litrovou bi-turbo V8 o výkonu 420 kW (571 k - namísto původních 404 kW/550 k) s elektromotorem integrovaným do osmistupňové převodovky PDK o nejvyšším výkonu 100 kW (136 k) s točivým momentem až 400 N.m.

Výsledkem je kombinovaný výkon až 514 kW (700 k) a točivý moment 870 N.m, díky kterému dokáže Panamera Turbo S E-Hybrid se standardním Sport Chrono paketem akcelerovat z 0 na 100 km/h v čase 3,2 sekundy (o 0,2 sekundy rychleji než předchůdce) a dosáhne maximální rychlosti až 315 km/h, což představuje zlepšení o 5 km/h ve srovnání s předchůdcem.

Až o 30 procent se navíc zlepšil elektrický dojezd na jedno nabití, čehož bylo dosaženo instalací baterie s kapacitou 17,9 kWh. Porsche se podařilo navýšit kapacitu z původních 14,1 kWh díky optimalizaci článků, samotnému prodloužení dojezdu pak měla pomoci i optimalizace jízdních režimů, které nyní lépe pracují s energií. Nová Panamera Turbo S E-hybrid by tak nyní měla zvládnout až 50 km na elektřinu (dle měření WLTP EAER City).

Elektrifikovanou osmistupňovou převodovku PDK v kombinaci se silnější baterií ovšem dostalo i Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Elektromotor o výkonu 100 kW (136 k) ale v tomto případě doplňuje 2,9 litrovou bi-turbo V6 o výkonu 243 kW (330 k). Kombinovaný výkon dosahuje 340 kW (462 k), akcelerace z 0 na 100 km/h by měla trvat 4,4 sekundy (zlepšení o 0,2 sekundy) a maximální rychlost by měla být 280 km/h (zlepšení 2 km/h). Elektrický dojezd by se měl pohybovat okolo až 56 kilometrů (dle měření WLTP EAER City).

Společně s dříve představeným modelem 4S E-Hybrid tak nyní Porsche nabízí tři plug-in hybridní Panamery. A všechny jsou dostupné ve všech třech karosářských provedeních – od sportovního sedanu, přes Executive (prodloužený rozvor) až po Sport Turismo. Elektrické Panamery navíc podporují nabíjení z domácí zásuvky i wallboxu až do výkonu 7,2 kW.

Kromě dvou posílených hybridů představilo Porsche ještě tradiční Panameru 4S, poháněnou 2,9 litrovým motorem bi-turbo o výkonu 246 kW (440 k). Se Sport Chrono paketem zvládne Panamera 4S akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 4,1 sekundy (zlepšení o 0,1 sekundy) a maximální rychlost se pohybuje okolo 295 km/h, což znamená zlepšení o 6 km/h.

Vraťme se ale k modelu Turbo S E-Hybrid, jehož design byl přizpůsoben aktuálnímu designu Panamery pro modelový rok 2021. Nejvýraznější změnou přitom bude LED pásek zadních světel, který se táhne napříč celou zádí. Specialitou jsou přední LED světlomety Turbo ve tvaru dvou C v kombinaci se zvětšenými otvory pro přívod vzduchu. Nabídka se navíc rozšiřuje o tři nové sady 20“ a 21“ litých kol a dvě nové barvy interiéru.

Vlajková loď Porsche Panamera S E-Hybrid Turbo bude ve standardní výbavě nabízet systémy jako elektrický stabilizační systém Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), řízení zadní nápravy Power Steering Plus nebo keramické brzdy Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Nové modely Porsche Panamera by měly být dostupné na dealerství značky v průběhu prosince. Cena modelu 4 E-Hybrid by měla na německém trhu startovat od 110.369 euro (cca 3.010.000 Kč), za model Panamera 4S zaplatí zákazníci od 115.241 euro (cca 1.143.000 Kč) a cena vrcholné motorizace Turbo S E-Hybrid bude startovat od 185.537 euro (cca 5.060.000 Kč).