Přípravy na Rallye Dakar 2020 už vrcholí. Na začátku prosince proběhly na okruhu Paul Ricard ve francouzském Le Castellet technické přejímky, po nichž závodní technika vyrazila do přístavu v Marseille, odkud bude trajektem převezena do místa konání. Vedle již představených českých posádek míří na Dakar 2020 i zahraniční hvězdy.

Nejvíce mediálně sledovanou by mohl být španělský jezdec Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa Formule 1, který se nyní snaží stát co nejuniverzálnějším jezdcem. Po F1 a účasti ve 24hodinovce v Le Mans se tak chystá na vytrvalostní pouštní závod. „Jedu Dakar, abych zjistil, jaké to je, a abych ho dokončil. Vím, že to bude těžké,“ říká k tomu osmatřicetiletý závodník.

Fernando Alonso pojede v kategorii automobilů s Toyotou Hilux barvách týmu Toyota Gazoo Racing, spolujezdce mu bude dělat Marc Coma, další hvězda, která naopak má s Dakarem bohaté zkušenosti. Je to pětinásobný šampion tohoto závodu, v kategorii motocyklů. Dakar jsem už jet nechtěl, říká Coma, když se však ozvala Toyota s nabídkou dělat spolujezdce Alonsovi, neváhal.

Duo Alonso/Coma ale nejsou jediné hvězdy stáje Toyota Gazoo Racing. V barvách týmu japonské automobilky pojede také katarský závodník Násir al-Attíja, který s Toyotou Dakar loni vyhrál a předloni skončil druhý. Je už trojnásobným vítězem Dakaru, v minulosti dvakrát vyhrál se speciálem Mini.

„Ano, věřím, že jsem favorit. A není to nejlepší auto, které vyhraje, ale nejlepší jezdec,“ říká odhodlaně Násir al-Attíja, který se v příštím roce bude též účastnit olympijských her v Tokiu.

Mezi favority bude nepochybně patřit také další slavné jméno Dakaru, třináctinásobný vítěz závodu Stéphane Peterhansel, který pojede v barvách týmu X-Raid s buginou značky Mini. Nadcházejícího ročníku se chce zúčastnit se svoji manželkou Andreou, která Dakar už absolvovala na motocyklu, v autě i kamionu, společný start je ale ohrožen. Andrea Peterhanselová minulý měsíc neprošla lékařskou prohlídkou týmu, což její účast na Dakaru 2020 ohrožuje. Pokud závodit skutečně nebude moci, zastoupí ji podle všeho Paulo Fiúza, který už ji zastoupil na letošní Rallye Rijád.

V kategorii automobilů bychom neměli zapomenout ani na Naniho Romu, který se Rallye Dakar zúčastní už po čtyřiadvacáté, z toho dvakrát vyhrál, v roce 2004 v kategorii motocyklů a přesně o deset let později mezi automobily. Ten opustil velký tým Mini, tentokrát vyrazí na Dakar se speciálem Borgward BX7 DKR EVO oživené německé značky. „Auto pracuje velice dobře, nicméně máme před sebou ještě hodně práce. Přesto si myslím, že můžeme dosáhnout něčeho speciálního. Tým je hodně motivovaný,“ říká Roma, pro něhož Dakar 2020 bude nový nejen v místě konání. Závodí za nový tým a bude mít nového navigátora, bývalého motocyklového závodníka Daniela Oliverase Carrerase.

Zmiňme ale i další slavné závodníky. Francouz Romain Dumas, trojnásobný vítěz Le Mans, pojede v týmu RD Limited se speciálem DXX, zatímco Carlos Sainz je další člen týmu X-Raid. V kategorii motocyklů bude opět chtít být viděn Australan Toby Price, dvojnásobný šampion Dakaru, nebo Slovák Štefan Svitko. V posledních dvou ročnících sice musel odstoupit, držel se však v top 10, v roce 2016 dokonce byl v celkovém pořadí motocyklistů druhý!

V kategorii kamionů je pak nepochybně favoritem Eduard Nikolajev, který v dané kategorii ovládl poslední tři ročníky Dakaru. „Dakar nyní zahajuje novou kapitolu. Jsme všichni zvědavi na to, co nás čeká. Je to velká neznámá,“ říká Nikolajev s tím, že terén se zdá podobný, jako býval v Africe, a že bude klíčové správně vybrat pneumatiky.

Rallye Dakar 2020 je v pořadí už 42. ročník této slavné vytrvalostní soutěže. Poprvé se přesouvá do Saúdské Arábie, kam se stěhuje z Jižní Ameriky, kde už nebyl zájem o pořádání dalších rallye. Pořadatelé Dakaru mají se saúdskoarabskou vládou dohodu na konání minimálně pěti ročníků, v tom nadcházejícím se pojede výhradně v Saúdské Arábii, v následujících letech se ale soutěž může konat i v sousedských zemích. Trať pro rok 2020 měří 7.855 kilometrů, z toho 5.096 km budou měřené úseky.