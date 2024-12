TEST Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW – Pořád ideál na dlouhé cestování?

Škoda Octavia se s novou modernizací zbavila malého přeplňovaného tříválce 1.0 TSI, který nově nahrazuje základní přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI se slabším naladěním na 85 kW (115 koní). Hlavním rozdílům oproti populární silnější verzi se 110 kW (150 koňmi) jsme se už začátkem letošního roku věnovali v samostatném článků a ve svém testu vám jej představil kolega Ondra Šámal.

Silnější turbodiesel má pouze DSG

Nejnovější octavia se aktuálně stále prodává výhradně s pohonem předních kol, a protože jsem si s ní naplánoval dlouhou cestu do Itálie, sáhl jsem po českém cestovním ideálu – silnějším turbodieselu 2.0 TDI, který je dostupný pouze se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. Kombinaci dieselu a manuálu v nejnovějším modelu nabízí jen výkonově slabší verze o 85 kW (115 koních), jež je alternativou k již uvedenému základnímu benzinovému motoru.

Silnější turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový vznětový čtyřválec má maximální výkon 110 kW (150 koní) při 3000 až 4200 ot./min. a nejvyšší točivý moment 360 newtonmetrů při 1600 až 2750 ot./min. Továrna uvádí, že je vybaven turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, zajišťující optimální plnicí tlak v širokém otáčkovém spektru, díky čemuž má motor plynulejší výkonovou charakteristiku.

Do Itálie jsem vyrazil po německých dálnicích s neomezenou rychlostí, takže jsem si mohl jeho potenciál vyzkoušet naplno. Na volném úseku umí octavie jet dvoustovkou relativně snadno, protože ač má na dnešní poměry už menší porci koní, dynamika je pořád slušná. Už při letním cestování se superbem na stejné trase jsem si ale všiml, že pro tento motor je ideální cestovní rychlost do 150 kilometrů v hodině. Ideálně pak okolo 130 kilometrů v hodině.

Do dvou tisíc otáček totiž motor jezdí opravdu levně. Na sedmičku se okolo dvou tisíc otáček pohybujete při 130 až 140 kilometrech v hodině, při 150 se už držíte lehce nad touto hranicí. A když jsem jel alpským průsmykem Brenner a následně rovnou Itálií a držel jsem se okolo 120 kilometrů v hodině, srazil jsem spotřebu paliva až na 4,6 l/100 km.

Celou cestu jsem absolvoval v ekonomickém jízdním režimu, v němž je motor sice trochu tupější, ale pořád nabízí dostatečnou dynamiku pro dálniční přesuny. Zhruba 2 tisíce kilometrů dlouhou otočku v Itálii jsem pak zvládl za 6 l/100 km. Běžné fungování po českých silnicích – na dálnicích, okreskách i v Praze, jsem přitom zvládal za 5 až 6 l/100 km podle hustoty a tempa provozu.

Pořád ideální cestovní auto?

Během dlouhého sezení za volantem jsem však začal přemýšlet o tom, jestli stále můžeme naftovou octavii považovat za ideální cestovní auto. Aktuálním trendem v automobilovém průmyslu je totiž zmenšování palivových nádrží, protože s pohonnými hmotami navíc roste hmotnost a s nimi i emise CO 2 , a tak má pouze „malou“ nádrž s objemem 45 litrů.

Se svou reálnou spotřebou jsem se tak pohyboval okolo 750 kilometrů na jedno natankování, přičemž moje trasa do Maranella 900 kilometrů dlouhá a bez natankování po cestě se to neobešlo. A přestože naftová octavia umí dosáhnout nízké spotřeby, dojezd už je spíše průměrný. Na jednu nádrž tak nedojedete ani do severní Itálie ani někam hlouběji do Chorvatska.

Osobně mám na cestování raději auta, u nichž si po tisíci kilometrech na dálnici uvědomíte, že už by to chtělo do nich trochu cmrndnout. Zvláště, když palivo v zahraničí je často dražší než u nás v Česku, byste nejraději dojeli co nejdál na to naše. Zatímco v Česku jsem tankoval litr motorové nafty za necelých 36 korun, v Rakousku na dálnici to bylo už k 50 korunám a v Itálii pak okolo 45 korun.

Moje požadavky na cestovní škodovku tak lépe splňuje nový superb se stejným motorem 2.0 TDI 110 kW s 66litrovou nádrží, s nímž jsem v létě dojel do Itálie s reálným dojezdem převyšujícím tisíc kilometrů.

Je citlivá na příčné nerovnosti

Povedeným cestovním autem je čtvrtá octavia alespoň co do celkového komfortu, i když není dokonalá. Na příplatkovém adaptivním podvozku DCC, nastavitelném v patnácti režimech tuhosti, je na kvalitním povrchu rozumně komfortní, ale raději sáhněte po menších kolech. Testovaná verze Sportline byla obutá na volitelných devatenáctipalcových kolech Draconis, na nichž byla na ostrých nerovnostech ve městech až zbytečně tvrdá.

A k celkovému chování podvozku mám bohužel ještě jednu výtku, která se týká většiny modelů na koncernové modulární platformě MQB Evo. Při častých přejezdech dilatačních spár na dálnicích a dalších příčných nerovnostech jsem si všiml, že když je ve vyšší rychlosti přejedete v zatáčce, při propružení si octavia přesedne do trochu jiné stopy, než jakou chcete jet.