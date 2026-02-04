Prodej ojetin v lednu 2026: Mrazy měly větší vliv, než se zdá. Ceny ale letěly nahoru
V uplynulém měsíci lednu trh s ojetinami zrovna nezářil. Ve skutečnosti to bylo ještě horší, když letošní leden představuje druhý nejhorší první měsíc v roce od konce covidu.
Obecně platí, že pokud je venku zima, lidé se na plochy autobazarů příliš nehrnou. Letošní leden byl velmi studený, zejména v jeho první polovině okolní teploty padaly hlouběji pod bod mrazu, což přirozeně ovlivnilo také sekundární trh s automobily.
Nového majitele letos v lednu našlo 51.457 ojetých vozů, zatímco loni jich bylo 59 430, což představuje meziroční pokles o 13,5 procenta. Vyplývá to z analýzy trhu skupiny Aures Holdings, provozovatele sítí AAA Auto a Mototechna.
„Lidé v mrazivých dnech raději zůstávají doma, případně jedou na hory, řešit koupi auta se jim nechce. Přitom takový studený start při teplotách hodně pod nulou vypoví o technickém stavu vozu hodně, a nejde zdaleka jen o funkčnost baterie, ale například i žhavicích svíček, emisních systémů, ventilace, brzd a mnoha dalších komponent. Všem bych naopak nákup v zimě doporučil,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.
Trhu ojetin se obecně sice moc nedařilo, naopak největší prodejce s ojetými vozy u nás AAA Auto hlásí naopak druhý nejlepší leden za 34 let existence. Na všech trzích, kde působí, tedy v ČR, na Slovensku a v Polsku, prodal 8286 aut, o pouhých 73 kusů méně než v rekordním loňském roce; na Slovensku i v Polsku zaznamenal nové rekordy.
„Pokles prodejů na středoevropských trzích se týká zejména individuálních prodejů, naopak zavedené velké autobazary dokáží svým zázemím a zárukám na technický stav přilákat zájemce i během tuhé zimy,“ komentuje Vaněček.
|Nejprodávanější ojeté vozy v lednu 2026
|Počet prodaných kusů
|Škoda Octavia
|2 473
|Volkswagen Golf
|1 135
|Škoda Fabia
|1 116
|VW Passat
|1 020
|Škoda Superb
|1 013
|BMW 3
|550
|Audi A4
|482
|Audi A6
|446
|BMW 5
|428
|Kia Ceed
|399
Prodeje letos v lednu až na výjimky výrazně klesly, ceny se naopak vydaly opačným směrem, a to o téměř stejnou hodnotu. „V porovnání s loňským lednem stoupla cena průměrného ojetého auta o 13,3 procenta na 323.500 korun. I vzhledem k loňskému prosinci jde o tříprocentní nárůst, z čehož se dá odvodit, že ceny ojetých vozů rozhodně nezačínají klesat, jak někteří analytici predikovali. S nástupem jarní sezóny začne růst poptávka a s ní i ceny, proto nedoporučuji s obnovou vozového parku vyčkávat,“ upozorňuje šéf AAA Auto. Průměrné stáří ojetého vozu zůstalo letos stejné jako před rokem – 12 let, počet najetých kilometrů se však mírně snížil, ze 162 na 156 tisíc km.
Co se týče úspěšnosti podle paliv, tak opět trochu poklesl zájem o diesely, konkrétně o 1,4 procenta meziročně. Naopak benzinové agregáty včetně LPG a CNG o stejnou hodnotu stouply. Potvrzuje se tím stále klesající obliba dieselů na sekundárním trhu.
„Na rozdíl od primárního trhu nových vozů i zánovních aut na sekundárním trhu, kde již benzínové motorizace jasně dominují, mezi klasickými ojetinami nafta ještě stále vede a její ústup je velmi pozvolný. Pro spoustu motoristů, zvláště těch s vysokými ročními nájezdy, je stále ekonomicky nejvýhodnější volbou,“ připomíná Petr Vaněček. Bateriové elektromobily pak na trhu s ojetinami stále jen paběrkují – před rokem v lednu měly 1,4procentní podíl, stejně jako letos, kdy se jich prodalo 660 kusů.
Největší posun zaznamenal sekundární trh v oblasti karosářských variant. „Zatímco před rokem měly vozy typu SUV na trhu dvacetiprocentní podíl a byly až na třetím místě co do obliby za vedoucími kombíky a druhými hatchbacky, letos se pořadí naprosto převrátilo. Esúvéčka s 30 procenty jasně vedou, kombi zůstávají v kurzu s 26procentním podílem, zato hatchbacky spadly z loňských 22 procent na pouhých šestnáct. Je za tím jistě i značný úbytek malých a kompaktních modelů, od nichž automobilky v posledních letech kvůli nedostatečné rentabilitě začaly ustupovat,“ vysvětluje Petr Vaněček.
Zdroj: tisková zpráva Aures Holdings
Foto: archiv Světa motorů