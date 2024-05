Portugalsko po 2. dnu: Rovanperä havaroval, první je Ogier

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sobota nabídla devět rychlostních zkoušek na 145 kilometrech, tvořených kombinací písečných tratí a drsných pasáží s kameny a hlubokými kolejemi. Klíčem k úspěchu byla správná volba pneumatik. Měkčí směs slibovala lepší trakci na písčitém povrchu, tvrdší pneumatiky zaručovaly menší opotřebení na delších erzetách.

Rozptylovaly ho stíny na silnici

Do nejdelšího dne soutěže, pokud jde o měřené kilometry, vstupoval obhájce titulu Kalle Rovanperä s náskokem jediné sekundy na osminásobného mistra světa Sébastiena Ogiera. Hned v RZ10 ho navýšil na 6,7 sekundy, ale to bylo z jeho strany bohužel všechno. Na jedenácté erzetě totiž poslal svůj vůz po kotrmelci do příkopu, kde zůstal ležet na střeše.

„Rozhodně to nevypadalo, že bychom měli mít problém. Vzpomínám, jak mě rozptylovaly stíny na silnici a zřejmě kvůli tomu jsem zatočil příliš pozdě. Byla to drobná chyba, která měla velké následky. Je škoda, že to takhle dopadlo, protože auto je zjevně nepoškozené,“ vysvětloval Rovanperä na kameru webu Dirtfish.com. Redaktor se ho následně zeptal, zda není problém v tom, že není dostatečně vyježděný, protože se jednalo po Švédsku o jeho druhou havárii v sezoně. „Nemyslím, že by byl problém v tom, že nejsem často v autě. Možná je to tím, že nemám perspektivu celé sezony, proto možná trochu více riskuji,“ dodal Kalle Rovanperä.

Paradoxně o sto metrů dále skončily předčasně naděje Olivera Solberga (Škoda Fabia RS Rally2), který v té době vedl kategorii WRC2. „Je to šílené. Na sto metrech minete dva chlapy, kteří jezdili první. To je naprosto šílené,“ poznamenal Francouz Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2), který po RZ11 zdědil první místo v kategorii WRC2. V RZ13 však měnil kolo a ztratil 1:40 minuty na nejrychlejšího v kategorii a aktuálně je třetí. Na první místo ve WRC2 se dostal britský pilot Gus Greensmith (Škoda RS Rally2). Vydržel tam však jen do RZ14, kdy havaroval.

Přetahovaná Ogiera a Tänaka

V RZ11 měl problémy také Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který se v levé zatáčce dostal do příkopu. V této a dvou následujících zkouškách ztratil dohromady 41 sekund. V RZ12, která byla se 37,24 kilometry nejdelší rychlostní zkouškou celé soutěže skončily šance Takamoto Katsuty (Toyota GR Yaris Rally1), který na 10,7 kilometru zásadně poškodil zavěšení pravého zadního kola svého yarisu.

Souboj o první místo se tak zúžil na souboj Ogiera a Estonce Ott Tänaka, tedy toyota proti hyundaii. Po dvanácté zkoušce se dostal na první místo Tänak, ale v RZ13 měl problémy s pomalým defektem. „Jel jsem opravdu pomalu, abych nesundal gumu z ráfku, takže jsme mohli alespoň udržet nějaké tempo a rytmus. Ztratil jsem podle svého odhadu asi dvacet sekund,“ řekl Estonec v cíli zkoušky. RZ14 a RZ15 však Tänak vyhrál a snížil své manko na 7,8 sekundy. Ogier však kontroval dvěma nejrychlejšími časy a zvedl svůj náskok na 13,5 sekundy, který jeho soupeř při večerní supererzetě korigoval na 11,9. S takovým rozdílem budou Ogier a Tänak vstupovat v neděli do závěrečného dne rallye.

Špatně odhadnutá přilnavost

„Dopoledne jsem byl trochu opatrný, protože na úzké cestě bylo snadné uklouznout a havarovat. Poté, kdy Kalle odstoupil, museli jsme i nadále tlačit, protože časové rozdíly našich soupeřů byli velmi malé. Odpoledne bylo velké horko, myslím, že jsme odvedli maximum. Na cestě bylo hodně šotoliny, ale myslím, že jsme to zvládli,“ konstatoval v cíli Ogier.

Tři rychlostní zkoušky vyhrál Tänak během sobotního programu a jeho odstupo 11,9 sekundy je pro závěrečné čtyři erzety „hratelný“. Co řekl estonský pilot po skončení druhého dne soutěže? „Chtěl jsem toho udělat více, ale bohužel tam byl ten defekt. Místy byly v písku hodně vyjeté koleje, zkoušel jsem, co to šlo, ale byla hodně nízká přilnavost. Byla tam některá překvapivá a záludná místa, občas jsem hledal hranici, co si můžu dovolit a ne vždy se to dařilo.“

Třetí příčka patří Thierymu Neuvillovi, který však ztrácí téměř minutu na druhého Tänaka. „Auto bylo často hodně neotáčivé, podobně jako v pátek. V jedenácté zkoušce jsem při brzdění špatně odhadl přilnavost a nakonec z toho vyplynula docela zásadní časová ztráta. Navíc nám v závěru dne ve velkém horku odcházely pneumatiky. Nesmíme zapomínat, že Dani Sordó je za námi kousek a určitě se v neděli o něco pokusí. Ještě jedna etapa do konce, doufejme, že skončíme na stupních vítězů a můžeme získat pár bodů navíc,“ řekl Neuville.

V neděli soutěž vyvrcholí rychlostními zkouškami v oblasti Fafe s rychlými a hladkými šotolinovými cestami včetně slavného skoku. Závěrečná Power Stage, kde si pět nejrychlejší připisuje od pěti do jednoho bonusového bodu, měří 11,18 kilometru. Vítěz přijede na cílovou rampu ve městě Matosinhos nedaleko Porta v neděli kolem 14:25 hodin.

Portugalská rallye (po 18 z 22 RZ):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:01:55,8; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +11,9; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:11,4; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:25,6; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:32,9; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:23,8; 7. Grjazin, Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) +9:25,5; 8. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +9,35,2; 9. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +9:43,2; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citoën C3 Rally2) +9:46,8; 11. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +10:55,7; 12. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +11:06,7; 13. Korhonen, Viiniakka (Fin./Tyota GR Yaris Rally2) +11:30,0; 14. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +12:14,3; 15. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +13:29,5; 16. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +14:34,6; 17. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +14:39,7; 18. Daprá, Gugliemmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +15:50,2; 19. Araújo, Ramalha (Port./Škoda Fabia RS Rally2) +16:41,6; 20. Raoux, Galm ideová (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +26:46,4; … 35. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:10:04,4; 37. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:19:42,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye

Neděle 12. 5. – 8.05 RZ19 (19,91 km), 9.35 RZ20 (11,18 km), 10.32 RZ21 (19,91 km), 13.15 RZ22 (11,18

km). Etapa celkem 62,18 km.