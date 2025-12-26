Poslední rozloučení s božskou Alpine A110 S: Na tohle auto nikdy nezapomenu!
Lehké sporťáky s motory uprostřed jsou druh na vyhynutí. Jsem rád, že jsem se stihl projet v božské Alpine A110 ještě dříve, než její výroba skončí.
Když jsem si v posledních letech představil typické druhé auto do rodiny, byla to nějaká malá krabička pro dojíždění do práce, na nákup a podobně. Úplně jsem přitom zapomněl na to, že druhé auto do rodiny může být i malý lehký sporťák s motorem uprostřed. Než jsem si to stačil uvědomit, tento segment na našem trhu prakticky vyhynul.
Jedním z nepřehlédnutelných zástupců této třídy je i Alpine A110, auto, o kterém snad nikdy nikdo neřekl nic špatného. Má už svoje roky, samotná značka Alpine je však na našem trhu teprve od roku 2022 a svézt se v alpince vždycky bývalo spíše svátkem.
Tato příležitost se mi naskytla na podzim tohoto roku v rámci natáčení televizního Světa motorů, měla však trochu hořkosladkou příchuť – s přebíráním vstupní karty k vozu totiž zazněla i informace, že výroba brzy skončí a objednávky bude možné uskutečnit pouze do jara příštího roku. Bylo to naposledy, co jsem se mohl v Alpine A110 projet, a rozloučení na okreskách v okolí Ještědu stálo za to.
Uprostřed hliníkového šasi pracuje benzinová osmnáctistovka s výkonem rovných 300 koní (máme verzi A110 S, která už se v současnosti neprodává), hnaná jsou zadní kola a automatická převodovka snad nemá chybu. Alpinka umí být tichá i hlučná, úsporná i žravá, ostrá i relativně relaxovaná. Snad se mi v necelých pěti minutách podařilo shrnout všechno, co byste o ní měli vědět.
Zdroj: Autorský text, video: Svět motorů