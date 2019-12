Proč neměl Cybertruk stěrače? Odhalený patent ukazuje zcela nové řešení

Není to tak dlouho, co jsme psali o patentu Tesly na laserové stěrače. Hodně divoký nápad, který působí spíše jako ze sci-fi filmu, je však pouze jednou z možností, jak chce Tesla změnit zaběhlý způsob čištění čelního skla.

Nyní totiž vyplul na povrch další zajímavý patent na revoluční stěrače, který je však podstatně reálnější. A údajně by se mohl objevit již na novém Cybertrucku, jak dodávají kolegové z webu Automobile Magazine, kteří ho objevili v zápisech amerického patentového úřadu.

Nový systém, který si Tesla registrovala v březnu letošního roku, sází pouze na jednu lištu, která se ale nepohybuje klasickým kruhovým pohybem. Namísto toho by stírací liště měla být nahoře i dole umístěna ve speciální kolejnici, která jí pohybuje v horizontálním směru.

Systém by měl využívat elektromagnetické kolejnice, ve kterých by se měla liště pohybovat dopředu a dozadu. A zatímco běžné stěrače při svém pohybu vyčistí pouze část skla, nový stírací systém by měl být schopen vyčistit naprosto celou plochu. Podle patentu by navíc celý systém měl být i energeticky úspornější, což u elektromobilů hraje opět poměrně zásadní roli.

Podle patentu by měl nový systém fungovat obzvláště dobře i na komplikovanějších a zakřivených sklech. Kolegové z Automobile Magazine však dodávají, že jednoduché sklo u Cybertrucku by mohlo být skvělým způsobem, jak celou koncepci otestovat. Samotná stírací lišta by navíc v momentě, kdy není potřeba, mohla být snadno schovaná do některého z A sloupků.

Tesla tak opět dokazuje, že hledá inovace na všech místech. A jakkoliv se tento extrémní vývoj stěračů může zdát nesmyslný, Tesla si ho zřejmě v současnosti může dovolit. Podle posledních zpráv se totiž očekává zahájení sériové výroby očekávaného crossoveru Model Y již na jaře příštího roku, tedy dlouho před plánovaným termínem. Před koncem příštího roku by navíc mohl dorazit i elektrický tahač Tesla Semi.