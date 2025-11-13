Přivítejte nejlepší Jaguar E-Type všech dob: Eagle Lightweight GTR
Když se spojí britská elegance, závodní duch 60. let a moderní technika, vznikne něco opravdu výjimečného. Britská společnost Eagle opět dokázala, že restomod může být mnohem víc než jen modernizovaný veterán.
Nový projekt Eagle Lightweight GTR je jedinečný. Vznikl v jediném exempláři a představuje mechanicky nejdokonalejší interpretaci Jaguaru E-Type všech dob. Každý díl byl nově navržen a ručně vyroben, bez použití moderních plastů či mnohých elektronických modulů.
Nejde o přestavbu původního Jaguaru E-Type, ale o zcela nově postavený vůz. Ručně vyrobený od nuly na základě původních specifikací, ale z nových dílů. Výsledek by se neobešel bez řemeslné práce nejvyšší úrovně.
Technická čistota a muší hmotnost
Eagle Lightweight GTR váží jen 975 kg s provozními kapalinami – o třetinu méně než původní E-Type Roadster. Rám i karoserie jsou z hliníku, který doplňují části z titanu, hořčíku, uhlíkových vláken a inconelu (nikl-chromové slitiny). Každý prvek byl přepracován: nižší je střecha, ostřeji je skloněné čelní sklo, upravené jsou aerodynamické detaily a karoserie je celkově tužší.
Podvozek dostal plně stavitelné tlumiče Öhlins, titanové náboje kol a karbon-keramické brzdy AP Racing. Výsledek je vůz s přesností závodního speciálu, ale stále s homologací pro běžný provoz, přinejmenším v Británii.
Pod kapotou pracuje řadový šestiválec o objemu 4,7 litru, ručně stavěný s titanovými ojnicemi a trojicí karburátorů Weber. Samozřejmě tu nejsou žádná turba. Eagle uvádí poměr výkonu k hmotnosti přes 430 koní na tunu. Převodovka má hořčíkovou skříň a výfukový systém je z oné nikl-chromové slitiny.
Závodní duše, britský klid
V interiéru je minimum ozdob, ale maximum řemesla. Hliníková skořepinová sedadla, čtyřbodové pásy, černá Alcantara a ručně opracované spínače dávají jasně najevo, že tady se řídí, nikoliv sleduje displej. Přesto nechybí klimatizace, vyhřívané čelní sklo a decentní odhlučnění, díky kterému prý lze GTR používat i na dlouhých cestách.
Jeden jediný majitel, který si auto objednal, chtěl vůz bez kompromisů – lehký, syrový, mechanicky dokonalý. A přesně to dostal. Eagle Lightweight GTR je důkazem, že čistá řidičská auta mají i dnes své místo. Jen ne v masovém měřítku.
Je to Jaguar E-Type, jaký nikdy neexistoval a jaký už nikdy nevznikne. Cena nebyla oficiálně zveřejněna, ale odhady uvádějí částku i přes milion liber, tedy zhruba 30 milionů korun.
zdroj: Eagle