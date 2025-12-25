Porsche ruší vlastní síť veřejných nabíječek. Nabídlo ji jen v jedné zemi
Že by si automobilky stavěly vlastní sítě nabíječek, zní v Evropě jako sci-fi. Kromě Tesly se zde žádná další automobilka k podobnému kroku neodhodlala. Čína proto působí jako alternativní realita, kde i evropské značky mají vlastní veřejné dobíjecí stojany.
Vlastní síť nabíječek postavená přímo automobilkou je na Západě výhradou Tesly. Pokud nepočítáme stojany u dealerů, žádná jiná automobilka zde vlastní veřejné stanice nestaví. Některé se alespoň podílejí na projektech, jako je Ionity, ve kterém drží podíl Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Ford a Hyundai.
Úplně jiný svět je v Číně, kde je naopak výstavba vlastní nabíjecí sítě automobilkami běžnou záležitostí. Přijet k vlastnímu stojanu tak mohou třeba majitelé BYD, Li Auto, Xpengu, Nia, nebo dokonce i Lotusu. A vlastní síť zde má i evropské Porsche, které se ale rozhodlo s tímto projektem skoncovat.
Ve srovnání s desetitisíci nabíječek, které v zemi provozuje třeba BYD, je se 389 stanicemi nabíjecí síť Porsche jen drobkem. A to jsou v čísle započteny i stojany u dealerů, které budou pokračovat i nadále. Ukazuje to ale na změnu strategie, která přichází po letech padajících prodejů německé značky.
Zejména elektrické modely totiž nezískaly v Číně takové publikum, jaké si Porsche představovalo. Spousta Číňanů totiž sáhla po domácí konkurenci, která je mnohdy alespoň na papíře technicky vyspělejší. Že se podvozkově a řízením nemůže žádné čínské auto Porsche rovnat, stejně většina tamních řidičů nepozná.
Čína byla pro Porsche od roku 2015 největším světovým trhem. V roce 2021 prodeje dosáhly 95.671 kusů, od té doby ale padají. Loni už zde ale prodalo jen 54.697 vozů. Situaci nezlepšuje ani to, že Porsche všechny modely do Číny dováží, na rozdíl od většiny konkurence, která vyrábí přímo v zemi.
Kromě vypnutí nabíječek, na což dojde příští březen, oznámilo Porsche také snížení počtu dealerů v zemi. Ze současných 144 jich má zůstat asi sto. Větším trhem jsou už dnes Spojené státy, kde Porsche loni prodalo 86.541 vozů. V domácím Německu se prodalo 35.858 kusů a ve zbytku Evropy dohromady 75.899 vozů.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto a video: Porsche