Martin Vaculík a kontroverzní tříválec Ford 1.0 EcoBoost: Proč je výměna rozvodů tak drahá?

Finální pravda je někde mezi. Ano, litrový EcoBoost občas selže dříve než starší atmosférické motory. Někdy se i zadře. Nemůže za to však poměr dimensace ložisek klikové hřídele vůči točivému momentu, ale selhání mazání. A i mazání neselže samo od sebe, ale proto, že sací koš ucpou části rozvodového řemene.

Motory Ford totiž byly první, které zavedly jednu z nejkontroverznějších inovací posledních let - pohon rozvodů ozubeným řemenem máčeným v oleji. Podobnou závadu znají i pozdější motory, které tento systém adaptovaly též - například PSA 1.2 PureTech či Honda 1.0 VTEC Turbo.

Problém by asi nevzniknul, kdyby výrobce nestanovil výměnný interval 240.000 km či 10 let dle toho, co nastane dříve. To proto, aby výměna nezvyšovala očekávané servisní náklady. Měnit ozubený řemen v olejovém prostoru je totiž násobně náročnější než u řemenů suchých. Právě proto bývají motoristé, kteří se o preventivní výměnu rozvodového řemene u 1.0 EcoBoost zajímají, překvapení vysokou cenou.

Martin Vaculík navštívil servis Ford Algon Plzeň a místní zkušený mechanik Jiří Hrdý mu celý postup výměny předvedl. Ve videu též vysvětluje, že existují dvě generace motoru 1.0 EcoBoost - od roku 2018 začala nabíhat nová evoluce s rozvody hnanými řetězem, které už se problém netýká.