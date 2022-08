Potřebujete sladit Rolls-Royce Cullinan se svojí jachtou? Carlex Design pro vás má řešení

Pro movité majitele či pouhé nadšence do jachtingu má polský úpravce Carlex Design řešení, jak tuto zálibu promítnout do vzhledu jejich vozu. Představil Rolls-Royce Cullinan Yachting Edition.

Polský úpravce Carlex Design má řešení pro všechny nebohé milionáře a miliardáře, kteří dosud museli žít s vědomím, že jejich opulentní SUV neladí s jejich ještě opulentnější jachtou. Novinkou v nabídce společnosti je Rolls-Royce Cullinan Yachting Edition.

Takzvaná Yachting Edition se v nabídce Carlex Designu neobjevuje poprvé a stejně tak to není ani první počin společnosti na základě britského Rolls-Roycu Cullinan. Přesto je výsledek opět unikátní. Zvnějšku Yachting Edition znamená stříbrný lak spodní části karoserie s broušeným vzhledem, zatímco horní část, jako například čelní maska, kapota, střešní sloupky a střecha samotná, je lakována černou barvou. Chybět samozřejmě nemohou ani nová 22palcová kola.

Jachtařské téma je ještě výraznější uvnitř auta, kde čalounění jednotlivých částí kombinuje bílou barvu s oranžovou. Přítomen je také dostatek dřeva, broušených povrchů a stříbrných detailů. Zatímco zadní sedadla byla podle Carlex Designu pouze přečalouněna perforovanou kůží, v případě těch předních se měnil i jejich tvar. Nešetřilo se ani Alcantarou, kterou je potažen strop vozu, sloupky, loketní opěrky, části palubní desky a další místa interiéru.

Protože se společnost Carlex Design – jak již z názvu vyplývá – zabývá především úpravou vzhledu aut, technika se dle všeho neměnila. Strádat však nebudete, neboť 6,75litrový dvojitě přeplňovaný V12 ve své sériové podobě produkuje 420 kW (571 k) a 850 Nm. O přenos k trvale poháněným všem čtyřem kolům se stará osmistupňová automatická převodovka od ZF.

Společnost Carlex Design cenu rozsáhlé úpravy neuvádí. Nemůžeme vám proto říct, na kolik by vás proměna Rolls-Roycu Cullinan do Yachting Edition stála. Ale jak už to u takových věcí bývá, když se člověk musí ptát, zřejmě na to nemá…