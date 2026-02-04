Znáte motor se třemi svíčkami na válec? Ano, opravdu takový existuje!
U zážehových motorů je zcela běžná jedna svíčka na válec. Některé motory ale v minulosti používaly dvě. Ale co tři svíčky? K čemu je to dobré a kde je najdete?
Nejprve trochu teorie ke dvěma zapalovacím svíčkám ve válci. Jejich uplatnění může mít několik důvodů. Vzpomínáme si na tři automobilové značky, které tohle řešení v minulosti nabízely. Nejznámější je firma Alfa Romeo a její motory Twinspark, které ale existují ve dvou dost odlišných generacích, přičemž jednotlivé řady mají také jinak vyřešené zapalování, byť vždy celkem osmi svíčkami.
Dvě svíčky v každém válci má také motor Honda i-DSi, interně označený jako L13A7, nabízený v předminulé dekádě v jazzu, civicu a city. Ve stejné době používala motory se dvěma svíčkami v každém válci také firma Mercedes-Benz. Řešení pokrývalo nejen šestiválce či osmiválce, ale také dvanáctiválce. Charakteristickým znakem těchto agregátů byla tříventilová technika. Právě přechod ze čtyř ventilů na tři umožnil motorářům získat prostor na druhou svíčku.
Motivů k uplatnění dvou svíček bývá více. Jedním z nich je velké vrtání válců. Obecně platí, že od 100 mm výše už může být problém se zapálením směsi pouze jednou svíčkou, i když uvedené platilo spíše dříve. U zmíněné Hondy stejně jako Mercedesu šlo o podporu hospodárnosti a v případě motorů Alfa Romeo Twinspark jednak o snahu dosáhnout sportovní charakteristiky motorů, ale také o ochranu drahého katalyzátoru, pokud by na jednom válci vypadlo zapalování. V takovém případě byla hlavní svíčka dublována druhou pomocnou, vyvedenou paralelně od cívky hlavní svíčky, která v tu chvíli pálila takzvaně do výfuku. Výhodou je tedy zálohování zapalování.
Ale co tři svíčky na válec? V motorech běžných osobních aut je nenajdete. S nápadem udělat motor, kde by každý válec měl tři zapalovací svíčky, přišel Dale Armstrong, legendární konstruktér dragsterů. Pokusil se vyvinout hlavu motoru s tímto zapalováním, avšak dřív, než mohl své nápady zavést do praxe, ozvala se Národní asociace hot rodů (NHRA). Ta se obávala až příliš velkého výkonu motorů a také řešila finanční nákladnost celé záležitosti. Netrvalo dlouho a použití motoru se třemi svíčkami ve válci na závodech dragsterů zakázala. Zůstalo tak jen u teorie.
Patent na motor s hlavou se třemi svíčkami na válec nakonec přihlásil vynálezce a konstruktér motorů Jim Fueling, který popisované řešení vyzkoušel zpočátku v laboratoři. Do sériové výroby zavedla jako první motor se třemi svíčkami na válec indická firma Bajaj. U nás moc známá není, avšak jedná se o druhého největšího výrobce motocyklů v Indii a zároveň třetího na světě, přičemž spolupracuje také s britskou renomovanou firmou Triumph.
Bajaj nejprve vyráběl motor se dvěma svíčkami na válec, známý jako DTS-i, později ale přidal ještě jednu a vznikl koncept DTS-i Triple. Pokud si stáhnete brožuru na sportovní motocykl Bajaj Pulsar NS200, najdete na něm přesně tenhle nápis. Ano, právě tenhle motor pohání motor se třemi svíčkami na válec označený BS6. Jedná se o jednoválcový zážehový agregát se čtyřmi ventily o objemu 199,5 cm³. Škoda, že firemní materiály neuvádějí vrtání válce a zdvih.
Dle slov firmy Bajaj umožňují tři svíčky ve válci o 27 procent rychlejší šíření plamene než u konstrukce se dvěma svíčkami a o celou polovinu rychlejší v porovnání se stejným motorem pouze s jednou svíčkou. Bajaj u zmíněného motoru udává nejvyšší výkon 18 kW při 9750 otáčkách za minutu a maximum točivého momentu 18,74 Nm při 8000 otáčkách za minutu. Parametry jsou to působivé, nikoliv však nepřekonatelné. Třeba KTM dokáže u stejně velkého motoru u modelu 200 Duke dosáhnout takřka stejného výkonu pouze s jednou zapalovací svíčkou.
Popsané velmi nekonvenční zapalování má ale také nevýhody a není jich zrovna málo. Když opomeneme skutečnost, že je zapalování komplikované, druhou nevýhodou jsou prostorové nároky, zejména když vezmeme v potaz, že motor Pulsaru NS200 má čtyři ventily na válec. Další nevýhodou je cena údržby, když přijde řeč na výměnu svíček. Měnit jednu nebo tři už je finančně rozdíl, byť asi spíše v teoretické rovině.
Se třemi svíčkami lze teoreticky snáze předcházet vzniku samozápalů, a to díky přesnějšímu řízení zapálení směsi. Současně ale takový motor klade zvýšené nároky na chlazení. Proto je motor firmy Bajaj chlazený kapalinou a sám výrobce přiznává, že i drobná závada na chlazení může vést k poškození motoru z důvodu příliš vysoké teploty.
Zdroj: prospekty na motocykl Bajaj Pulsar NS200, server Jalopnik, učebnice pro automechaniky
Foto: Bajaj